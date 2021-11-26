КНЯЗЕВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА

КНЯЗЕВА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА - российская ак­три­са, народная артистка СССР (1970 год).

В 1943-1945 годах учи­лась на те­ат­ро­ведческом факультете ГИТИСа, в 1945 году по­сту­пи­ла в Сту­дию при Московском ТЮЗе. В 1947 году ис­пол­ни­ла в этом те­ат­ре роль Ко­ро­ле­вы в спек­так­ле «Две­на­дцать ме­ся­цев» С.Я. Мар­ша­ка. По окон­ча­нии Сту­дии (1948 год) бы­ла при­ня­та в труп­пу.

С пер­вых ро­лей оп­ре­де­ли­лось ам­п­луа Князевой - тра­ве­сти. Ост­рая на­блю­да­тель­ность и ана­ли­тический склад ума, на­ря­ду с пла­стическими и во­каль­ны­ми дан­ны­ми, склон­но­стью к экс­цен­триз­му, по­зво­ля­ли ак­три­се, про­ни­кая в глу­би­ну пси­хо­ло­гии юно­го ге­роя или пе­ре­во­пло­ща­ясь в ска­зоч­ный пер­со­наж, до­би­вать­ся ост­ро­го и точ­но­го ри­сун­ка ро­ли, ор­га­нич­но­го со­че­та­ния мяг­ко­го юмо­ра и ли­риз­ма: Крас­ная Ша­поч­ка («Крас­ная Ша­поч­ка» Е.Л. Швар­ца), обезь­я­на Чи­чи и Чер­ниль­ный пу­зырёк («О чём рас­ска­за­ли вол­шеб­ни­ки» и «Кук­ла На­дя и дру­гие» В.Н. Ко­ро­сты­лё­ва), Оля («Ко­ро­лев­ст­во кри­вых зер­кал» Э.Н. Ус­пен­ско­го и В. Г. Гу­баре­ва), Петь­ка («Име­нем ре­во­лю­ции» М.Ф. Шат­ро­ва), Гла­за­стик («Убить пе­ре­смеш­ни­ка» по ро­ма­ну Х. Ли), принц Д’Элихь­яр Су­рам­бук («Будь­те го­то­вы, Ва­ше вы­со­че­ст­во!» по Л.А. Кас­си­лю), Том Кен­ти («Принц и ни­щий» по М. Тве­ну), Ко­зет­та и Тео­дюль («От­вер­жен­ные» по В. Гю­го ).

Дра­ма­тическое да­ро­ва­ние Князевой рас­кры­лось в ро­лях Аман­ды Уинг­филд («Стек­лян­ный зве­ри­нец» Т. Уиль­ям­са), Фе­до­сьи («По­след­ние» М. Горь­ко­го ) и др. Сни­ма­лась в ки­но («Ай­бо­лит-66» и др.). С 1975 года пре­по­да­ва­ла на ка­фед­ре ма­стер­ст­ва ак­тё­ра ГИ­ТИ­Са. Государственная премия РСФСР (1976 год).