КИМ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

КИМ АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ - русский прозаик .

Родился в семье выходцев из Кореи, живших в России с середины XIX века. В 1971 году заочно окончил Литературный институт имени А. М. Горького в Москве, где позднее преподавал. Дебютировал рассказами «Шиповник Мёко» и «Акварель» (журнал «Аврора», 197 год3). В 1970-х - начале 1980-х годов издал книги рассказов «Голубой остров» (1976 год), «Четыре исповеди» (1978 год), «Нефритовый пояс» (1981 год), «Собиратели трав» (1983 год); повести «Поклон одуванчику» (1975 год), «Луковое поле» (1978 год), «Соловьиное эхо» и «Лотос» (обе 1980 год).

В центре прозы Кима - тема нравственных исканий, вечные метафизические вопросы бытия. Сквозная для творчества Кима мысль о взаимосвязанности всех живых существ пронизывает роман-сказку «Белка» (1984 год), в котором Ким использует буд­дий­скую идею пе­ре­ро­ж­де­ний как ключ к по­ни­ма­нию все­един­ст­ва при­ро­ды. Апо­ка­лип­тические мо­ти­вы про­зву­ча­ли в ро­ма­не- прит­че «Отец-Лес» (1989 год), где че­ло­век пред­став­лен при­чи­ной дис­гар­мо­нии и раз­ру­ше­ния, гу­би­те­лем еди­ной ду­ши ми­ра. Осоз­на­ние кос­мической ви­ны че­ло­ве­ка про­яви­лось в про­из­ве­де­ни­ях 1990-х годов, в ко­то­рых кос­мо­го­ническая об­раз­ность до­пол­не­на хри­сти­ан­ски­ми мо­ти­ва­ми.

В повести «Посёлок кентавров» (1992 год) апокалиптическая идея скрыта за пародийно-смеховой оболочкой. В романе-мистерии «Сбор грибов под музыку Баха» (опубликован в 1997 году) конец света представлен уже наступившим, и души («голоса») всех обитавших на Земле ищут причину гибели мира, находясь в некой области небытия. В романе «Онлирия» (1995 год) выражена идея восстановления всех жизней в царстве бессмертия - Онлирии.

В произведениях конца 1990-х - 2000-х годов [романы «Близнец» (опубликован в 2000 году) и «Остров Ионы» (опубликован в 2002 году), роман-сказка «Арина» (опубликована в 2005 году)] Ким продолжает развивать свои философские концепции. Среди других произведений - автобиографическая повесть «Моё прошлое» (1998 год), сценарии художественных фильмов «Сестра моя Люся» (1985 год), «Выйти из леса на поляну» (1988 год).

Сочинения:

Ост­ров Ио­ны: Ме­та­ро­ман. По­весть. М., 2002.

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