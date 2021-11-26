ГУСЕЙНОВ ЧИНГИЗ ГАСАН ОГЛЫ
ГУСЕЙНОВ ЧИНГИЗ ГАСАН ОГЛЫ - азербайджанский писатель, литературовед, переводчик.
Окончил филологический факультет МГУ (1952). Пишет на азербайджанском и русском языках. Автор повестей и рассказов о жизни современников: «Моя сестра» (1962, на азербайджанском языке), «Ветер над городом» (1965), «Подснежник» (1969, на азербайджанском языке), «Угловой дом» (1975), «Острова» (1980, на азербайджанском языке). Известность получили романы «Магомед, Мамед, Мамиш» (1975), поднимающий острые общественно-политические проблемы, а также «Фатальный Фатали» (1983, 1987; на азербайджанском языке, 1986), в котором на фоне событий XIX века в России и на Кавказе показана трагическая судьба М.Ф. Ахундова; «Семейные тайны» (1986, расширенное издание - 1991) - о борьбе кланов в современном обществе; «Директория Igra» (1996), где поднята проблема межэтнических конфликтов; «Доктор N» (в 2 книгах, 1998; сокращенная версия - «Нескончаемое письмо», 2006) - о жизни Н. Нариманова и М. Расулзаде; «Не дать воде пролиться из опрокинутого кувшина» (2003) - о пророке Мухаммеде. Автор работ по истории литературы народов России и СССР: «Проблема двуязычного художественного творчества в советской литературе» (1972), «Этот живой феномен. Советская многонациональная литература вчера и сегодня» (1988), «О национальных конфликтах: культурные аспекты» (1995); нового перевода Корана («Суры Корана, расставленные по мере ниспослания их Пророку», 2002); сборник эссе «Самая большая скорость - скорость жизни» (2003); мемуарной прозы «Лета к воспоминаньям клонят» (2004).
Перевёл на русский язык произведения Абульгасана, Дж. Мамедкулизаде, Сабира, С. Вургуна и др.