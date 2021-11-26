ЛЕВИК ВИЛЬГЕЛЬМ ВЕНИАМИНОВИЧ

Российский поэт-переводчик, литературовед , живописец.

В 1924-1929 годах учил­ся во Вху­те­ма­се - Вху­те­ине в Мо­ск­ве у А.А. Ос­мёр­ки­на и И.И. Маш­ко­ва. Пи­сал порт­ре­ты и пей­за­жи.

В конце 1920-х годов за­нял­ся по­этическими пе­ре­во­да­ми. Пер­вая круп­ная ра­бо­та - пе­ре­вод по­эмы Г. Гей­не «Гер­ма­ния» (1938). Впер­вые пе­ре­вёл на русский язык сти­хи П. Рон­са­ра и Ж. Дю Бел­ле.

Пе­ре­во­дил про­из­ве­де­ния У. Шек­спи­ра , Дж. Бай­ро­на, Ф. Пет­рар­ки, Ж. де Ла­фон­те­на, В. Гю­го, Т. Го­тье, Ш. Бод­ле­ра, И.В. Гё­те, Ф. Шил­ле­ра, Л. ди Ка­мо­эн­са, С.Т. Кол­рид­жа, П. Вер­ле­на, А. Рем­бо, Н. Ле­нау, А. Миц­ке­ви­ча, Ш. Пе­тёфи, Л. Ара­го­на, Ю. Ту­ви­ма и др. (сборники: «Из ев­ро­пей­ских по­этов XVI-XIX веков.», 1956; «Из ев­ро­пей­ских по­этов», 1967; «Вол­шеб­ный лес», 1974, и др.).

В сво­их пе­ре­во­дах мас­тер­ски вос­соз­дал ин­ди­ви­ду­аль­ный стиль пе­ре­во­ди­мых по­этов. Счи­тал, что пе­ре­вод - «не фо­то­гра­фия, а порт­рет ори­ги­на­ла», ко­то­рый дол­жен пе­ре­да­вать дух под­лин­ни­ка, но при этом пред­став­лять са­мо­сто­ятельную ху­дожественную цен­ность.

Левик - ис­сле­до­ва­тель твор­че­ст­ва Гей­не , ав­тор ста­тей по про­бле­мам ху­дожественного пе­ре­во­да.

Сочинения:

Из­бран­ные пе­ре­во­ды. М., 2007. Т. 1-2.