КОМОВ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ

КОМОВ ОЛЕГ КОНСТАНТИНОВИЧ - российский скульп­тор, народный художник СССР (1987 год), действительный член АХ СССР (1988 год).

Учил­ся в Московском ху­дожественном училище (1948-1953 годы) у А.А. Дре­ви­на и в МХИ (1953-1959 годы) у Дре­ви­на, Д.П. Швар­ца, Н.В. Том­ско­го. В конце 1950-х - 1960-е годы ра­бо­тал пре­имущественно в порт­рет­ной скульп­ту­ре ма­лых форм, из­би­рая не­ред­ко жан­ро­вые по ха­рак­те­ру ре­ше­ния и при­да­вая фи­гу­рам си­лу­эт­ную вы­ра­зи­тель­ность («Те­ле­фон», 1958 год, ГРМ; порт­ре­ты - же­ны, Н.И. Ко­мо­вой, 1960 год; М.А. Иль­и­на, 1967 год, КГ, Тверь; все - брон­за, и др.). С 1960-х годов об­ра­тил­ся к соз­да­нию па­мят­ни­ков.

В про­ти­во­вес пом­пез­но­сти, пре­об­ла­дав­шей в советском мо­ну­мен­таль­ном искусстве 1930-1960-х годов, соз­да­вал ка­мер­ные по ду­ху про­из­ве­де­ния, при­бли­жен­ные к зри­те­лю сво­им скром­ным мас­шта­бом; ис­поль­зо­вал тра­ди­ции пар­ко­вой скульп­ту­ры русского клас­си­циз­ма, из­бе­гая офи­ци­оз­но­сти и по­ли­тической ан­га­жи­ро­ван­но­сти. Сре­ди па­мят­ни­ков (брон­за, гра­нит): М.Е. Сал­ты­ко­ву-Щед­ри­ну в Тве­ри (1976 год), А.Г. Ве­не­циа­но­ву в Выш­нем Во­лоч­ке (1980 год), Дмит­рию Дон­ско­му на Ку­ли­ко­вом по­ле (Туль­ская область, 1980 год), М.Ю. Лер­мон­то­ву на тер­ри­то­рии Му­зея-за­по­вед­ни­ка «Тар­ха­ны» Пен­зен­ской области (1985 год), А.В. Су­во­ро­ву (1982 год) и Ан­д­рею Руб­лё­ву (1985 год) в Мо­ск­ве, Яро­сла­ву Му­дро­му в Яро­слав­ле (1993 год), Пет­ру I в Азо­ве (ус­та­нов­лен в 1996 году).

Осо­бое ме­сто в твор­че­ст­ве Комов за­ни­мал об­раз А.С. Пуш­ки­на («Бе­лая ночь», брон­за, 1970 год; «А.С. Пуш­кин и Н.Н. Гон­ча­ро­ва», брон­за, 1972 год; «Пуш­кин в Бол­ди­не», гипс, 1977 год; па­мят­ни­ки по­эту - в селе Дол­на, Мол­да­вия, 1972 год; в Тве­ри, 1974 год; в селе Б. Бол­ди­но Ни­же­го­род­ской области, 1979 год; в Мад­ри­де, 1981 год; в Пско­ве, 1983 год, и др.). Ис­пол­нял так­же над­гро­бия (в том числе З.А. Кос­мо­демь­ян­ской на Но­воде­вичь­ем клад­би­ще в Мо­ск­ве, 1987 год) и порт­рет­ные ри­сун­ки. Пре­по­да­вал в МХИ (с 1992 года; профессор). Государственная премия РСФСР (1974 год), Государственная премия СССР (1981 год).

Иллюстрации:

О. К. Ко­мов. Па­мят­ник Ан­дрею Руб­лё­ву в ск­ве­ре у Спа­со-Ан­дро­ни­ко­ва мо­на­сты­ря в Мо­ск­ве. Брон­за, гра­нит. 1985. Фото В. М. Паппе.