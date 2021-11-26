КЛЫЧЕВ ИЗЗАТ НАЗАРОВИЧ
КЛЫЧЕВ ИЗЗАТ НАЗАРОВИЧ - туркменский живописец и график, народный художник СССР (1973 год), действительный член Академии Художеств СССР (1988 год), Герой Социалистического Труда (1983 год).
Учился в Туркменском художественном училище (1940-1942 годы) у Ю. П. Данешвар, ИЖСА (1947-1953 годы) у Б. В. Иогансона, Ю. М. Непринцева; работал в творческой мастерской А. М. Герасимова (1954-1958 годы).
Произведениям Клычева (серия «Моя Туркмения», 1963-1965 годы; триптих «День радости», 1967 год, Туркменский музей изобразительных искусств, Ашхабад; «Завтра праздник», 1972 год; «Заботы о мире», 1981 год) присущи монументализация образов, обобщённость и лаконизм выразительных средств, графическая чёткость и интенсивность яркого цветового пятна, острый линейный ритм.
Исполнял также портреты современников, натюрморты, рисунки, иллюстрации к туркменским народным сказкам. Искусство Клычева оказало влияние на творчество туркменских художников, выступивших в 1960-х годах. Преподавал в Туркменском художественном училище в Ашхабаде (1953-1954 годы). Государственная премия СССР (1967 год), Государственная премия Туркменской ССР (1968 год). Награждён орденом Ленина (1983 год).
Иллюстрация:
И. Н. Клычев. «Радость». Центральная часть триптиха «День радости». 1967. Туркменский музей изобразительных искусств (Ашхабад). Архив БРЭ.