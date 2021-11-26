ГРАБОВСКИЙ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГРАБОВСКИЙ Леонид Александрович - украинский композитор.

Окончил эко­но­мический факультет Ки­ев­ско­го государственного университета (1956 год), Киевскую консерваторию по классу Б. Н. Лятошинского (1958 год). Преподавал в консерватории в 1961-1963, 1966-1968 годы. С 1965 года входил в творческую группу «Киевский авангард» (наряду с В. В. Сильвестровым и др.), одним из первых украинских композиторов работал в технике додекафонии, использовал приёмы алеаторики, сонорики, конкретной музыки. Последователь Я. Ксенакиса, применял математические методы для моделирования музыкальных процессов. С 1979 года жил в Москве, с 1987 года редактор журнала «Советская музыка». С 1989 года - в США, экспериментирует в области электронной и компьютерной музыки. Среди сочинений: «4 украинские народные песни» для хора и оркестра (1959 год, посвящены Л. Н. Ревуцкому), «Пастели» для голоса и камерного ансамбля (на слова П. Г. Тычины, 1964 год), «Гомеоморфия I-III» для фортепиано (1968-1969 годы), «Concerto misterioso» для 9 инструментов (1977 год), камерная кантата для хора а капелла «Temnere morte» («Презреть смерть», на стихи Г. С. Сковороды, 1991 год).