МАНСУРОВ ФУАТ ШАКИРОВИЧ

МАНСУРОВ ФУАТ ШАКИ­РОВИЧ - российский ди­ри­жёр, пе­да­гог, народный артист Татарской АССР (1975 год), народный артист Казахской ССР (1967 год), народный артист РФ (1998 год).

В 1950 году окон­чил физико-математический факультет Ка­захского университета и Ка­захской консерватории (класс И.А. За­ка) в Ал­ма-Ате, за­тем - ас­пи­ран­ту­ру Мос­ковской консерватории под руководством Л.М. Гинз­бур­га.

В 1949-1952 годы ди­ри­жёр Ка­захского ор­ке­ст­ра народных ин­ст­ру­мен­тов. В 1953-1956 годы ди­ри­жёр, в 1963-1967 годы главный ди­ри­жёр Ка­захского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та, с 1956 года главный ди­ри­жёр Сим­фо­нического ор­ке­ст­ра Ка­захского ра­дио и ТВ, в 1958-1963 годы главный ди­ри­жёр Государственного сим­фо­нического ор­ке­ст­ра Ка­захской ССР (Ал­ма-Ата).

1-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са имени Г. фон Ка­рая­на (с ор­ке­ст­ром Московской консерватории, 1971 год).

В 1968-1970 годы главный ди­ри­жёр Татарского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та, с 1986 года - Государственного сим­фо­нического ор­ке­ст­ра Рес­пуб­ли­ки Та­тар­стан (Ка­зань). С 1969 года од­но­вре­мен­но ди­ри­жёр Боль­шо­го те­ат­ра в Мо­ск­ве, ди­ри­жи­ро­вал опе­ра­ми «Се­мён Кот­ко» С.С. Про­кофь­е­ва (1970 год), «Ис­пан­ский час» М. Ра­ве­ля (1978 год), пер­вой по­ста­нов­кой ба­ле­та «Мак­бет» К.В. Мол­ча­но­ва (1980 год) и другого.

Профессор Мо­с­ков­ской (1980-1986 годы) и Ка­зан­ской (с 1986 года; с 2004 года заведующий ка­фед­рой опер­но-сим­фо­нического ди­ри­жи­ро­ва­ния) кон­сер­ва­то­рий.

Га­ст­ро­ли­ро­вал в стра­нах Ев­ро­пы, Аме­ри­ки, Азии, в Ав­ст­ра­лии.

Сре­ди мно­го­численных за­пи­сей клас­сической и современной му­зы­ки - пол­ная ау­дио­за­пись опе­ры «Цар­ская не­вес­та» Н.А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (с Г.П. Виш­нев­ской в за­глав­ной ро­ли, 1974 год).

Премия Рес­пуб­ли­ки Та­тар­стан (1994 год).