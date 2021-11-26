ГОРОДНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВИЧ

ГОРОДНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МОИСЕЕВИЧ, русский по­эт , ком­по­зи­тор , геофизик.

Окончил Ленинградский горный институт имени Г. В. Плеханова (1957 год). Сотрудник НИИ геологии Арктики в Ленинграде (с 1957 года), Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН в Москве (с 1972 года). Был началльником геологического отряда в Туруханском крае, участвовал во многих океанологических экспедициях. Доктор геологоминералогических наук (1982 год); автор более 230 научных работ. Один из основоположников жанра авторской песни. Написал (с 1953 года) свыше 250 песен на собственные стихи; их главные темы - романтика геологических экспедиций, осмысление событий отечественной истории. Среди наиболее известных песен: «Снег» (1958 год), «Песня полярных лётчиков» (1959 год), «Деревянные города» (1959 год), «Перекаты» (1960 год), «Атланты» (1963 год), «Донской монастырь» (1970 год). Автор свыше 20 книг стихов, песен и мемуарной про­зы .

Сочинения:

Со­чи­не­ния / Вступ. ст. Л. А. Ан­нин­ско­го. М., 2000;

Ат­лан­ты: Кни­га пе­сен / Вступ. ст. Я. Гор­ди­на. СПб., 2005.