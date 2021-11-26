ЕРОФЕЕВ ВЕНЕДИКТ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЕРОФЕЕВ ВЕНЕДИКТ ВАСИЛЬЕВИЧ - русский писатель.
Из семьи железнодорожного служащего. В детстве и юности жил на Русском Севере, в 1947-1953 находился в детском доме. Учился на филологическом факультете МГУ (1955-1957), в Орехово-Зуевском, Владимирском, Коломенском педагогическом институтах, отовсюду был исключён. Часто менял места работы, был грузчиком, кочегаром, лаборантом. С середины 1970-х годов входил в круг московской художественной интеллигенции. В 1987 году принял католичество. Последние годы жизни тяжело болел. Ранние литературные опыты - «Записки психопата» (1956-1957), «Благая весть» (1960-1962, сохранилось фрагментарно) представляют интерес лишь как ступень к главному произведению Ерофеева - поэме в прозе «Москва - Петушки» (1969-1970; опубликована за рубежом в 1973 году, в России - в 1988 году частично, в 1989 году полностью). В основе поэмы - укоренённый в традициях русской литературы (прежде всего «Мёртвые души» Н.В. Гоголя, к которым сознательно отсылает жанровое определение «поэма») мотив дороги, который у Ерофеева приобретает новый глубоко трагический экзистенциальный смысл: пространственному движению одновременен внутренний процесс постепенной утраты сознания, распада личности, изображённый на фоне полугротескной реальности деградирующего СССР. В небольшом по объёму тексте, проникнутом сложной игрой литературных и мифологических аллюзий, пародийно-травестийное начало (восходящее к произведениям Ф. Рабле, Л. Стерна, Гоголя) сочетается с напряжённым драматизмом, сквозная цитатность - с эффектом живого, непосредственного монолога. Поэма переведена на многие языки мира.
Ерофеев также написал пьесы «Вальпургиева ночь, или Шаги Командора» (1984-1985, опубликована за рубежом в 1985 году, постановка в 1989 году) и «Диссиденты, или Фанни Каплан» (с 1985 года, не окончена), эссе о литературе (о В.В. Розанове и Саше Чёрном), документальный монтаж «Моя маленькая лениниана». Роман «Дмитрий Шостакович» (начало 1970-х годов) считается утерянным.
Сочинения:
Оставьте мою душу в покое. М., 1995;
Последний дневник (окт. 1989 г. – март 1990 г.) / Предисл. И. Авдиева // Новое литературное обозрение. 1996. № 18;
Биография в цитатах / Сост. И. Авдиев // Там же;
Записные книжки. М., 2005–2007. Ч. 1–2;
Собр. соч.: В 2 т. М., 2007.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.