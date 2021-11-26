ЛАУРУШАС ВИТАУТАС
ЛАУРУШАС Витаутас - литовский композитор, заслуженный деятель искусств Литовской ССР (1975), народный артист Литовской ССР (1980).
В 1956 окончил Литовскую консерваторию по классу композиции Ю. Юзелюнаса. В 1954-1957 годах музыкальный редактор Литовсого радио. В 1963-1975 годах директор, с 1969 года также художественный руководитель Литовского театра оперы и балета. В 1971-1989 годах представитель правления СК Литовкой ССР. В 1962-1971 годах и с 1975 года преподаватель (с 1985 года профессор), в 1983-1994 годах ректор Литовской консерватории (ныне Литовсая академия музыки и театра). С 1960-х годах использовал различные современные техники композиции, в том числе додекафонию, сонорику, алеаторику (хоровая поэма «Голоса ночи», 1969; Соната для скрипки соло, 1977). Среди сочинений: опера «Заблудившиеся птицы» (Вильнюс, 1967); для струнного оркестра - «Симфония молитв» (2000), «Эпизод на тему Ю. Юзелюнаса» (2001); концерты - для голоса и струнного оркестра (1983), Камерный, Концертино для 2 фортепиано и ударных (оба 2007 года); 2 струнных квартета (1979; «Вариации на тему моего города», 2001); Трио для кларнета, виолончели и фортепиано (2008); Соната для органа (1983); хоровые поэмы - «Глаза» (1970), «Хвала солнцу» (1982); романсы, песни.
Государственные представитель Литовской ССР (1980), Национальный представитель Литвы (2005).