ЛИТОВСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ЛИТОВСКИЙ СИМФОНИЧЕСКИЙ ОР­КЕСТР НАЦИОНАЛЬНЫЙ (Lietuvos nacio­na­linis simfoninis orkestras) создан в 1940 году в Виль­ню­се на ба­зе Виль­нюс­ско­го городского ор­ке­ст­ра в со­ста­ве фи­лар­мо­нии Ли­товской ССР.

Ор­га­ни­за­тор и пер­вый главный ди­ри­жёр - Б. Два­рио­нас.

В 1943-1944 годы ор­кестр не функ­цио­ни­ро­вал. С 1945 года вхо­дил в Комитет ра­дио­ве­ща­ния Ли­товской ССР, с 1958 года вновь в со­ста­ве фи­лар­мо­нии. В раз­ные го­ды главными ди­ри­жё­ра­ми ор­ке­ст­ра бы­ли А. Кле­ниц­кис, М. Два­рио­най­те, Ю. До­мар­кас (с 1964 года). С ор­ке­ст­ром вы­сту­па­ли: ди­рижё­ры - К. П. Кон­д­ра­шин, М. Л. Рос­тро­по­вич, В. И. Фе­до­се­ев, Н. Яр­ви, К. Ма­зур, К. Пен­де­рец­кий, Р. Ге­ню­шас, Г. Рин­кя­ви­чюс (с 1984 года 2-й ди­ри­жёр); пев­цы - М. Ка­ба­лье, Дж. Нор­ман; пиа­ни­сты - Э. Г. Ги­лельс, Д. А. Баш­ки­ров, Н. А. Пет­ров, скри­па­чи - Л. Б. Ко­ган, Г. Кре­мер, В. В. Треть­я­ков, В. Т. Спи­ва­ков; вио­лон­че­ли­сты - Н. Г. Гут­ман, Д. Ге­рин­гас; аль­тист Ю. А. Баш­мет и др.

В ре­пер­туа­ре зна­чительное ме­сто за­ни­ма­ют со­чи­не­ния Л. ван Бет­хо­ве­на, Ф. Шу­бер­та, А. Брук­не­ра, Г. Ма­ле­ра, И. Ф. Стра­вин­ско­го. Литовский симфонический оркестр - пер­вый ис­пол­ни­тель множества про­из­ве­де­ний современных ли­товских ком­по­зи­то­ров.

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