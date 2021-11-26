КАПУТИКЯН СИЛЬВА БАРУНАКОВНА
КАПУТИКЯН СИЛЬВА БАРУНАКОВНА - армянская поэтесса, заслуженный деятель культуры Армянской ССР (1970 год).
Писала на армянском и русском языках. Окончила Ереванский университет (1941 год), Высшие курсы Литературного института им. А.М. Горького (Москва, 1950 год). Печаталась с 1933 года. Главные темы поэзии Капутикян, проникнутой тонким лиризмом, задушевностью и высоким патриотическим пафосом, - любовь, материнство и Родина: сборники «На берегах Зангу» (1947 год), «Моя страна» (1949 год), «Мои родные» (1951 год), «Откровенная беседа» (1955 год), «Раздумья на полпути» (1960 год), «В глубь горы» (1972 год), «Часы ожидания» (1983 год), «Тревожный день» (1985 год) и другие. Среди других сочинений: книга прозы о судьбе армянской диаспоры «Караваны ещё в пути» (1964 год); публицистика, книги для детей, переводы.
Государственная премия СССР (1952 год), Государственная премия Армянской ССР (1988 год).
Сочинения:
Собрание сочинений. Ер., 1984-1985. Т. 1-3 (на армянском языке);
Избранные произведения М., 1989. Т. 1-2.