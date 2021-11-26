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ДУДАРОВА ВЕРОНИКА БОРИСОВНА
ДУДАРОВА ВЕРОНИКА БОРИСОВНА - российский дирижёр, народная артистка СССР.
В 1947 году окончила Московскую консерваторию, училась по классам Л. М. Гинзбурга и Н. П. Аносова. Дебютировала в 1944 году в Центральном детском театре в Москве. С 1947 года дирижёр, в 1960-1988 годах главный дирижёр и художественный руководитель Московского государственного симфонического оркестра.
В 1991 году организовала Симфонический оркестр России (Москва), которым продолжает руководить. Значительное место в её репертуаре занимают сочинения отечественных композиторов. Гастролировала в России и за рубежом.
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