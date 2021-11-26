ГАБУНИЯ НОДАР

ГАБУНИЯ НОДАР - грузинский ком­по­зи­тор, заслуженный де­ятель ис­кусств Грузинской ССР (1967 год), народный артист Грузинской ССР (1982 год).

Окон­чил Московскую консерваторию по клас­су фортепиано А. Б. Голь­ден­вей­зе­ра (1957 год) и по клас­су ком­по­зи­ции А. И. Ха­ча­ту­ря­на (1962 год). В 1960-1970-х годах по­сле­до­ва­тель И. Ф. Стра­вин­ско­го, С. С. Про­кофь­е­ва и в осо­бен­но­сти Б. Бар­то­ка. В «кон­церт­ной са­ти­ре» для чте­ца, трёх муж­ских го­ло­сов и ин­ст­ру­мен­таль­но­го ан­самб­ля «Бас­ня» (по мо­ти­вам бас­ни С. С. Ор­бе­лиа­ни, 1964 год) не­ти­пич­ные для грузинской му­зы­ки вы­ра­зительные сред­ст­ва ( по­ли­рит­мия и по­ли­мет­рия , ост­ро дис­со­ни­рую­щие по­ли­то­наль­ные со­че­та­ния, мо­тив­ное варь­и­ро­ва­ние) ор­га­нич­но спле­те­ны с тра­диционной западно-грузинской народной по­ли­фо­ни­ей и мо­даль­но­стью. Позд­ние со­чи­не­ния Габуния про­ще по язы­ку.

Ав­тор музыкальных ко­ме­дий, сим­фо­ний, ин­ст­ру­мен­таль­ных кон­цер­тов и др., сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных про­из­ве­де­ний - 2-й струн­ный квар­тет (1982 год). Вы­сту­пал как пиа­нист, в т. ч. со свои­ми про­из­ве­де­ния­ми. С 1962 году пре­по­да­ёт в Тби­лис­ской консерватории (с 1965 года заведущий ка­фед­рой фортепиано, с 1976 года профессор), с 1984 года рек­тор кон­сер­вато­рии и председатель СК Гру­зии. Государственная премия Грузинской ССР (1986 год).

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