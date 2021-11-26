ДУЛОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА

ДУЛОВА ВЕРА ГЕОРГИЕВНА - российская арфистка, педагог, народная артистка СССР.

Дочь скри­па­ча Г. Н. Ду­ло­ва, внуч­ка пиа­ни­ст­ки А. Ю. Зо­граф-Ду­ло­вой . В 1924 году окон­чи­ла Московскую консерваторию по клас­су М. А. Кор­чин­ской, учи­лась так­же у К. А. Эр­де­ли . В 1927-1929 годах ста­жи­ро­ва­лась в Бер­ли­не у М. За­а­ля. С 1929 года ве­ла кон­церт­ную дея­тель­ность, с ус­пе­хом га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в стра­нах Ев­ро­пы, в Япо­нии, США и др. В 1932-1961 годах, 1964-1984 годах иг­ра­ла в ор­ке­ст­ре московского Боль­шо­го те­ат­ра.

Имя Дуловой ста­ло сим­во­лом отечественной шко­лы иг­ры на ар­фе. Дулова зна­чи­тель­но рас­ши­ри­ла тра­диционный ар­фо­вый ре­пер­ту­ар: ис­пол­ни­ла многие за­бы­тые про­из­ве­де­ния ком­по­зи­то­ров про­шло­го (Ф. Бен­ды, Ф. В. Рус­та, Г. Ф. Ген­де­ля), впер­вые в Рос­сии - со­чи­не­ния А. Ка­зел­лы, К. Пас­ка­ля, Ж. М. Да­ма­за, П. Хин­де­ми­та, Б. Брит­те­на, А. Цек­ки, А. Жо­ли­ве, Э. Г. Май­е­ра, Э. Ви­ла-Ло­бо­са. Ей по­свя­ще­ны кон­цер­ты для ар­фы с ор­ке­ст­ром С. Н. Ва­си­лен­ко и А. В. Мо­со­ло­ва, Ток­ка­та А. И. Ха­ча­ту­ря­на, про­из­ве­де­ния других ав­то­ров.

Ав­тор об­ра­бо­ток для ар­фы. Осу­ще­ст­ви­ла мно­го­численные ау­дио­за­пи­си. Ини­циа­тор и по­сто­ян­ный кон­суль­тант отечественного про­из­вод­ст­ва арф. С 1943 года пре­пода­ва­ла в Московской консерватории и Центральной музыкальной шко­ле при ней (про­фессор с 1958 года), сре­ди уче­ни­ков: Э. А. Мо­ск­ви­ти­на, И. М. Но­ке­лай­нен, И. П. Па­шин­ская, Н. Х. Ша­мее­ва. Про­во­ди­ла мас­тер-клас­сы во мно­гих стра­нах ми­ра. Ор­га­ни­за­тор и пред­се­да­тель пер­во­го в Рос­сии Ме­ж­ду­народного кон­кур­са ар­фи­стов (1997 год, Мо­ск­ва).

Её муж - Алек­сандр Ио­си­фо­вич Ба­ту­рин [4(17).6.1904-30.1.1983 годы], российский пе­вец (бас-ба­ри­тон), народный артист РСФСР (1947 год), со­лист Боль­шо­го те­ат­ра (1927-1958 годы), профессор Московской консерватории (1962-1983 годы).

Сочинения:

Ис­кус­ст­во иг­ры на ар­фе. М., 1975.

Иллюстрация: Музей ГАБТ России.