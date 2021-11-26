ГЕРМАН АННА

ГЕРМАН АННА​ - польская эстрадная певица.

Из се­мьи российских нем­цев. С 1946 года жи­ла в Поль­ше. В 1962 году окон­чила гео­ло­гический факультет Вроц­лав­ско­го университета. Не имея музыкального об­ра­зо­ва­ния, ста­ла со­ли­ст­кой Вроц­лав­ской эс­т­ра­ды. Лау­ре­ат ме­ж­ду­народных кон­кур­сов эс­т­рад­ной пес­ни в Со­по­те (1-я премия, 1964, 1965 годы) и др. Га­ст­роли­ро­ва­ла в раз­ных стра­нах, в 1964 году впер­вые в СССР, где поль­зо­ва­лась ши­ро­кой из­вест­но­стью; в том же го­ду на фир­ме « Ме­ло­дия » вы­шли её пер­вые грам­за­пи­си . Пе­ла ли­рические пес­ни на польском и русских язы­ках, в Рос­сии од­на из наи­бо­лее по­пу­ляр­ных пе­сен в её ис­пол­не­нии – «На­де­ж­да» А.Н. Пах­му­то­вой (на сти­хи Н.Н. Доб­ро­нра­во­ва).