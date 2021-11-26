МУСА́

Но­гай­ский бий.

Внук Нур ад-Ди­на. Отец но­гай­ских би­ев Шейх-Ма­мая, Юсу­фа, Ис­маи­ла. С 1440-х гг. ак­тив­но уча­ст­во­вал в по­ли­тич. со­бы­ти­ях, свя­зан­ных с рас­па­дом Зо­ло­той Ор­ды и фор­ми­ро­ва­ни­ем на её тер­ри­то­рии но­вых го­су­дарств. Не имея пра­ва на хан­ский ти­тул, ус­та­нав­ли­вал но­ми­наль­ное под­чи­не­ние под­вла­ст­ных ему вла­де­ний разл. пра­ви­те­лям из ди­на­стии Чин­ги­си­дов. В 1457–58 ор­га­ни­зо­вал во­ца­ре­ние в вост. Дешт-и-Кип­ча­ке ха­на Яд­га­ра; по­лу­чил от не­го долж­ность бек­лер­бе­ка, ко­то­рую со­хра­нял до кон­ца жиз­ни. Спо­соб­ст­во­вал рас­па­ду го­су­дар­ст­ва узб. ха­на Абул­хай­ра (ум. в 1468) и при­хо­ду к вла­сти пер­вых ка­зах. ха­нов Ги­рея и Джа­ни­бе­ка; по­след­не­го при­знал сво­им но­ми­наль­ным го­су­да­рем. Впо­след­ст­вии пе­ре­шёл под сю­зе­ре­ни­тет си­бир­ско­го ха­на Иб­ра­ги­ма, с ко­то­рым со­вер­шал по­хо­ды на Боль­шую Ор­ду и Ас­т­ра­хань (1481, 1493). При этом М. не до­пус­кал вме­ша­тель­ст­ва ха­нов Чин­ги­си­дов в де­ла Но­гай­ской Ор­ды . В кон. 1490-х гг., ве­ро­ятно, от­ка­зал­ся от фор­маль­но­го под­дан­ст­ва ха­нам. В ре­зуль­та­те сво­ей уме­лой внутр. по­ли­ти­ки и внеш­не­по­ли­тич. ус­пе­хов М. су­мел спло­тить во­круг се­бя ко­че­вую ари­сто­кра­тию тюрк. пле­мён. Но­гай­ская Ор­да при нём за­ня­ла про­стран­ст­во от Вол­ги до Ир­ты­ша, пре­взой­дя по пло­ща­ди тер­ри­то­рии и чис­лен­но­сти на­се­ле­ния др. го­су­дар­ст­ва, об­ра­зо­вав­шие­ся на мес­те Зо­ло­той Ор­ды.