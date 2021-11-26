ЕФРЕМОВ Олег Николаевич

Российский актёр, режиссёр, театральный деятель, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда .

В 1949 окон­чил Шко­лу-сту­дию МХАТ. В том же го­ду при­нят в труп­пу Центр. дет­ско­го те­ат­ра. Соз­дал об­ра­зы но­вых мо­ло­дых ге­ро­ев в пье­сах В. С. Ро­зо­ва: Кос­тя По­ле­та­ев («Стра­ни­ца жиз­ни»), Алек­сей («В до­б­рый час!»). Так­же сыг­рал Ива­на («Ко­нёк-Гор­бу­нок» по П. П. Ер­шо­ву), Са­мо­зван­ца («Бо­рис Го­ду­нов» А. С. Пуш­ки­на) и др. Здесь же в 1955 де­бю­ти­ро­вал как ре­жис­сёр («Дим­ка-­Не­ви­дим­ка» В. Н. Ко­ро­сты­лё­ва и М. Г. Львов­ско­го). В 1956 ор­га­ни­зо­вал и воз­гла­вил «Сту­дию мо­ло­дых ак­тё­ров» (с 1957 те­атр-сту­дия «Со­вре­мен­ник», с 1965 те­атр «Со­вре­мен­ник»). Сре­ди по­ста­но­вок: «Веч­но жи­вые» (роль Бо­ри­са, позд­нее – Бо­роз­ди­на) и «В по­ис­ках ра­до­сти» (роль Фё­до­ра) Ро­зо­ва (обе 1957), «Пять ве­че­ров» (1959, совм. с Г. Б. Вол­чек; роль Иль­и­на) и «На­зна­че­ние» (1963, роль Ля­ми­на) А. М. Во­ло­ди­на, «Го­лый ко­роль» Е. Л. Швар­ца (1960, с М. И. Ми­ка­э­лян), «Чет­вёр­тый» К. М. Си­мо­но­ва (1961), «Все­гда в про­да­же» В. П. Ак­сё­но­ва (1965), три­ло­гия – «Де­каб­ри­сты» Л. Г. Зо­ри­на, «На­ро­до­воль­цы» А. П. Сво­бо­ди­на, «Боль­ше­ви­ки» М. Ф. Шат­ро­ва (все 1967; Гос. пр. СССР, 1969), «Чай­ка» А. П. Че­хо­ва (1970).

С 1970 гл. реж. МХАТа (с 1989 МХАТ им. А. П. Че­хо­ва). В ос­но­ве ре­жис­су­ры Е. – тра­ди­ции Ху­дож. те­ат­ра его клас­сич. пе­рио­да, «те­ат­ра жи­во­го че­ло­ве­ка», опи­рав­ше­го­ся пре­ж­де все­го на дра­ма­тур­гию и ис­кус­ст­во ак­тё­ра. Вна­ча­ле про­стая, поч­ти ас­ке­тич­ная по фор­ме, близ­кая к нео­реа­лиз­му ре­жис­су­ра Е. со вре­ме­нем при­об­ре­ла бо­га­тую те­ат­раль­ность, в пол­ной ме­ре про­явив­шую­ся в че­хов­ском цик­ле: «Ива­нов» (1976), «Чай­ка» (1980), «Дя­дя Ва­ня» (1985, с 1988 роль Ас­т­ро­ва), «Три се­ст­ры» (1997). Сре­ди др. по­ста­но­вок: «Дуль­си­нея То­бос­ская» А. М. Во­ло­ди­на (роль до­на Луи­са), «По­след­ние» М. Горь­ко­го (обе 1971), «Ста­ле­ва­ры» Г. К. Бо­ка­ре­ва (1972; Гос. пр. СССР, 1974), «Ста­рый Но­вый год» М. М. Ро­щи­на (1973, роль Се­бей­ки­на), «Мед­ная ба­буш­ка» Л. Г. Зо­ри­на (1975, роль А. С. Пуш­ки­на), «За­се­да­ние парт­ко­ма» А. И. Гель­ма­на (1975, роль По­та­по­ва), «Ути­ная охо­та» А. В. Вам­пи­ло­ва (1978, роль Зи­ло­ва), «Так по­бе­дим!» М. Ф. Шат­ро­ва (1981; Гос. пр. СССР, 1983), «Мо­с­ков­ский хор» Л. С. Пет­ру­шев­ской (1988), «Олень и ша­ла­шов­ка» А. И. Сол­же­ни­цы­на (1991), «Го­ре от ума» А. С. Гри­бое­до­ва (1992), «Бо­рис Го­ду­нов» А. С. Пуш­ки­на (1994, роль Го­ду­но­ва). С го­да­ми обо­га­ти­лась ак­тёр­ская па­лит­ра Е.: на­де­лён­ный ред­ким да­ром сце­нич. ор­га­ни­ки, обая­ни­ем, тем­пе­ра­мен­том, он пред­став­лял сво­их ге­ро­ев как пуб­ли­цист и ли­рик, вно­ся в ис­пол­не­ние иро­нич­ные или тра­ге­дий­ные но­ты.

В ки­но с 1956 (Алек­сей Узо­ров – «Пер­вый эше­лон»). Пси­хо­ло­гич. глу­би­ной, ис­крен­но­стью, ли­риз­мом, чув­ст­вом юмо­ра от­ме­че­ны луч­шие ак­тёр­ские ра­бо­ты в филь­мах «Жи­вые и мёрт­вые», «Три то­по­ля на Плю­щи­хе», «Го­ри, го­ри, моя звез­да», «Ай­бо­лит-66», «Ма­ма вы­шла за­муж», «Бе­ре­гись ав­то­мо­би­ля» и др. По­ста­вил ф. «Стро­ит­ся мост» (1966, совм. с Г. Г. Егиа­за­ро­вым), т/ф «Ста­рый Но­вый год» (1980, совм. с Н. М. Ар­даш­ни­ко­вым). С 1949 пре­по­да­вал в Шко­ле-сту­дии МХАТ (проф. с 1976). Один из ос­но­ва­те­лей и 1-й сек­ре­тарь прав­ле­ния СТД СССР (1986). Пре­зи­дент Фон­да К. С. Ста­ни­слав­ско­го (с 1992). Пред. Че­хов­ской ко­мис­сии РАН (1993–96). Гос. пр. РФ (1997). На­граж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1987).

Сочинения:

Все не­про­сто. М., 1992;

О те­ат­ре и о се­бе. М., 1997;

«Мы долж­ны быть пре­дель­но прав­ди­вы­ми...». М., 2003.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Автор статьи: Т. К. Шах-Ази­зо­ва.