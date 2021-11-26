ГОРОД-ГЕРОЙ

Почетное звание, присваивавшееся городам СССР, жители которых проявили особое мужество и массовый героизм в ходе борьбы с немецко-фашистскими захватчиками; форма увековечения памяти героев, отдавших жизнь за свободу и независимость Родины.

В первый день войны вступил в бой гарнизон Брестской крепости. Оказавшись в тылу врага, лишенные продовольствия, воды и медикаментов, отдельные группы бойцов почти месяц продолжали самоотверженную борьбу. 73 дня продолжалась героическая оборона Одессы. 2 месяца войска Юго-Западного фронта защищали Киев. 250 дней сражались защитники Севастополя. Больше 3 лет неприступной крепостью был Мурманск. Огненной землей стала для оккупантов Керчь. Не пропустили врага на Кавказ защитники Новороссийска. Оборонительное сражение у Смоленска летом 1941 г. задержало продвижение врага на московском направлении, способствовав провалу «блицкрига». 45 дней продолжались бои у стен Тулы, сыгравшие важную роль в срыве планов немецкого командования по захвату Москвы. 900 дней в тяжелейших условиях блокады жил, работал и героически сражался Ленинград. Только до 1 октября 1941 г. на фронт было направлено 10 дивизий народного ополчения и 16 отдельных пулеметно-артиллерийских батальонов. На оборонительном строительстве было занято до 500 тыс. человек. Стойкость защитников Ленинграда слилась воедино с мужеством гражданского населения. Решающее значение для хода Великой Отечественной войны имела битва за Москву. Сотни тысяч москвичей приняли участие в обороне столицы, доблестно сражаясь в составе дивизий народного ополчения, истребительных и рабочих батальонов. Всего в первые месяцы войны Москва и Московская область направили на фронт ок. 500 тыс. человек. Еще ок. 500 тыс. человек трудились на строительстве оборонительных сооружений, заводах и фабриках. Более шести месяцев продолжалась Сталинградская битва. Бои на улицах города, беспримерные по своей напряженности, шли днем и ночью. Война нанесла городу огромный ущерб: было разрушено 85% зданий, угнано в фашистское рабство 75 тыс. человек. Одержанная советскими войсками под Сталинградом выдающаяся победа стала решительным шагом к достижению коренного перелома в войне. Впервые наименование «город-герой» было использовано в приказе Верховного Главнокомандующего 1 мая 1945 г., где так были названы Ленинград, Сталинград, Севастополь и Одесса. Положение о звании «Город-герой» было утверждено 8 мая 1965 г. Звание присваивалось указом Президиума Верховного Совета СССР, на знамени города изображались орден Ленина и медаль «Золотая Звезда», а на одной из площадей награжденного города устанавливался обелиск с текстом указа о присвоении почетного звания. Указом от 8 мая 1965 г. звание «Город-герой» было присвоено Москве, Ленинграду, Волгограду (до 1961 г.— Сталинград), Киеву, Одессе, Севастополю; Брестской крепости — почетное звание «Крепость-герой». Указом от 14 сентября 1973 г. звание «Город-герой» присвоено Новороссийску и Керчи. Указом от 26 июня 1974 г.— Минску, указом от 7 декабря 1976 г.— Туле, указом от 6 мая 1985 г.— Мурманску и Смоленску. Названия этих городов навсегда вписаны в героическую летопись истории Великой Отечественной войны, олицетворяя подвиг не только своих непосредственных защитников, но и всего советского народа, одержавшего победу над сильным и беспощадным врагом.

Автор статьи: Никифоров Ю. А.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015