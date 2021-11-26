ДЕМЕНТЬЕВ АНДРЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
ДЕМЕНТЬЕВ АНДРЕЙ ДМИРИЕВИЧ - русский поэт.
Из семьи агронома. Окончил Литературный институт имени М. Горького в Москве (1952). Работал журналистом, редактором. Главный редактор журнала «Юность» (1981-1992). Печатался с 1948 года. Первая книга - «Лирические стихи» (1955). Автор сборников: «Боль и радость» (1973), «Рядом ты и любовь» (1976), «Азарт» (1983 год; Государственная премия СССР, 1985 год), «Виражи времени» (2002), «Новые стихи» (2006) и др.; поэмы «Мужество» (1958), «Дорога в завтра» (1960), «Россия» (1964). Излюбленные жанры Дементьева - короткий стихотворный монолог, зачастую исполненный назидательного пафоса («Не смейте забывать учителей…», 1966 год; «Ни о чём не жалейте», 1977 год, и др.); любовная («Три сладостных момента…», 1980 год) и пейзажная («Беловежская пуща», 1980 год) лирика. На стихи Дементьева писали музыку Р. Паулс, В.Г. Мигуля, О.Б. Фельцман, А.А. Бабаджанян, Е.Д. Дога и др.; в содружестве с композитором Е.Г. Мартыновым создал популярные песни «Баллада о матери», «Отчий дом», «Алёнушка», «Чайки над водой» и многие другие Автор книг очерков «Штрихи большой жизни» (1965), «Август из Ревеля» (1970). Награждён орденом Ленина (1988).