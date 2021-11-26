ДИГРИС ЛЕОПОЛЬДАС

ДИГРИС (Digrys) ЛЕОПОЛЬДАС - литовский органист , педагог, народный артист Ли­товской ССР.

В 1957 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су фортепиано. Г.Р. Гинз­бур­га и по клас­су ор­га­на Л.И. Ройз­ма­на. В 1969 и 1976 годы ста­жи­ро­вал­ся в Музыкальной ака­де­мии в Пра­ге. С 1960-х годов вы­сту­пал в Лит­ве и за её пре­де­ла­ми. До 2006 года пре­по­да­вал в Ли­товской музыкальной ака­де­мии (до 1990 года Ли­товская консерватория) в Виль­ню­се (с 1983 года профессор, в 1990-1995 годы заведующий ка­фед­рой ор­га­на и кла­ве­си­на ), в её фи­лиа­ле в Кау­на­се, в Виль­нюс­ской консеравтории (бывшее Музыкальное учи­ли­ще). С 1995 года председатель Цен­тра ду­хов­ной му­зы­ки, ос­но­ван­но­го ор­де­ном ие­зуи­тов; иг­ра­ет на ор­га­не в со­бо­ре Святого Ка­зи­ми­ра (Виль­нюс). Ав­тор учеб­ни­ка («Как иг­рать на ор­га­не», 1998, 2006). Государственная премия Ли­товской ССР (1973).