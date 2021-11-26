ДИССИДЕНТЫ

ДИССИДЕНТЫ (от латинского dissidens, буквально - си­дя­щий от­дель­но; не­со­глас­ный). Изначально - инаковерующие.

В по­ли­тической лек­си­ке 2-й половине XX века - ли­ца в то­та­ли­тар­ных и ав­то­ри­тар­ных го­су­дар­ст­вах, пуб­лич­но за­яв­ляю­щие о сво­ём не­прия­тии от­дель­ных прин­ци­пов об­щественно-по­ли­тической сис­те­мы, кри­ти­кую­щие кон­крет­ные про­яв­ле­ния внутренней и внеш­ней по­лити­ки.

Ис­то­ри­че­ски тер­мин свя­зан с ре­ли­ги­ей, его со­дер­жа­ние из­ме­ня­лось. Сло­во «Диссиденты» поя­ви­лось в Поль­ше в XVI веке с на­ча­лом Ре­фор­ма­ции . Пер­во­на­чаль­но этим по­ня­ти­ем в 1573 году акт сей­ма Вар­шав­ской ге­не­раль­ной кон­фе­де­ра­ции обо­зна­чил по­следо­ва­те­лей всех хри­сти­ан­ских ис­по­ве­да­ний (ка­то­ли­ков, про­тес­тан­тов, пра­во­слав­ных), ме­ж­ду ко­то­ры­ми ус­та­нав­ли­вал­ся ре­лигиозный мир на ус­ло­ви­ях ра­вен­ст­ва кон­фес­сий. В хо­де Ре­фор­ма­ции, ох­ва­тив­шей ев­ропейские стра­ны, сто­рон­ни­ки ка­то­лической церк­ви в борь­бе с ина­ко­мыс­ли­ем ста­ли на­зы­вать диссидентов всех про­тив­ни­ков ка­то­ли­циз­ма. В даль­ней­шем, с раз­ви­ти­ем Ре­фор­ма­ции, диссидентами име­но­ва­ли лиц, не ис­по­ве­до­вав­ших дог­ма­тов гос­под­ство­вав­шей в той или иной стра­не Церк­ви. По от­но­ше­нию к ним осу­ще­ст­в­ля­лись ме­ры, ог­ра­ни­чи­вав­шие ре­лигиозные, гражданские пра­ва, уг­ро­жав­шие в том числе и лич­ной безо­пас­но­сти ина­ко­ве­рую­щих. Во­прос о по­ли­тических пра­вах диссидентов осо­бен­но обо­ст­рил­ся в XVI-XVII века. В Анг­лии к диссидентам от­но­си­ли про­тив­ни­ков Анг­ли­кан­ской церк­ви (как ка­то­ли­ков, так и по­сле­до­ва­те­лей про­тес­тант­ских сект - ква­ке­ров, ме­то­ди­стов, пре­сви­те­ри­ан, пу­ри­тан и прочих), во Фран­ции - гу­ге­но­тов, в ка­то­лической Поль­ше - пра­во­слав­ных и про­тес­тан­тов, в Гер­ма­нии - лиц, не при­дер­жи­вав­ших­ся ве­ры кня­зя, под­дан­ны­ми ко­то­ро­го они яв­ля­лись.

