ЕРЗАКОВИЧ БОРИС ГИРШЕВИЧ
ЕРЗАКОВИЧ БОРИС ГИРШЕВИЧ - музыковед, заслуженный деятель искусств Казахской ССР.
В 1949 году окончил Алма-Атинскую консерваторию. В 1938-1943 годах начальник музыкального отдела Управления по делам искусств Казахской ССР. С 1945 года старший научный сотрудник, в 1950-1961 годах заведующий сектором искусствоведения АН Казахской ССР; в 1961-1968 годах заведующий отделом театрального и изобразительного искусства, с 1969 года заведующий отделом музыкального искусства Института литературы и искусства АН Казахской ССР. В 1961-1987 годах научный консультант фольклорного кабинета и преподаватель истории казахской музыки в Алма-Атинской консерватории (с 1970 года профессор). Записал и исследовал более 2500 казахских песен и инструментальных пьес - кюев, большая часть которых издана в виде сборников: «Казахский музыкальный фольклор» (1982), «Антология казахской народной лирической песни» (1994; оба - на казахском языке). Автор основополагающих трудов по музыкальной культуре Казахстана.
Сочинения:
Народные песни Казахстана. А.-А., 1955 (сост.);
Музыкальное воплощение казахского эпоса. А.-А., 1959;
Творческие связи казахской и русской музыки. А.-А., 1962;
Песенная культура казахского народа. А.-А., 1966;
Музыкальное наследие казахского народа. А.-А., 1979;
Историография казахского музыкального фольклора. А.-А., 1986 (совм. с З. Коспаковым);
У истоков казахского музыкознания (по материалам русских ученых XIX в.). А.-А., 1987.