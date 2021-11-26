КАНЧЕЛИ ГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
КАНЧЕЛИ ГИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ - грузинский композитор, народный артист СССР.
В 1959 году окончил геологический факультет Тбилисского университета, в 1963 году - Тбилисскую консерваторию по классу композиции И. И. Тускии. В 1970-1977 годах преподавал в консерватории инструментовку, в 1971-1990 годах заведующий музыкальной частью Грузинского драматического театра имени Ш. Руставели, с 1974 года руководитель Объединения молодых композиторов Грузии, с 1984 года 1-й секретарь правления Союза композиторов Грузинской ССР, с 1986 года секретарь правления Союза композиторов СССР. С 1991 года жил в Берлине, с 1995 года - в Антверпене (был приглашён Филармоническим оркестром Фландрии в качестве композитора). Сочинения Канчели исполняли М. Л. Ростропович, Ю. А. Башмет, В. Т. Спиваков, Г. Кремер, Дж. И. Кахидзе и др. видные музыканты.
Один из крупнейших современных композиторов. Для музыки Канчели характерны ощущение замедленного течения времени, «разреженность» звукового пространства, преобладание консонантных звучаний. Музыкальный язык, наряду с чертами джаза, сонорики, вобрал в себя элементы архаичных пластов грузинского фольклора, грузинской духовной музыки. Значительное место в творчестве занимает симфоническая музыка (7 симфоний, 1967-1986 годы; в т. ч. 4-я - «Памяти Микеланджело», 1975 год, Государственная премия СССР, 1976 год).
Автор оперы «Музыка для живых» (1984 год, Тбилиси), «литургии для большого оркестра и альта соло» «Оплаканные ветром» (1988 год), цикла «Жизнь без Рождества» («Утренние молитвы» для камерного оркестра и магнитофонной ленты, 1990 год; «Дневные молитвы» для 19 инструментов, детского голоса и кларнета соло; «Вечерние молитвы» для камерного оркестра и 8 альтов, оба - 1991 год; «Ночные молитвы» для струнного квартета и магнитофонной ленты, 1994 год); «Exil» (для сопрано и камерного оркестра, 1994 год), «Стикс» (для альта, смешанного хора и оркестра, 1999 год), «In l’istesso tempo» (для фортепианного квартета, 1997 год), «Отпечатки пальцев» (для оркестра, 2002 год).
Сочиняет музыку к спектаклям (среди них - комедия-водевиль «Ханума», по пьесе А. Цагарели, режиссер Г. А. Товстоногов, БДТ, 1972 год; ставилась во многих театрах СССР и за рубежом), постоянно сотрудничает с режиссером Р. Р. Стуруа («Кавказский меловой круг» Б. Брехта, Грузинский драматический театр имени Ш. Руставели, 1975 год; «Ричард III» У. Шекспира, там же, 1979 год, Государственная премия Грузинской ССР, 1981 год). Автор музыки к фильмам (всего около 50): «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза» (все - режиссер Г. Н. Данелия), «Житие Дон Кихота и Санчо» (режиссер Р. Д. Чхеидзе).