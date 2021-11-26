ЛЕБАНИДЗЕ МУРМАН СИЛОВАНОВИЧ
ЛЕБАНИДЗЕ МУРМАН СИЛОВАНОВИЧ - грузинский писатель, переводчик.
Окончил филологический факультет Тбилисского государственного университета (1948). Во время Великой Отечественной войны принимал участие в обороне Кавказа, воевал на Кубани. Редактор литературно-художественного журнала «Дила» (1947-1952).
Первый поэтический сборник Лебанидзе - «Стихи» (1950, русский перевод 1967). Автор исторической поэмы «Взятие Аниси» (1970) о дружбе грузинского и армянского народов; любовной, пейзажной лирики (сборники «Радуйтесь, цветёт лоза!», 1970, «Тысяча километров в снегу», 1975, «Избранная лирика», 1977, «Многого не обещаю», 1988, и др.). Стихи Лебанидзе в равной степени чужды сентиментальности и патетики; им присущи ирония, живость и простота разговорной речи, ориентация на народное творчество.
Лебанидзе переводил произведения Р. Киплинга, Р. Бёрнса; японскую, древнюю и современную египетскую поэзию. В 1971 году издана антология избранных переводов Лебанидзе из русских поэтов - «Бессмертные цветы». Среди других произведений: сборники стихов для детей «Мальчики» (1963), «Времена года» (1961), книга стихов и воспоминаний о Г. Табидзе «Я спросил однажды у Галактиона» (1990).
Государственная премия Грузинской ССР (1973).
Сочинения:
Зеленая песня. М., 1961;
Облака. М., 1967;
Избранные сочинения: В 2 томах. Тб., 1989 (на грузинском языке).