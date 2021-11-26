ЛИХОНОСОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

ЛИХОНОСОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ - русский про­за­ик.

Из се­мьи во­ро­неж­ских кре­сть­ян-пе­ре­се­лен­цев. Дет­ст­во про­вёл в Но­во­си­бир­ске. С 1956 года в Крас­но­да­ре. Окон­чил ис­то­ри­ко-фи­ло­ло­гический факультет Крас­но­дар­ско­го пе­да­го­гического института (1961), ра­бо­тал учи­те­лем. С 1998 года главный ре­дак­тор литературно-ис­то­рического журнала «Род­ная Ку­бань».

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти рас­ска­зом «Брян­ские» (1963), в ко­то­ром об­ра­тил­ся к те­ме «ма­лой ро­ди­ны» и изо­бра­же­нию кре­сть­ян­ст­ва. Ис­пы­тал влия­ние И.А. Бу­ни­на, К.Г. Пау­стов­ско­го, М.А. Шо­ло­хо­ва. Уже в ран­них про­из­ве­де­ни­ях про­явил­ся ха­рак­тер­ный для про­зы Лихоносова ли­ризм: сборники рас­ска­зов «Ве­че­ра», «Что-то бу­дет» (оба в 1966 году), по­весть о ка­за­че­ст­ве «Тос­ка-кру­чи­на» (1967).

Соз­дал цикл по­вес­тей-пу­те­ше­ст­вий, по­свя­щён­ных жиз­ни и твор­че­ст­ву С.А. Есе­ни­на («Люб­лю те­бя свет­ло», 1969), М.Ю. Лер­мон­то­ва («Осень в Та­ма­ни», 1971), А.С. Пуш­ки­на («Эле­гия», 1973).

Ав­тор ли­ро-эпического ро­ма­на «Не­на­пи­сан­ные вос­по­ми­на­ния. Наш ма­лень­кий Па­риж» (из­дан с со­кра­ще­ния­ми в 1986 году, Государственная премия РСФСР, 1988) о судь­бе ка­за­че­ст­ва в пе­ри­од с 1908 по 1982 годы, в ос­но­ву ко­то­ро­го по­ло­же­ны ар­хив­ные до­ку­мен­ты, ме­муа­ры, ма­те­риа­лы бе­сед с жи­те­ля­ми ста­ниц. Ро­ман со­хра­ня­ет ди­алектные осо­бен­но­сти язы­ка ку­бан­ско­го ка­за­че­ст­ва, изо­би­лу­ет ко­ло­рит­ны­ми опи­са­ния­ми ка­зачь­е­го бы­та.

Про­за Лихоносова, про­ни­зан­ная эле­гическими ин­то­на­ция­ми и вни­ма­ни­ем к внут­рен­ней, ду­шев­ной жиз­ни че­ло­ве­ка, ав­то­био­гра­фич­на; она об­ра­ще­на к ис­то­рическому про­шло­му стра­ны, на­се­ле­на мно­же­ст­вом пер­со­на­жей, на­сы­ще­на бы­то­вы­ми и пей­заж­ны­ми за­ри­сов­ка­ми.

Сре­ди других со­чи­не­ний: ме­му­ар­ная по­весть «На дол­гую па­мять» (1968) о во­ен­ном и по­сле­во­ен­ном дет­ст­ве, ро­ман «Ко­гда же мы встре­тим­ся?» (1978), пуб­ли­ци­сти­ка, эс­се.

Сочинения:

Избр. про­из­ве­де­ния: В 2 т. М., 1984;

Вре­мя за­жи­гать све­тиль­ни­ки: По­вес­ти. Рас­ска­зы. Эс­се. М., 1991;

Из­бран­ное. М., 1993.