КНЯЗЕВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА
КНЯЗЕВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА - российская актриса, народная артистка СССР (1970 год).
В 1943-1945 годах училась на театроведческом факультете ГИТИСа, в 1945 году поступила в Студию при Московском ТЮЗе. В 1947 году исполнила в этом театре роль Королевы в спектакле «Двенадцать месяцев» С.Я. Маршака. По окончании Студии (1948 год) была принята в труппу.
С первых ролей определилось амплуа Князевой - травести. Острая наблюдательность и аналитический склад ума, наряду с пластическими и вокальными данными, склонностью к эксцентризму, позволяли актрисе, проникая в глубину психологии юного героя или перевоплощаясь в сказочный персонаж, добиваться острого и точного рисунка роли, органичного сочетания мягкого юмора и лиризма: Красная Шапочка («Красная Шапочка» Е.Л. Шварца), обезьяна Чичи и Чернильный пузырёк («О чём рассказали волшебники» и «Кукла Надя и другие» В.Н. Коростылёва), Оля («Королевство кривых зеркал» Э.Н. Успенского и В. Г. Губарева), Петька («Именем революции» М.Ф. Шатрова), Глазастик («Убить пересмешника» по роману Х. Ли), принц Д’Элихьяр Сурамбук («Будьте готовы, Ваше высочество!» по Л.А. Кассилю), Том Кенти («Принц и нищий» по М. Твену), Козетта и Теодюль («Отверженные» по В. Гюго).
Драматическое дарование Князевой раскрылось в ролях Аманды Уингфилд («Стеклянный зверинец» Т. Уильямса), Федосьи («Последние» М. Горького) и др. Снималась в кино («Айболит-66» и др.). С 1975 года преподавала на кафедре мастерства актёра ГИТИСа. Государственная премия РСФСР (1976 год).