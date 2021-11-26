БЕЛЯЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Советский живописец, заслуженный художник РФ.

Становление. Война

Родился в 1921 году в Рязанской губернии. В детском возрасте он потерял мать и в 1929 году вместе с отцом переехал в первопрестольную. Мальчик увлекался рисованием, и его привели в студию Дома пионеров и школьников Бауманского района. Затем он поступил в Художественное училище памяти 1905 года.

В годы Великой Отечественной войны Дмитрия призвали в армейские ряды. Тогда юноша учился на последнем курсе. Он сражался на Юго-Западном и 2-м Украинском фронтах, командовал танковыми частями. Среди военных наград Дмитрия Беляева орден Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени и другие.

После войны продолжил свое художественное образование. В 1946 году стал студентом Института живописи, скульптуры и архитектуры в Ленинграде. По окончании института получил звание художника живописи. Выпускной работой Беляева стало полотно “За мир!”. Тогда же, в 1952 году, Дмитрий женился на Ирине Курятниковой, только что окончившей учебу в пединституте.

Творчество

Беляева приняли в Ленинградский Союз художников, и с 1953 года он стал регулярно принимать участие в официальных художественных выставках, организованных Союзом. Творчество Дмитрия Беляева было весьма разнообразным - жанровые и исторические полотна, пейзажи и натюрморты, портреты.

В 1960-1980-х Беляев проводил много времени на творческой базе Художественного фонда РСФСР - в Доме творчества художников в Старой Ладоге. Там он написал немало картин, среди которых "Ветер с Ладоги" (1961), "Улочка в Новой Ладоге" (1965), "Село Чернавино" (1968), "Село Извоз на Волхове" (1968), "Тёмный Волхов" (1974), "Мика у крыльца" (1979), "Староладожский монастырский двор" (1978), "Старая Ладога" (1988).

В 1988 году прошла выставка живописца в северной столице. Спустя 10 лет Беляев стал Заслуженным художником РСФСР, в последующие годы он получил ряд государственных премий.

В 2007 году мастер скончался. Похоронен на петербургском Серафимовском кладбище.