В середине 1950-х - середине 1980-х годов в СССР и других со­циа­ли­стических стра­нах по­ли­тическое дис­си­дент­ст­во яв­ля­лось про­яв­ле­ни­ем оп­по­зи­ции в ус­ло­ви­ях от­сут­ст­вия гражданского об­ще­ст­ва и по­ли­тических ин­сти­ту­тов для вы­ра­же­ния в кон­сти­туционных фор­мах про­тес­та или то­чек зре­ния, от­лич­ных от дик­туе­мых официальной идео­ло­ги­ей. Сре­ди пер­вых не­ле­галь­ных дис­си­дент­ских ор­га­ни­за­ций (чис­лен­ность - в пре­де­лах 10 человек) бы­ли, например, в Мо­ск­ве - «На­род­но-де­мо­кра­ти­че­ская пар­тия Рос­сии» (1955-1958, ор­га­ни­за­то­ры - В.С. По­ле­нов и другие), кру­жок ас­пи­ран­та ис­то­рического факультета МГУ Л.Н. Крас­но­пев­це­ва (1956-1957), в Ле­нин­гра­де - круж­ки под руководством ма­те­ма­ти­ка Р.И. Пи­ме­но­ва (1956-1957) и сту­ден­та В.И. Тро­фи­мо­ва (1956-1957). Наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ным (28 чле­нов, 30 кан­ди­да­тов) стал «Все­рос­сий­ский со­ци­ал-­хри­сти­ан­ский со­юз ос­во­бо­ж­де­ния на­ро­да» (ВСХСОН; 1964-1967, ру­ко­во­ди­тель - И.В. Огур­цов). Диссиденты при­влек­ли вни­ма­ние об­ще­ст­ва в ус­ло­ви­ях ли­бе­ра­ли­за­ции ре­жи­ма по­сле 20-го съез­да КПСС (1956). К пер­вым пуб­лич­ным про­яв­ле­ни­ям дис­си­дент­ст­ва от­но­си­лось чте­ние у па­мят­ни­ка В.В. Мая­ков­ско­му в Мо­ск­ве сти­хов, главным образом не при­ня­тых к пе­ча­ти в советских под­цен­зур­ных из­да­ни­ях (1958-1961 годы, ак­тив­ные уча­ст­ни­ки - В.Н. Оси­пов, Э.С. Куз­не­цов, И.В. Бок­штейн). Диссиденты из­да­ва­ли за гра­ни­цей (так называемый там­из­дат) и вы­пус­ка­ли в не­сколь­ких ма­ши­но­пис­ных эк­зем­п­ля­рах (так называемый сам­из­дат) не про­шед­шие в СССР цен­зу­ру литературного про­из­ве­де­ния. Они по­пу­ля­ри­зи­ро­ва­лись за­ру­беж­ны­ми ра­дио­стан­ция­ми («Го­лос Аме­ри­ки», «Сво­бо­да - Сво­бод­ная Ев­ро­па» и другие) или не­ле­галь­но рас­про­стра­ня­лись в стра­не, что мно­го­крат­но уси­ли­ва­ло по­тен­ци­ал дви­же­ния диссидентов. Пер­вы­ми за ру­бе­жом бы­ли из­да­ны кни­ги: «Суд идёт» (1959), «Лю­би­мов» (1963) А.Д. Си­няв­ско­го, «Жизнь и судь­ба» (1959), «Всё те­чёт» (1963) В.С. Гросс­ма­на, «Го­во­рит Мо­ск­ва» (1961), «Ис­ку­п­ле­ние» (1963) Ю.М. Да­ни­эля и другие. К наи­бо­лее из­вест­ным «там­из­да­тов­ским» пуб­ли­ка­ци­ям от­но­си­лись «Док­тор Жи­ва­го» Б.Л. Пас­тер­на­ка (1958), «Ар­хи­пе­лаг ГУЛАГ» А.И. Сол­же­ни­цына (1973), «Зияю­щие вы­со­ты» А.А. Зи­но­вье­ва (1976). Пер­вы­ми сам­из­да­тов­ски­ми литературными жур­на­ла­ми бы­ли «Син­так­сис» (№ 1-3; 1959-1960; Мо­ск­ва; ти­раж до­сти­гал 300 экземпляров; редактор А.И. Гинз­бург), в ко­то­ром пуб­ли­ко­ва­лись встре­чав­шие пре­пят­ст­вия со сто­ро­ны цен­зу­ры сти­хи Б.А. Ах­ма­ду­ли­ной, Н.И. Глаз­ко­ва, А.С. Куш­не­ра, Б.Ш. Окуд­жа­вы, Г.В. Сап­ги­ра, И.С. Хо­ли­на и других, и «Сфин­ксы» (1965; редактор В.Я. Тар­сис), в ко­то­ром соб­ра­ны сти­хи по­этов ос­но­ван­но­го Л.Г. Гу­ба­но­вым литературного объ­е­ди­не­ния СМОГ. В наи­бо­лее круп­ном издании - бюл­ле­те­не «Хро­ни­ка те­ку­щих со­бы­тий» (№ 1-64, 1968-1983; со­ста­ви­те­ли Н.Е. Гор­ба­нев­ская и другие) - фик­си­ро­ва­лись слу­чаи на­ру­ше­ния в СССР прав че­ло­ве­ка и вы­сту­п­ле­ния в их за­щи­ту. Серь­ёз­ный от­клик в стра­не и за ру­бе­жом вы­зва­ла де­мон­ст­ра­ция про­тес­та на Крас­ной площади в Мо­ск­ве про­тив вво­да войск стран Вар­шав­ско­го до­го­во­ра в Че­хо­сло­ва­кию и суд над уча­ст­ни­ка­ми де­мон­ст­ра­ции (1968).

