ДОЛУХАНОВА ЗАРА АЛЕКСАНДРОВНА
ДОЛУХАНОВА ЗАРА АЛЕКСАНДРОВНА - российская певица, народная артистка СССР.
В 1938 году окончила Музыкальное училище имени Гнесиных по классу В. М. Беляевой-Тарасевич, в 1957 году - экстерном Музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. В 1939-1944 годах солистка Армянского театра оперы и балета, в 1944-1956 годах - Всесоюзного радио, в 1959-1982 годах - Московской филармонии. С 1972 года преподаёт в Российской академии музыки (до 1993 года Музыкально-педагогический институт) имени Гнесиных (профессор с 1983 года, заведующая кафедрой сольного пения в 1980-1985 годах).
Преимущественно камерная певица, Долуханова владела необычайно широким репертуаром - от музыки композиторов XVI-XVII веков до современной, включая произведения И. С. Баха, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Г. Вольфа, Г. Малера, М. И. Глинки, М. П. Мусоргского. Первая исполнительница ряда сочинений Д. Д. Шостаковича, С. С. Прокофьева («Гадкий утёнок» и другие), Р. К. Щедрина («Сольфеджио»), В. А. Гаврилина («Русская тетрадь»), М. Л. Таривердиева. Среди оперных партий: Сабурова («Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова), Полина («Пиковая дама» П. И. Чайковского). Участвовала в концертном исполнении опер «Итальянка в Алжире» Дж. Россини, «Сестра Анжелика» Дж. Пуччини, «Испанский час» М. Равеля. Гастролировала в странах Европы и Азии, в США, Австралии.
Иллюстрация:
З. А. Долуханова во время гастролей в Лос-Анджелесе. 1970. Архив БРЭ.