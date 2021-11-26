ЛИХОНОСОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
ЛИХОНОСОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ - русский прозаик.
Из семьи воронежских крестьян-переселенцев. Детство провёл в Новосибирске. С 1956 года в Краснодаре. Окончил историко-филологический факультет Краснодарского педагогического института (1961), работал учителем. С 1998 года главный редактор литературно-исторического журнала «Родная Кубань».
Дебютировал в печати рассказом «Брянские» (1963), в котором обратился к теме «малой родины» и изображению крестьянства. Испытал влияние И.А. Бунина, К.Г. Паустовского, М.А. Шолохова. Уже в ранних произведениях проявился характерный для прозы Лихоносова лиризм: сборники рассказов «Вечера», «Что-то будет» (оба в 1966 году), повесть о казачестве «Тоска-кручина» (1967).
Создал цикл повестей-путешествий, посвящённых жизни и творчеству С.А. Есенина («Люблю тебя светло», 1969), М.Ю. Лермонтова («Осень в Тамани», 1971), А.С. Пушкина («Элегия», 1973).
Автор лиро-эпического романа «Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж» (издан с сокращениями в 1986 году, Государственная премия РСФСР, 1988) о судьбе казачества в период с 1908 по 1982 годы, в основу которого положены архивные документы, мемуары, материалы бесед с жителями станиц. Роман сохраняет диалектные особенности языка кубанского казачества, изобилует колоритными описаниями казачьего быта.
Проза Лихоносова, пронизанная элегическими интонациями и вниманием к внутренней, душевной жизни человека, автобиографична; она обращена к историческому прошлому страны, населена множеством персонажей, насыщена бытовыми и пейзажными зарисовками.
Среди других сочинений: мемуарная повесть «На долгую память» (1968) о военном и послевоенном детстве, роман «Когда же мы встретимся?» (1978), публицистика, эссе.
Сочинения:
Избр. произведения: В 2 т. М., 1984;
Время зажигать светильники: Повести. Рассказы. Эссе. М., 1991;
Избранное. М., 1993.