ДАНЕЛИЯ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Путь к признанию
Родился в грузинской семье, после Октябрьской революции переехавшей в Москву. Отец прошел путь от простого рабочего до поста главного инженера метростроя Москвы. Его мать (по происхождению из знатного рода) работала на «Мосфильме» ассистентом. Его ближайшие родственники (тетя и дядя) также были известными актерами, что во многом предопределило его творческий путь. В 1955 г. окончил Московский архитектурный институт, работал архитектором в Институте проектирования городов, но уже в это время начал сниматься в массовках. С 1956 по 1959 г. учился на Высших режиссёрских курсах под руководством М. Калатозова. После этого стал работать на «Мосфильме». Дебютная картина «Серёжа» получила Хрустальный глобус на Международном кинофестивале в Карловых Варах. Следующая работа «Я шагаю по Москве» (1963) принесла народную славу молодому кинорежиссеру. В 1965 г. на экраны вышла его сатирическая комедия «Тридцать три», главную роль в которой исполнил Е.П. Леонов, ставший любимым актером режиссера на долгие годы. Через две недели после проката картину сняли по распоряжению М.А. Суслова. Несмотря на это занимал ряд руководящих должностей на «Мосфильме», стал председателем совета режиссерских курсов. Выпустил несколько десятков сюжетов для сатирического киножурнала «Фитиль». В 70-е гг. снял блестящие кинокомедии, получившие признание зрителей: «Джентльмены удачи» (1971), «Афоня» (1975), «Мимино» (1977), «Осенний марафон» (1979). За картину «Мимино» получил Государственную премию СССР. В 1982 г. снял трагикомедию «Слезы капали» по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева», на прокат которой были наложены серьезные ограничения. В 1986 г. по его собственному сценарию вышла трагикомедийная фантастическая кинолента «Кин-дза-дза». В 2013 г. Георгий Данелия вместе с Т. Ильиной снял полнометражное анимационное продолжение прославленной картины «Ку! Кин-дза-дза», удостоенной премии «Ника» за лучший анимационный фильм. Мультфильм снимался с 2005 г., из-за финансовых трудностей съемочный процесс несколько раз прерывался. За художественные фильмы 90-х годов «Паспорт», «Настя», «Орёл и решка» получил в 1997 г. Государственную премию РФ в области киноискусства. В 2003 г. создал «Фонд Георгия Данелия для сохранения традиций и развития нового кино». Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.