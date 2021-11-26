МУСА́
Ногайский бий.
Внук Нур ад-Дина. Отец ногайских биев Шейх-Мамая, Юсуфа, Исмаила. С 1440-х гг. активно участвовал в политич. событиях, связанных с распадом Золотой Орды и формированием на её территории новых государств. Не имея права на ханский титул, устанавливал номинальное подчинение подвластных ему владений разл. правителям из династии Чингисидов. В 1457–58 организовал воцарение в вост. Дешт-и-Кипчаке хана Ядгара; получил от него должность беклербека, которую сохранял до конца жизни. Способствовал распаду государства узб. хана Абулхайра (ум. в 1468) и приходу к власти первых казах. ханов Гирея и Джанибека; последнего признал своим номинальным государем. Впоследствии перешёл под сюзеренитет сибирского хана Ибрагима, с которым совершал походы на Большую Орду и Астрахань (1481, 1493). При этом М. не допускал вмешательства ханов Чингисидов в дела Ногайской Орды. В кон. 1490-х гг., вероятно, отказался от формального подданства ханам. В результате своей умелой внутр. политики и внешнеполитич. успехов М. сумел сплотить вокруг себя кочевую аристократию тюрк. племён. Ногайская Орда при нём заняла пространство от Волги до Иртыша, превзойдя по площади территории и численности населения др. государства, образовавшиеся на месте Золотой Орды.