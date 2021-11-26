ДИССИДЕНТЫ В СССР

Движение противников сложившегося в СССР режима, выступавшее за соблюдение прав человека, законности и норм демократии.

От латинского dissidens — «несогласный». Другое название – инакомыслящие. Оппозиционные взгляды в СССР пропагандировались и в период « оттепели », участников кружков инакомыслящих подвергались репрессиям, не успевая создать широкую сеть оппозиционных организаций. В 60-е гг. в критически настроенной части интеллигенции возникло стремление к ненасильственному сопротивлению произволу коммунистической бюрократии. Первоначально диссиденты выступали за постепенную демократизацию и соблюдение бюрократией законов СССР, направляли петиции в советские государственные органы. Диссиденты не стремились к захвату власти, они отстаивали свободу личности от произвола власти. Но брежневская бюрократия не собиралась ограничивать свою власть формальными нормами, которые «гарантировала» конституция СССР. В СССР развернулись преследования инакомыслящих ( дело Синявского и Даниэля ). В ответ в день конституции 5 декабря 1965 г. инакомыслящие вышли на митинг гласности в деле Синявского и Даниэля, соблюдения конституции. Они были задержаны, некоторые уволены с работы и изгнаны из учебных заведений. Относительный успех демонстрации вдохновил диссидентов на новые акции протеста. Наказания за участие в них и другие формы агитации были уже более суровыми. Диссидентов подвергали уголовному преследованию по ст. 70 и ст. 190 прим Уголовного кодекса за антисоветскую агитацию и пропаганду, распространение «заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй». Выдвигались и другие обвинения, включая «хулиганство» и религиозную пропаганду. Некоторых диссидентов подвергали психиатрическим репрессиям. 25 августа 1968 г. группа диссидентов вышла на Красную площадь с лозунгами, осуждающими ввод войск в Чехословакию 1968 г. Участники этой демонстрации были осуждены и отправлены в заключение. Диссиденты считали политику КПСС безнравственной и обличали нарушения прав человека в СССР. Однако взгляды оппозиции не могли широко распространиться, так как они не были непосредственно связаны с социальными нуждами трудящихся. У диссидентов не было возможностей для широкой агитации, они распространяли свои статьи в «самиздате» (см. «Хроника текущих событий») и в западных средствах массовой информации, прежде всего вещающих на СССР (таких как радио «Свобода» и « Голос Америки »). Диссиденты придерживались различных взглядов от либеральных и националистических до марксистских и анархистских , создавали правозащитные организации, как правило не имеющие единой идеологии (Комитет прав человека, Инициативная группа по защите прав человека в СССР и др.). В диссидентском движении участвовали также представители национальных движений в СССР (крымско-татарского, сионистского и др.), религиозные деятели. С диссидентским движением были связаны и так или иначе участвовали в его работе несколько десятков тысяч человек, но активное ядро движения составляло несколько сотен. Диссидентами были известные в СССР деятели науки и культуры, такие как А. Сахаров , А. Солженицын, Ю. Орлов и др. Большинство диссидентов принадлежали к интеллигенции. Власти предпринимали несколько наступлений на диссидентское движение, серьезный урон его авторитету наносили «покаяния» видных диссидентов, вызванные угрозой тяжелого уголовного наказания (см. В. Красин, П. Якир). Но в 70-е гг. диссидентам удавалось восстанавливать силы движения, находить новые формы деятельности (см. Хельсинкские группы). Подъему диссидентского движения способствовала политика «Разрядки». Некоторых советских политзаключенных (В. Буковский, Н. Щаранский) обменивали на людей, находящихся в заключении за рубежом (Л. Корвалан, разоблаченные советские разведчики).

В 1979 г. началось новое наступление на инакомыслящих 22 января 1980 г. в ссылку был отправлен наиболее известный лидер диссидентов А. Сахаров. После прихода к власти в СССР Ю. Андропова движение было практически разгромлено КГБ. Часть диссидентов эмигрировала , часть находилась в заключении или отошла от движения. Диссиденты были освобождены из заключения, в основном в 1987 г. и реабилитированы. Часть из них эмигрировала, часть приняла участие в демократическом движении в СССР 80-90-х гг.

Исторические источники:

Антология самиздата. М., 2005;

Буковский В. И возвращается ветер. Письма русского путешественника. М., 1990;

Власть и диссиденты. Из документов КГБ и ЦК КПСС; Крамола. Инакомыслящие в СССР при Хрущеве и Брежневе. 1953-1982 гг. Рассекреченные документы Верховного суда и прокуратуры СССР. М., 2005;

Новодворская В.И. По ту сторону отчаяния. М., 1993;

Он между нами жил... Воспоминания о Сахарове. М., 1996;

5 декабря 1965 года в воспоминаниях участников событий, материалах самиздата, публикациях зарубежной прессы, и в документах партийных и комсомольских организаций и записках Комитета государственной безопасности в ЦК КПСС. М., 2005;

Сахаров А.Д. Воспоминания. М., 1996.

Автор статьи: Шубин А.В.