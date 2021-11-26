В закладки
ГЕРМАН АННА
ГЕРМАН АННА - польская эстрадная певица.
Из семьи российских немцев. С 1946 года жила в Польше. В 1962 году окончила геологический факультет Вроцлавского университета. Не имея музыкального образования, стала солисткой Вроцлавской эстрады. Лауреат международных конкурсов эстрадной песни в Сопоте (1-я премия, 1964, 1965 годы) и др. Гастролировала в разных странах, в 1964 году впервые в СССР, где пользовалась широкой известностью; в том же году на фирме «Мелодия» вышли её первые грамзаписи. Пела лирические песни на польском и русских языках, в России одна из наиболее популярных песен в её исполнении – «Надежда» А.Н. Пахмутовой (на стихи Н.Н. Добронравова).
320
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится