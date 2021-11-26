КИМ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
КИМ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ - русский прозаик.
Родился в семье выходцев из Кореи, живших в России с середины XIX века. В 1971 году заочно окончил Литературный институт имени А. М. Горького в Москве, где позднее преподавал. Дебютировал рассказами «Шиповник Мёко» и «Акварель» (журнал «Аврора», 197 год3). В 1970-х - начале 1980-х годов издал книги рассказов «Голубой остров» (1976 год), «Четыре исповеди» (1978 год), «Нефритовый пояс» (1981 год), «Собиратели трав» (1983 год); повести «Поклон одуванчику» (1975 год), «Луковое поле» (1978 год), «Соловьиное эхо» и «Лотос» (обе 1980 год).
В центре прозы Кима - тема нравственных исканий, вечные метафизические вопросы бытия. Сквозная для творчества Кима мысль о взаимосвязанности всех живых существ пронизывает роман-сказку «Белка» (1984 год), в котором Ким использует буддийскую идею перерождений как ключ к пониманию всеединства природы. Апокалиптические мотивы прозвучали в романе-притче «Отец-Лес» (1989 год), где человек представлен причиной дисгармонии и разрушения, губителем единой души мира. Осознание космической вины человека проявилось в произведениях 1990-х годов, в которых космогоническая образность дополнена христианскими мотивами.
В повести «Посёлок кентавров» (1992 год) апокалиптическая идея скрыта за пародийно-смеховой оболочкой. В романе-мистерии «Сбор грибов под музыку Баха» (опубликован в 1997 году) конец света представлен уже наступившим, и души («голоса») всех обитавших на Земле ищут причину гибели мира, находясь в некой области небытия. В романе «Онлирия» (1995 год) выражена идея восстановления всех жизней в царстве бессмертия - Онлирии.
В произведениях конца 1990-х - 2000-х годов [романы «Близнец» (опубликован в 2000 году) и «Остров Ионы» (опубликован в 2002 году), роман-сказка «Арина» (опубликована в 2005 году)] Ким продолжает развивать свои философские концепции. Среди других произведений - автобиографическая повесть «Моё прошлое» (1998 год), сценарии художественных фильмов «Сестра моя Люся» (1985 год), «Выйти из леса на поляну» (1988 год).
Сочинения:
Остров Ионы: Метароман. Повесть. М., 2002.