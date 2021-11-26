КЕШОКОВ АЛИМ ПШЕМАХОВИЧ

КЕШОКОВ АЛИМ ПШЕМАХОВИЧ - ка­бардинский пи­са­тель, об­щественный дея­тель, народный по­эт Ка­бар­ди­но-Бал­кар­ской АССР (1964 год), Ге­рой Социалистического Тру­да (1990 год).

Родился в семье крестьянина. Окончил филологическое отделение Второго Северо-Кавказского педагогического института во Владикавказе (1935 год), учился в ас­пи­ран­ту­ре НИИ не­рус­ских школ в Мо­ск­ве. В 1938-1939 годах ди­рек­тор НИИ национальной куль­ту­ры в Наль­чи­ке (ны­не Институт гу­ма­ни­тар­ных ис­сле­до­ва­ний). Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны.

Нарком (с 1946 года министр) просвещения Кабардинской АССР (1945-1947 годы), секретарь Кабардинского обкома ВКП(б) (1947-1950 годы), заместитель председателя СМ Кабардинской (с 1957 года Кабардино-Балкарской) АССР (1953-1958 годы). Председатель правления СП Кабардино-Балкарской АССР (1959-1970 годы), секретарь правления СП СССР и Литфонда СССР (1971-1980 годы). В 1970-1980-е годы избирался депутатом Верховных Советов Кабардино-Балкарской АССР, РСФСР, СССР.

Печатался с 1934 года. Творчество Кешокова, в котором соединены фольк­лор­ное на­ча­ло и традиции классического реализма, отличается жанровым многообразием: лирические стихи [около 30 сборников, в том числе «Путь всадника» («Шум и гъуэгу», 1946 год), «Богатырская чаша» («Батырыбжьэ», 1977 год)], по­эмы на темы национальной истории [«Тисей» («Тисовое дерево», 1955 год) и др.], многоплановые эпические романы [«Чудесное мгновение» («Хъуапсэгьуэ нур», 1958 год), «Вершины не спят» («Бгыщхьэхэр жейркъым», книги 1-2, 1960-1966 годы), «Долина белых ягнят» («Щынэхужьыкъуэ», 1971 год), «Корни» («Лъапсэ», 1991 год) и др.], дра­мы , по­вес­ти , новеллы, очерки, путевые записки, зарубежные дневники, стихи для детей.

В произведениях Кешокова отражён широкий круг тем, связанных с историей и современной жизнью кабардинского народа: революционные события в Кабарде и на Северном Кавказе, Великая Отечественная война, смена укладов на селе, место восточной женщины в современном социуме, судьбы соотечественников, переселившихся в страны Ближнего Востока, и др.

Государственная премия РСФСР (1968 год), Государственная премия СССР (1978 год). Награждён орденом Ленина (1990 год).

Сочинения:

Собр. соч. М., 1981–1982. Т. 1–4

Собр. соч. Наль­чик, 2007. Т. 1–6 (на ка­бард. яз.).

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