Дис­си­дент­ское дви­же­ние в восточно-ев­ропейских стра­нах раз­ви­ва­лось с конца 1950-х годов. В Поль­ше, Юго­сла­вии, Че­хо­сло­ва­кии, Венг­рии, ГДР и других со­циа­ли­стических стра­нах оп­по­зи­ци­он­ные груп­пи­ров­ки диссидентов воз­глав­ля­лись та­ки­ми по­ли­тическими дея­те­ля­ми, как Л. Ва­лен­са, В. Га­вел, В. Кош­ту­ни­ца, А. Де­ма­чи, А. Гёнц, Р. Эп­пель­ман, ко­то­рым За­пад ока­зал мощ­ную мо­раль­ную и ма­те­ри­аль­ную под­держ­ку.

Взгля­ды диссидентов бы­ли раз­лич­ны­ми по идеа­лам и по­ли­тической на­прав­лен­но­сти. Од­ни (например, братья Р.А. и Ж.А. Мед­ве­де­вы ) по­ла­га­ли, что все не­дос­тат­ки об­щественно-­по­ли­тической сис­те­мы про­ис­те­ка­ли из ста­ли­низ­ма, яв­ля­ясь ре­зуль­та­том ис­ка­же­ния мар­ксиз­ма-ле­ни­низ­ма, и ви­де­ли основную за­да­чу в «очи­ще­нии со­циа­лиз­ма»; Р.А. Мед­ве­дев счи­тал, что со­циа­ли­стическое те­че­ние ста­нет мас­со­вым и по­зво­лит осу­ще­ст­вить в СССР де­мо­кра­тические ре­фор­мы, а в по­сле­дую­щем (в начале XXI века) - по­стро­ить бес­клас­со­вое ком­му­ни­стическое об­ще­ст­во. Дру­гие (ли­дер - академик А.Д. Са­ха­ров) ви­де­ли бу­ду­щее ми­ро­вой ци­ви­ли­за­ции в кон­вер­ген­ции двух сис­тем - ка­пи­та­ли­сти­че­ской и со­циа­ли­сти­че­ской, ко­то­рая долж­на бы­ла со­про­во­ж­дать­ся де­ми­ли­та­ри­за­ци­ей, соз­да­ни­ем эко­но­ми­ки «сме­шан­но­го ти­па», ук­ре­п­ле­ни­ем ме­ж­ду­народного до­ве­рия, за­щи­той прав че­ло­ве­ка, за­ко­на и сво­бо­ды, глу­бо­ким со­ци­аль­ным про­грес­сом и де­мо­кра­ти­за­ци­ей, ук­ре­п­ле­ни­ем нрав­ст­вен­но­го, ду­хов­но­го на­ча­ла в че­ло­ве­ке. А.И. Сол­же­ни­цын вы­ход из глав­ных, по его мне­нию, опас­но­стей, гро­зив­ших стра­не в бли­жай­шие 10-30 лет (вой­на с Ки­та­ем и об­щая с за­пад­ной ци­ви­ли­за­ци­ей ги­бель в эко­ло­гической ка­та­ст­ро­фе), ви­дел в от­ка­зе от мар­кси­ст­ской идео­ло­гии и в том, что­бы раз­вер­нуть «ста­рое рус­ское зна­мя, от­час­ти да­же пра­во­слав­ную хо­ругвь». Он пред­ла­гал так­же при­знать на обо­зри­мое бу­ду­щее не­об­хо­ди­мым для Рос­сии не де­мо­кра­ти­че­ский, а ав­то­ри­тар­ный строй, от­ка­зать­ся от про­из-ва вод­ки как важ­ней­шей ста­тьи государственного до­хо­да и от многих ви­дов промышленного про­изводства с ядо­ви­ты­ми от­хо­да­ми, стро­ить рас­сре­до­то­чен­ные го­ро­да и прочее. Не­ко­то­рые диссиденты (например, A.M. Ива­нов (Ску­ра­тов), Г.М. Ши­ма­нов) ко­рень ми­ро­во­го зла (и тра­ге­дии Рос­сии) ус­мат­ри­ва­ли в от­ка­зе за­пад­ной ци­ви­ли­за­ции от хри­сти­ан­ст­ва и в за­ме­не пол­но­ты ду­хов­ной жиз­ни «фаль­ши­вым бле­ском» ма­те­ри­аль­но­го бла­го­по­лу­чия, счи­та­ли, что рус­ские в жиз­ни стра­ны иг­ра­ют не­про­порцио­наль­но ма­лую роль, а из­ме­нить по­ло­же­ние мо­жет национальная ре­во­лю­ция под ло­зун­гом «еди­ная не­де­ли­мая Рос­сия». Ре­пу­та­цию идео­ло­га на­цио­наль­но-пра­во­слав­но­го дви­же­ния при­об­рёл И.Р. Ша­фа­ре­вич, вы­сту­пив­ший с кри­ти­кой то­та­ли­тар­ной сис­те­мы (ста­тьи в сборнике «Из-под глыб», Па­риж, 1974), ав­тор книг «Со­циа­лизм как яв­ле­ние ми­ро­вой ис­то­рии» (Па­риж, 1977) и «Ру­со­фо­бия» (с 1980 рас­про­стра­ня­лась в сам­из­да­те, с 1989 мно­го­крат­но пе­ре­из­да­ва­лась). «Не­оя­зыч­ни­ки», сфор­ми­ро­вав­шие­ся к середине 1970-х годов, при­зы­ва­ли вер­нуть­ся к дох­ри­сти­ан­ским ве­ро­ва­ни­ям, счи­та­ли пра­сла­вян и древ­них сла­вян ча­стью пле­мён древ­них ари­ев, имев­ших об­щую куль­ту­ру и ре­ли­гию на про­стран­ст­ве от Ин­дии до Ис­па­нии. Как фор­му еврейского на­цио­на­лиз­ма вла­сти рас­смат­ри­ва­ли стрем­ле­ние уе­хать в Из­ра­иль: в 1970 году суд над ли­ца­ми, без­ус­пеш­но до­би­вав­ши­ми­ся раз­ре­ше­ния на эмиг­ра­цию и на­ме­ре­вав­ши­ми­ся с этой це­лью за­хва­тить са­мо­лёт, за­кон­чил­ся вы­не­се­ни­ем су­ро­вых при­го­во­ров ор­га­ни­за­то­рам ак­ции и аре­ста­ми сре­ди сио­ни­ст­ской мо­ло­дё­жи в ря­де го­ро­дов стра­ны.

