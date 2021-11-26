ДАНЕЛИЯ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Путь к признанию

Родился в грузинской семье, после Октябрьской революции переехавшей в Москву. Отец прошел путь от простого рабочего до поста главного инженера метростроя Москвы. Его мать (по происхождению из знатного рода) работала на «Мосфильме» ассистентом. Его ближайшие родственники (тетя и дядя) также были известными актерами, что во многом предопределило его творческий путь. В 1955 г. окончил Московский архитектурный институт, работал архитектором в Институте проектирования городов, но уже в это время начал сниматься в массовках. С 1956 по 1959 г. учился на Высших режиссёрских курсах под руководством М. Калатозова. После этого стал работать на «Мосфильме». Дебютная картина «Серёжа» получила Хрустальный глобус на Международном кинофестивале в Карловых Варах. Следующая работа «Я шагаю по Москве» (1963) принесла народную славу молодому кинорежиссеру. В 1965 г. на экраны вышла его сатирическая комедия «Тридцать три», главную роль в которой исполнил Е.П. Леонов, ставший любимым актером режиссера на долгие годы. Через две недели после проката картину сняли по распоряжению М.А. Суслова . Несмотря на это занимал ряд руководящих должностей на «Мосфильме», стал председателем совета режиссерских курсов. Выпустил несколько десятков сюжетов для сатирического киножурнала «Фитиль». В 70-е гг. снял блестящие кинокомедии, получившие признание зрителей: «Джентльмены удачи» (1971), «Афоня» (1975), «Мимино» (1977), «Осенний марафон» (1979). За картину «Мимино» получил Государственную премию СССР. В 1982 г. снял трагикомедию «Слезы капали» по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена «Снежная королева», на прокат которой были наложены серьезные ограничения. В 1986 г. по его собственному сценарию вышла трагикомедийная фантастическая кинолента «Кин-дза-дза». В 2013 г. Георгий Данелия вместе с Т. Ильиной снял полнометражное анимационное продолжение прославленной картины «Ку! Кин-дза-дза», удостоенной премии «Ника» за лучший анимационный фильм. Мультфильм снимался с 2005 г., из-за финансовых трудностей съемочный процесс несколько раз прерывался. За художественные фильмы 90-х годов «Паспорт», «Настя», «Орёл и решка» получил в 1997 г. Государственную премию РФ в области киноискусства. В 2003 г. создал «Фонд Георгия Данелия для сохранения традиций и развития нового кино». Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.