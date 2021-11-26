ЛЕВИК ВИЛЬГЕЛЬМ ВЕНИАМИНОВИЧ
Российский поэт-переводчик, литературовед, живописец.
В 1924-1929 годах учился во Вхутемасе - Вхутеине в Москве у А.А. Осмёркина и И.И. Машкова. Писал портреты и пейзажи.
В конце 1920-х годов занялся поэтическими переводами. Первая крупная работа - перевод поэмы Г. Гейне «Германия» (1938). Впервые перевёл на русский язык стихи П. Ронсара и Ж. Дю Белле.
Переводил произведения У. Шекспира, Дж. Байрона, Ф. Петрарки, Ж. де Лафонтена, В. Гюго, Т. Готье, Ш. Бодлера, И.В. Гёте, Ф. Шиллера, Л. ди Камоэнса, С.Т. Колриджа, П. Верлена, А. Рембо, Н. Ленау, А. Мицкевича, Ш. Петёфи, Л. Арагона, Ю. Тувима и др. (сборники: «Из европейских поэтов XVI-XIX веков.», 1956; «Из европейских поэтов», 1967; «Волшебный лес», 1974, и др.).
В своих переводах мастерски воссоздал индивидуальный стиль переводимых поэтов. Считал, что перевод - «не фотография, а портрет оригинала», который должен передавать дух подлинника, но при этом представлять самостоятельную художественную ценность.
Левик - исследователь творчества Гейне, автор статей по проблемам художественного перевода.
Сочинения:
Избранные переводы. М., 2007. Т. 1-2.