Од­ним из главных на­прав­ле­ний в дис­си­дент­ст­ве бы­ло пра­во­за­щит­ное дви­же­ние. В его рам­ках дей­ст­во­ва­ли в 1970-1973 годы Комитет прав че­ло­ве­ка в СССР (соз­дан В.Н. Ча­лид­зе, чле­ны - А.Д. Са­ха­ров , И.Р. Ша­фа­ре­вич и другие), с 1973 года - русская сек­ция организации «Ме­ж­ду­на­род­ная ам­ни­стия» , с 1976 года - Московская груп­па со­дей­ст­вия вы­пол­не­нию гу­ма­ни­тар­ных ста­тей Хель­синк­ских со­гла­ше­ний (ру­ко­во­ди­тель - Ю.Ф. Ор­лов, чле­ны - Л.М. Алек­сее­ва, М.С. Берн­ш­там, Е.Г. Бон­нэр и другие; вско­ре по­доб­ные груп­пы воз­ник­ли на Ук­раи­не, в Гру­зии, Лит­ве и Ар­ме­нии), с 1977 года - об­ра­зо­ван­ная при ней ра­бо­чая ко­мис­сия по рас­сле­до­ва­нию ис­поль­зо­ва­ния пси­хи­ат­рии в по­ли­тических це­лях (А.П. Под­ра­би­нек и другие).

Борь­ба не­сколь­ких со­тен ина­ко­мыс­ля­щих про­тив по­ро­ков су­ще­ст­во­вав­ше­го ре­жи­ма вы­зы­ва­ла со­чув­ст­вие не­из­ме­ри­мо бо­лее ши­ро­ко­го кру­га со­гра­ж­дан, что сви­де­тель­ст­во­ва­ло о су­ще­ст­вен­ных про­ти­во­ре­чи­ях в об­ще­ст­ве. За­пад­ные спец­служ­бы стре­ми­лись ис­поль­зо­вать дви­же­ние диссидентов в сво­их це­лях, ока­зы­вая ему под­держ­ку (например, американское ЦРУ к 1975 году уча­ст­во­ва­ло в из­да­нии на русском языке бо­лее 1,5 тысячи книг русских и советских ав­то­ров).

