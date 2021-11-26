ГУСЕЙНОВ ЧИНГИЗ ГАСАН ОГЛЫ

ГУСЕЙНОВ ЧИНГИЗ ГАСАН ОГЛЫ - азербайджанский писатель, литературовед, переводчик.

Окон­чил фи­ло­ло­гический факультет МГУ (1952). Пи­шет на азербайджанском и русском язы­ках. Ав­тор по­вес­тей и рас­ска­зов о жиз­ни со­вре­мен­ни­ков: «Моя се­ст­ра» (1962, на азербайджанском языке), «Ве­тер над го­ро­дом» (1965), «Под­снеж­ник» (1969, на азербайджанском языке), «Уг­ло­вой дом» (1975), «Ост­ро­ва» (1980, на азербайджанском языке). Из­вест­ность по­лу­чи­ли ро­ма­ны «Ма­го­мед, Ма­мед, Ма­миш» (1975), под­ни­маю­щий ост­рые об­щественно-по­ли­тические про­бле­мы, а так­же «Фа­таль­ный Фа­та­ли» (1983, 1987; на азербайджанском языке, 1986), в ко­то­ром на фо­не со­бы­тий XIX века в Рос­сии и на Кав­ка­зе по­ка­за­на тра­гическая судь­ба М.Ф. Ахун­до­ва; «Се­мей­ные тай­ны» (1986, рас­ширенное издание - 1991) - о борь­бе кла­нов в современном обществе; «Ди­рек­то­рия Igra» (1996), где под­ня­та про­бле­ма ме­жэт­нических кон­флик­тов; «Док­тор N» (в 2 кни­гах, 1998; со­кращенная вер­сия - «Не­скон­чае­мое пись­мо», 2006) - о жиз­ни Н. На­ри­ма­но­ва и М. Ра­сул­за­де; «Не дать во­де про­лить­ся из оп­ро­ки­ну­то­го кув­ши­на» (2003) - о про­ро­ке Му­хам­ме­де. Ав­тор ра­бот по ис­то­рии литературы на­ро­дов Рос­сии и СССР: «Про­бле­ма дву­языч­ного ху­до­же­ст­вен­но­го твор­че­ст­ва в со­вет­ской ли­те­ра­ту­ре» (1972), «Этот жи­вой фе­но­мен. Со­вет­ская мно­го­на­цио­наль­ная ли­те­ра­ту­ра вче­ра и се­го­дня» (1988), «О на­цио­наль­ных кон­флик­тах: куль­тур­ные ас­пек­ты» (1995); но­во­го пе­ре­во­да Ко­ра­на («Су­ры Ко­ра­на, рас­став­лен­ные по ме­ре ни­спос­ла­ния их Про­ро­ку», 2002); сборник эс­се «Са­мая боль­шая ско­рость - ско­рость жиз­ни» (2003); ме­му­ар­ной про­зы «Ле­та к вос­по­ми­нань­ям кло­нят» (2004).

Пе­ре­вёл на русский язык про­из­ве­де­ния Абуль­га­са­на, Дж. Ма­мед­ку­ли­за­де, Са­би­ра, С. Вур­гу­на и др.