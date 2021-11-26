ЕРОФЕЕВ ВЕНЕДИКТ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЕРОФЕЕВ ВЕНЕДИКТ ВАСИЛЬЕВИЧ - русский писатель.

Из се­мьи железнодорожного слу­жа­ще­го. В дет­ст­ве и юно­сти жил на Русском Се­ве­ре, в 1947-1953 на­хо­дил­ся в дет­ском до­ме. Учил­ся на фи­ло­ло­гическом факультете МГУ (1955-1957), в Оре­хо­во-Зу­ев­ском, Вла­ди­мир­ском, Ко­ло­мен­ском пе­да­го­гическом ин­сти­ту­тах, ото­всю­ду был ис­клю­чён. Час­то ме­нял мес­та ра­бо­ты, был груз­чи­ком, ко­че­га­ром, ла­бо­ран­том. С середины 1970-х годов вхо­дил в круг московской художественной ин­тел­ли­ген­ции. В 1987 году при­нял ка­то­ли­че­ст­во. По­след­ние го­ды жиз­ни тя­же­ло бо­лел. Ран­ние литературные опы­ты - «За­пис­ки пси­хо­па­та» (1956-1957), «Бла­гая весть» (1960-1962, сохранилось фраг­мен­тар­но) пред­став­ля­ют ин­те­рес лишь как сту­пень к главному про­из­ве­де­нию Ерофеева - по­эме в про­зе «Мо­ск­ва - Пе­туш­ки» (1969-1970; опубликована за ру­бе­жом в 1973 году, в Рос­сии - в 1988 году час­тич­но, в 1989 году пол­но­стью). В ос­но­ве по­эмы - уко­ре­нён­ный в тра­ди­ци­ях русской литературы (пре­ж­де все­го «Мёрт­вые ду­ши» Н.В. Го­го­ля , к ко­то­рым соз­на­тель­но от­сы­ла­ет жан­ро­вое оп­ре­де­ле­ние «по­эма») мо­тив до­ро­ги, ко­то­рый у Ерофеева при­об­ре­та­ет но­вый глу­бо­ко тра­гический эк­зи­стен­ци­аль­ный смысл: про­стран­ст­вен­но­му дви­же­нию од­но­вре­ме­нен внутренний про­цесс по­сте­пен­ной ут­ра­ты соз­на­ния, рас­па­да лич­но­сти, изо­бра­жён­ный на фо­не по­лу­гро­те­ск­ной ре­аль­но­сти де­гра­ди­рую­ще­го СССР. В не­боль­шом по объ­ё­му тек­сте, про­ник­ну­том слож­ной иг­рой литературных и мифологических ал­лю­зий, па­ро­дий­но-тра­ве­стий­ное на­ча­ло (вос­хо­дя­щее к про­из­ве­де­ни­ям Ф. Раб­ле , Л. Стер­на, Го­го­ля) со­че­та­ет­ся с на­пря­жён­ным дра­ма­тиз­мом, сквоз­ная ци­тат­ность - с эф­фек­том жи­во­го, не­по­сред­ст­вен­но­го мо­но­ло­га. По­эма пе­ре­ве­де­на на многие язы­ки ми­ра.

Ерофеев так­же на­пи­сал пье­сы «Валь­пур­гие­ва ночь, или Ша­ги Ко­ман­до­ра» (1984-1985, опубликована за ру­бе­жом в 1985 году, постановка в 1989 году) и «Дис­си­ден­ты, или Фан­ни Кап­лан» (с 1985 года, не окон­че­на), эс­се о ли­те­ра­ту­ре (о В.В. Ро­за­но­ве и Са­ше Чёр­ном), до­ку­мен­таль­ный мон­таж «Моя ма­лень­кая ле­ни­ниа­на». Ро­ман «Дмит­рий Шос­та­ко­вич» (начало 1970-х годов) счи­та­ет­ся уте­рян­ным.

Сочинения:

Ос­тавь­те мою ду­шу в по­кое. М., 1995;

По­след­ний днев­ник (окт. 1989 г. – март 1990 г.) / Пре­дисл. И. Ав­дие­ва // Но­вое ли­те­ра­тур­ное обо­зре­ние. 1996. № 18;

Био­гра­фия в ци­та­тах / Сост. И. Ав­ди­ев // Там же;

За­пис­ные книж­ки. М., 2005–2007. Ч. 1–2;

Собр. соч.: В 2 т. М., 2007.

Иллюстрации:

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