В дей­ст­ви­ях диссидентов власть ви­де­ла уг­ро­зу су­ще­ст­во­вав­ше­му по­ряд­ку. Для борь­бы с ни­ми ис­поль­зо­ва­лись со­от­вет­ст­вую­щие по­ло­же­ния советского за­ко­но­да­тель­ст­ва, осу­ще­ст­в­ля­лась дис­кре­ди­та­ция идей диссидентов че­рез сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции. Про­вод­ни­ком ка­ра­тель­ной по­ли­ти­ки в основном яв­лял­ся КГБ. По дан­ным Вер­хов­но­го су­да и про­ку­ра­ту­ры СССР, в 1956-1987 годы по об­ви­не­нию в пре­сту­п­ле­нии, на­прав­лен­ном на под­рыв или ос­лаб­ле­ние советской вла­сти, бы­ло осу­ж­де­но 8145 человек. Не­сколь­ко за­клю­чён­ных диссидентов бы­ли об­ме­ня­ны на аре­сто­ван­ных за гра­ни­цей советских раз­вед­чи­ков, а В.К. Бу­ков­ский - на ока­зав­ше­го­ся в за­клю­че­нии ли­де­ра чи­лий­ских ком­му­ни­стов Л. Кор­ва­ла­на. К диссидентам при­ме­ня­лась и та­кая ме­ра воз­дей­ст­вия, как ли­ше­ние советского гра­ж­дан­ст­ва. В середине 1960-х - середине 1980-х годов за дей­ст­вия, «на­но­ся­щие ущерб пре­сти­жу или го­су­дар­ст­вен­ной безо­пас­но­сти СССР», бы­ли ли­ше­ны советского гра­ж­дан­ст­ва около 100 человек, в том числе В.П. Ак­сё­нов (1980) и В.Н. Вой­но­вич (1981). В конце 1979 - начале 1980, с вво­дом советских войск в Аф­га­ни­стан, бы­ли аре­сто­ва­ны и со­сла­ны поч­ти все ли­де­ры и ак­тив­ные уча­ст­ни­ки пра­во­за­щит­ных, а так­же оп­по­зи­ци­он­ных вла­стям национальных и ре­лигиозных ор­га­ни­за­ций. Спе­ци­фическим ви­дом на­ка­за­ния диссидентов бы­ло при­ну­ди­тель­ное, по оп­ре­де­ле­нию су­да, по­ме­ще­ние их в пси­хи­ат­рическую боль­ни­цу.

Во 2-й половине 1980-х годов, с на­ча­лом пе­ре­строй­ки и по­ли­ти­ки глас­но­сти в СССР, дис­си­дент­ское дви­же­ние со­шло на нет. Часть диссидентов сфор­ми­ро­ва­ла силь­ную ли­бе­раль­ную со­став­ляю­щую в по­ли­тической борь­бе конца 1980-х - начала 1990-х годов (в ря­де восточно-ев­ропейских стран бывшие диссиденты воз­гла­ви­ли пра­ви­тель­ст­ва или го­су­дар­ст­ва). В пост­со­вет­ское вре­мя в РФ уча­ст­ни­ки дис­си­дент­ско­го дви­же­ния за ред­ким ис­клю­че­ни­ем (А.И. Сол­же­ни­цын, Л.М. Алек­сее­ва, С.А. Ко­ва­лёв и не­ко­то­рые другие) не со­хра­ни­ли за­мет­но­го влия­ния на по­ли­тическую и об­щественную жизнь стра­ны.

Яв­ле­ния, по­доб­ные дви­же­нию диссидентов в со­циа­ли­стических стра­нах, мож­но ино­гда на­блю­дать и в го­су­дар­ст­вах с ус­той­чи­вой де­мо­кра­тической сис­те­мой. Так, в США пре­сле­до­ва­нию под­вер­га­лись ина­ко­мыс­ля­щие в пе­ри­од мак­кар­тиз­ма , во вре­мя мас­со­вых вы­сту­п­ле­ний про­тив вой­ны во Вьет­на­ме, за гражданские пра­ва цвет­но­го на­се­ле­ния и так далее. Од­на­ко су­ще­ст­во­ва­ние ин­сти­ту­тов гражданского об­ще­ст­ва и сис­тем­ной оп­по­зи­ции по­зво­ля­ет де­мо­кра­тическим стра­нам лег­че пре­одо­ле­вать идео­ло­гические и об­щественые кон­флик­ты.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)