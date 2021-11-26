ДЕМЕНТЬЕВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

ДЕМЕНТЬЕВ АНДРЕЙ ДМИРИЕВИЧ - русский по­эт.

Из се­мьи аг­ро­но­ма. Окон­чил Литературный институт имени М. Горь­ко­го в Мо­ск­ве (1952). Ра­бо­тал жур­на­ли­стом, ре­дак­то­ром. Главный ре­дак­тор журнала «Юность» (1981-1992). Пе­ча­тал­ся с 1948 года. Пер­вая кни­га - «Ли­ри­че­ские сти­хи» (1955). Ав­тор сборников: «Боль и ра­дость» (1973), «Ря­дом ты и лю­бовь» (1976), «Азарт» (1983 год; Государственная премия СССР, 1985 год), «Ви­ра­жи вре­ме­ни» (2002), «Но­вые сти­хи» (2006) и др.; по­эмы «Му­же­ст­во» (1958), «До­ро­га в зав­тра» (1960), «Рос­сия» (1964). Из­люб­лен­ные жан­ры Дементьева - ко­рот­кий сти­хотворный мо­но­лог , за­час­тую ис­пол­нен­ный на­зи­дательного па­фо­са («Не смей­те за­бы­вать учи­те­лей…», 1966 год; «Ни о чём не жа­лей­те», 1977 год, и др.); лю­бов­ная («Три сла­до­ст­ных мо­мен­та…», 1980 год) и пей­заж­ная («Бе­ло­веж­ская пу­ща», 1980 год) ли­ри­ка. На сти­хи Дементьева пи­са­ли му­зы­ку Р. Па­улс, В.Г. Ми­гу­ля, О.Б. Фельц­ман, А.А. Ба­бад­жа­нян, Е.Д. До­га и др.; в со­дру­же­ст­ве с ком­по­зи­то­ром Е.Г. Мар­ты­но­вым соз­дал по­пу­ляр­ные пес­ни «Бал­ла­да о ма­те­ри», «От­чий дом», «Алё­нуш­ка», «Чай­ки над во­дой» и многие другие Ав­тор книг очер­ков «Штри­хи боль­шой жиз­ни» (1965), «Ав­густ из Ре­ве­ля» (1970). Наг­раж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1988).