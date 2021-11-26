ДУМБАДЗЕ НОДАР ВЛАДИМИРОВИЧ
ДУМБАДЗЕ НОДАР ВЛАДИМИРОВИЧ - грузинский писатель.
Окончил экономический факультет Тбилисского университета (1950 год). Работал в журналах, в сценарном отделе киностудии «Грузия-фильм» (1962-1965 годы). Дебютировал как поэт в 1950 году. Успех имели сборники юмористических рассказов: «Внимание, начинаем зарядку» (1957 год), «Сельский мальчик» (1958 год), «Гладиатор» (1959 год).
Широкую известность Думбадзе принёс роман «Я, бабушка, Илико и Илларион» (1960 год, русский перевод 1964 год; экранизирован в 1962 году, режиссер Т. Е. Абуладзе), построенный на автобиографическом материале, а также роман «Я вижу солнце» (1962 год, русский перевод 1963 год; экранизирован в 1965 году), которые повествуют о жизни грузинской деревни в годы Второй мировой войны.
Автор романов: «Солнечная ночь» (1967 год), затрагивающий нравственные вопросы, «Не бойся, мама» (1969 год, русский перевод 1972 год; экранизирован в 1972 году) - из жизни пограничников; «Белые флаги» (1972 год, русский перевод 1974 год), в центре которого - судьба невинно осуждённого человека; «Закон вечности» (1978 год, русский перевод 1979 год; Ленинская премия, 1980 год).
В произведениях Думбадзе проникновенная лиричность в изображении драматических коллизий сочетается с тонким юмором; стиль его прозы отмечен лаконизмом при исключительном богатстве языка, в котором широко использована диалекты и разговорная лексика. Среди других произведений: стихи для детей, повести (в т. ч. «Кукарача», 1980 год), публицистика.
Сочинения:
Собрание сочинений: В 2 т. Тб., 1986.
Иллюстрация: Архив БРЭ.