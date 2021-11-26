ХИТРУК ФЁДОР САВЕЛЬЕВИЧ

Советский и российский мультипликатор, сценарист и режиссер. Народный артист СССР (1987).

Фёдор Хитрук родился в Твери в семье слесаря Савелия Давыдовича Хитрука. Позже отец получил специальность инженера-станкостроителя, и семья переехала в Москву. В конце 1920-х годов под впечатлением от журнальных иллюстраций Фёдор увлёкся рисованием.

В 1931 году отца направили по работе в Штутгарт. Фёдор пробовал поступить в Академию искусств, однако его не приняли, посоветовав художественно-ремесленное училище Штутгарта. До 1933 года Хитрук учился там на отделении промышленной графики. Много времени будущий мультипликатор проводил в зоопарке, делая зарисовки животных. В 1933 году, после прихода Гитлера к власти, семья вернулась в Москву. В это время Хитрук уже был уверен, что хочет стать художником-мультипликатором. Поступил в техникум Объединения государственных книжно-журнальных издательств, однако в 1936 году был отчислен за прогул и поступил в Институт повышения квалификации художников-графиков. Там он впервые услышал о существовании в Москве студии мультипликационных фильмов и решил попробовать устроиться туда. В мае 1937 года он впервые пришел на «Союзмультфильм» , однако получил отказ. Лишь с третьей попытки в ноябре 1937 года Хитруку удалось попасть на студию стажером.

В «Союзмультфильме» Хитрук много наблюдал за работой профессиональных мультипликаторов, особое влияние на него оказал Б.П. Дёжкин . Через два года работы на экране впервые появился нарисованный им персонаж – дворник в мультфильме про Дядю Степу. В первые годы работы Хитрук познакомился с будущей женой – Марией Леонидовной Мотрук.

На время войны Хитруку пришлось оставить мультипликацию. Знание немецкого языка сделало его ценным специалистом: с 1941 года он в штабе 3-го Украинского фронта расшифровывал документы для советской разведки, затем стал командиром взвода радиоперехвата 17-й воздушной армии, а после войны два года работал переводчиком в Берлине.

В 1947 году Фёдор Хитрук вернулся на «Союзмультфильм». Участвовал в работе над мультфильмами «Аленький цветочек», «Снежная королева», «Приключения Буратино». В 1962 году он впервые попробовал свои силы в качестве режиссера. Первым его мультфильмом стала «История одного преступления» - комедия со взрослым сюжетом. Работа была отмечена и зрителями, и критиками: в 1962 году она получила первую премию Всесоюзного кинофестиваля в Ленинграде, в 1963-м – ряд наград на международных фестивалях.

Одна из самых известных режиссерских работ Хитрука – экранизация сказки чешского писателя М. Мацоурека «Каникулы Бонифация» (1966). Сам режиссер так объяснял выбор сюжета: «Ну да, я — ветеран Великой Отечественной войны, снял «Каникулы Бонифация». Это очень понятно. После войны люди хотели простой веселой истории». После Хитрук снова возвращается к жанру мультфильма для взрослых – в 1960-1970-х годах выходят «Фильм, фильм, фильм» (1968), «Остров» (1973), «Дарю тебе звезду» (1974) и др. «Остров» в 1974 году на фестивале в Каннах получил «Золотую пальмовую ветвь» за лучший короткометражный фильм, с спустя год «Дарю тебе звезду» был удостоен специального приза жюри.

Настоящий успех Хитруку принесла экранизация сказки Александра Милна о медвежонке Винни-Пухе. В 1969 году вышла первая часть знаменитой трилогии. В 1976 году режиссер был удостоен Государственной премии СССР. Во второй раз он стал лауреатом этой премии в 1982-м – за работу над фильмом «О спорт, ты – мир!» Ю. Озерова и Б. Рычкова.

В 1983 году Хитрук снял свой последний мультфильм – философскую сказку-притчу «Лев и бык».

В 1993 году вместе с Ю. Норштейном , А. Хржановским, Э. Назаровым Хитрук создал школу-студию ШАР («Школа аниматоров-режиссеров»). До 2003 года режиссер занимался и преподаванием на Высших курсах сценаристов и режиссеров.