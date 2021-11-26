ГАСПАРЯН ГОАР МИКАЭЛОВНА

ГАСПАРЯН ГОАР МИКАЭЛОВНА - армянская пе­ви­ца (ли­ри­ко-ко­лора­тур­ное со­пра­но), народная артистка СССР (1956 год).

Ге­рой Социалистического Тру­да (1984 год). Учи­лась в Каи­ре. Де­бю­ти­ро­ва­ла в 1942 году, бы­ла со­лист­кой Ка­ир­ско­го ра­дио. С 1948 года жи­вёт в Ар­ме­нии, в 1949-1979 годы со­ли­ст­ка Армянского те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та. Луч­шие пар­тии - в итальянском и французском клас­сическом ре­пер­туа­ре, вы­сту­па­ла в опе­рах армянских ком­по­зи­то­ров - А.Т. Ти­гра­ня­на, Т.Г. Чу­хад­жя­на, А.Л. Сте­па­ня­на. Ши­ро­ко из­вест­на как ка­мер­ная пе­ви­ца. Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла во мно­гих стра­нах. С 1964 года пре­по­да­ёт в Ере­ванской консерватории (профессионально с 1977 года). Государственная премия СССР (1951 год). Государственная премия Армянской ССР (1965 год). На­граж­де­на ор­де­ном Ле­ни­на (1984 год).

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