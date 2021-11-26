КЕШОКОВ АЛИМ ПШЕМАХОВИЧ
КЕШОКОВ АЛИМ ПШЕМАХОВИЧ - кабардинский писатель, общественный деятель, народный поэт Кабардино-Балкарской АССР (1964 год), Герой Социалистического Труда (1990 год).
Родился в семье крестьянина. Окончил филологическое отделение Второго Северо-Кавказского педагогического института во Владикавказе (1935 год), учился в аспирантуре НИИ нерусских школ в Москве. В 1938-1939 годах директор НИИ национальной культуры в Нальчике (ныне Институт гуманитарных исследований). Участник Великой Отечественной войны.
Нарком (с 1946 года министр) просвещения Кабардинской АССР (1945-1947 годы), секретарь Кабардинского обкома ВКП(б) (1947-1950 годы), заместитель председателя СМ Кабардинской (с 1957 года Кабардино-Балкарской) АССР (1953-1958 годы). Председатель правления СП Кабардино-Балкарской АССР (1959-1970 годы), секретарь правления СП СССР и Литфонда СССР (1971-1980 годы). В 1970-1980-е годы избирался депутатом Верховных Советов Кабардино-Балкарской АССР, РСФСР, СССР.
Печатался с 1934 года. Творчество Кешокова, в котором соединены фольклорное начало и традиции классического реализма, отличается жанровым многообразием: лирические стихи [около 30 сборников, в том числе «Путь всадника» («Шум и гъуэгу», 1946 год), «Богатырская чаша» («Батырыбжьэ», 1977 год)], поэмы на темы национальной истории [«Тисей» («Тисовое дерево», 1955 год) и др.], многоплановые эпические романы [«Чудесное мгновение» («Хъуапсэгьуэ нур», 1958 год), «Вершины не спят» («Бгыщхьэхэр жейркъым», книги 1-2, 1960-1966 годы), «Долина белых ягнят» («Щынэхужьыкъуэ», 1971 год), «Корни» («Лъапсэ», 1991 год) и др.], драмы, повести, новеллы, очерки, путевые записки, зарубежные дневники, стихи для детей.
В произведениях Кешокова отражён широкий круг тем, связанных с историей и современной жизнью кабардинского народа: революционные события в Кабарде и на Северном Кавказе, Великая Отечественная война, смена укладов на селе, место восточной женщины в современном социуме, судьбы соотечественников, переселившихся в страны Ближнего Востока, и др.
Государственная премия РСФСР (1968 год), Государственная премия СССР (1978 год). Награждён орденом Ленина (1990 год).
Сочинения:
Собр. соч. М., 1981–1982. Т. 1–4
Собр. соч. Нальчик, 2007. Т. 1–6 (на кабард. яз.).