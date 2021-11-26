КАРАМАНОВ АЛЕМДАР САБИТОВИЧ

КАРАМАНОВ АЛЕМДАР САБИТОВИЧ - российский и украинский ком­по­зи­тор, пиа­нист, народный артист Ук­раи­ны (1994 год).

В 1958 году окон­чил Московскую консерваторию (класс ком­по­зи­ции С.С. Бо­га­ты­рёва, класс фортепиано В.А. На­тан­со­на), в 1963 году - ас­пи­ран­ту­ру (класс Д.Б. Ка­ба­лев­ско­го, за­ни­мал­ся так­же у Т.Н. Хрен­ни­ко­ва). В 1965 году вер­нул­ся в Сим­ферополь. Ра­бо­тал во многих жан­рах, ос­но­ву творческого на­сле­дия со­став­ляют 24 сим­фо­нии (1954-1983 годы; в 1994 году на­пи­са­на так­же ка­мер­ная сим­фо­ния «По­свя­ще­ние»). В начале 1960-х годов со­чи­нял в рус­ле аван­гар­диз­ма - в тех­ни­ке так называемой не­се­рий­ной до­де­ка­фо­нии (сим­фо­нии № 9-10, 1962-1963 годы; три­птих «Про­лог, мысль и эпи­лог» для фортепиано, 1962 год; Струн­ный квар­тет № 3, 1963 год; 5 пре­лю­дий и 19 кон­церт­ных фуг для фортепиано, 1964 год). В середине 1960-х - начале 1980-х годов соз­дал ряд круп­ных сим­фо­нических про­из­ве­де­ний на хри­сти­ан­скую те­му, са­мые зна­чи­тель­ные из них: «Со­вер­ши­ша­ся» (цикл из 4 сим­фо­ний, № 11-14, на ос­но­ве че­ты­рёх Еван­ге­лий, с хо­ро­вым фи­на­лом на текст 117-го псал­ма, 1966 год; пре­мье­ра со­стоя­лась в 2006 в Кие­ве), «Бысть» (цикл из 6 сим­фо­ний, № 18-23, на текст От­кро­ве­ния Ио­ан­на Бо­го­сло­ва, 1976-1980 годы). На ка­но­нические латинские тек­сты на­пи­сал «Stabat Mater» (1967 год), Ре­к­ви­ем (1971 год), Мес­су (1973 год). Сре­ди других со­чи­не­ний: ора­то­рия «Ле­ген­да-быль Ад­жи­муш­кая» (1982 год), мис­те­рия «Хер­со­нес» (к 2500-ле­тию ос­но­ва­ния го­ро­да, 1994 год), мю­зикл «Фон­тан люб­ви» (по А.С. Пуш­ки­н у, 1982 год, Ки­ев), 2 ба­ле­та (в том числе «Силь­нее люб­ви», 1961 год, Ле­нин­град), Крым­ская увер­тю­ра для ор­ке­ст­ра (1982 год), 3 фортепианных и 2 скри­пич­ных кон­цер­та, 3 струн­ных квар­те­та, дет­ские пье­сы, му­зы­ка к филь­мам («Обык­но­вен­ный фа­шизм», реж. М.И. Ромм, 1965 год, и другие). Ав­тор Гим­на Ав­то­ном­ной Рес­пуб­ли­ки Крым (Ук­раи­на; 1992 год).

С 1996 году в Кры­му про­хо­дит Ме­ж­ду­народный кон­курс мо­ло­дых пиа­ни­стов имени А. Ка­ра­ма­но­ва.