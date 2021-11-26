ГАБУНИЯ НОДАР
ГАБУНИЯ НОДАР - грузинский композитор, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР (1967 год), народный артист Грузинской ССР (1982 год).
Окончил Московскую консерваторию по классу фортепиано А. Б. Гольденвейзера (1957 год) и по классу композиции А. И. Хачатуряна (1962 год). В 1960-1970-х годах последователь И. Ф. Стравинского, С. С. Прокофьева и в особенности Б. Бартока. В «концертной сатире» для чтеца, трёх мужских голосов и инструментального ансамбля «Басня» (по мотивам басни С. С. Орбелиани, 1964 год) нетипичные для грузинской музыки выразительные средства (полиритмия и полиметрия, остро диссонирующие политональные сочетания, мотивное варьирование) органично сплетены с традиционной западно-грузинской народной полифонией и модальностью. Поздние сочинения Габуния проще по языку.
Автор музыкальных комедий, симфоний, инструментальных концертов и др., среди наиболее известных произведений - 2-й струнный квартет (1982 год). Выступал как пианист, в т. ч. со своими произведениями. С 1962 году преподаёт в Тбилисской консерватории (с 1965 года заведущий кафедрой фортепиано, с 1976 года профессор), с 1984 года ректор консерватории и председатель СК Грузии. Государственная премия Грузинской ССР (1986 год).