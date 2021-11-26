ЛАУРУШАС ВИТАУТАС

ЛАУРУШАС Витаутас - ли­товский ком­по­зи­тор, заслуженный дея­тель ис­кусств Ли­товской ССР (1975), народный артист Ли­товской ССР (1980).

В 1956 окон­чил Ли­товскую консерваторию по клас­су ком­по­зи­ции Ю. Юзе­лю­на­са. В 1954-1957 годах музыкальный редактор Ли­товсого ра­дио. В 1963-1975 годах ди­рек­тор, с 1969 года так­же художественный руководитель Ли­товско­го те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та. В 1971-1989 годах представитель прав­ле­ния СК Ли­товкой ССР. В 1962-1971 годах и с 1975 года пре­по­да­ва­тель (с 1985 года профессор), в 1983-1994 годах рек­тор Ли­товской консерватории (ны­не Ли­товсая ака­де­мия му­зы­ки и те­ат­ра). С 1960-х годах ис­поль­зо­вал различные современные тех­ни­ки ком­по­зиции, в том числе до­де­ка­фо­нию, со­но­ри­ку, алеа­то­ри­ку (хо­ро­вая по­эма «Го­ло­са но­чи», 1969; Со­на­та для скрип­ки со­ло, 1977). Сре­ди со­чи­не­ний: опе­ра «За­блу­див­шие­ся пти­цы» (Виль­нюс, 1967); для струн­но­го ор­ке­ст­ра - «Сим­фо­ния мо­литв» (2000), «Эпи­зод на те­му Ю. Юзе­лю­на­са» (2001); кон­цер­ты - для го­ло­са и струн­но­го ор­ке­ст­ра (1983), Ка­мер­ный, Кон­цер­ти­но для 2 фортепиано и удар­ных (оба 2007 года); 2 струн­ных квар­те­та (1979; «Ва­риа­ции на те­му мое­го го­ро­да», 2001); Трио для клар­не­та, вио­лон­че­ли и фортепиано (2008); Со­на­та для ор­га­на (1983); хо­ровые по­эмы - «Гла­за» (1970), «Хва­ла солн­цу» (1982); ро­ман­сы, пес­ни.

Государственные представитель Ли­товской ССР (1980), Национальный представитель Лит­вы (2005).