БАРТО АГНИЯ ЛЬВОВНА

Русская советская поэтесса, автор множества детских книг, киносценарист, драматург, публицист, теоретик детской литературы, общественный деятель.

Родилась в Москве в обеспеченной семье ветеринарного врача Льва Николаевича Волова, мать Мария Ильинична была домохозяйкой. Под руководством отца получила хорошее домашнее образование, затем училась в гимназии. Еще в школьном возрасте начала писать стихи, испытывая влияние поэзии А. Ахматовой и В. Маяковского. Одновременно с учебой в гимназии занималась в хореографическом училище. Мечтала стать балериной. На выпускных экзаменах в том же училище состоялась ее встреча с наркомом просвещения А.В.Луначарским, который, услышав ее юношеские стихи, посоветовал Агнии профессионально заниматься литературой. Примечательно, что Луначарский под впечатлением от декламирования Барто своих трагических стихов «Похоронный марш» посоветовал ей писать шуточные стихотворные произведения.

В 1925 году были опубликованы первые книги стихов для детей девятнадцатилетней поэтессы: «Китайчонок Ван Ли» и «Мишка-воришка». Под впечатлением общения с В. Маяковским А. Барто находилась в активном поиске новых форм и жанров детской поэтической литературы, несмотря на не всегда положительные отзывы критики.

В 1928 году вышел в свет сборник стихов молодой поэтессы «Братишки», в 1934 году - «Мальчик наоборот», в 1936-м – знаменитые «Игрушки», в 1939-м – «Снегирь».

В 1937 году А. Барто в качестве делегата Международного конгресса в защиту культуры побывала в Испании. В послевоенные годы в качестве общественного деятеля выступала в Болгарии, Исландии, Бразилии, Японии, Англии, США и др. странах.

В годы Великой Отечественной войны писательница часто выступала на радио, писала военные стихи, работала корреспондентом «Комсомольской правды» на Западном фронте. Находясь в эвакуации в Свердловске, поэтесса решила рассказать в стихах о труде подростков на оборонных предприятиях Урала, для этого Агния Львовна сама устроилась на завод, получила профессию токаря второго разряда и работала некоторое время бок о бок с маленькими героями тыла.

В 1940- 50-е годы вышли новые сборники А. Барто «Первоклассница», «Звенигород», «Веселые стихи», «Стихи детям». Тогда же из-под ее пера появились сценарии детских кинофильмов «Подкидыш», «Слон и веревочка», «Алеша Птицын вырабатывает характер».

В 1958 году Агнией Львовной был написан большой цикл сатирических стихов для детей «Леша, Лешенька», «Дедушка и внучка» и др. Особенностью поэтического метода Барто была необходимость «погружения» в детскую среду, в которой она черпала вдохновение, находила яркие запоминающиеся образы, заимствовала особенный, свойственный только детям стиль языка и обороты речи.

После выхода в свет книги «Звенигород» (1947), посвященной судьбе воспитанников послевоенного подмосковного детского дома, Агния Львовна, благодаря своей природной наблюдательности и особому вниманию к детским воспоминаниям помогла разыскать матери ее дочь, пропавшую во время войны и ставшую героиней поэмы Барто . С этого момента развернулась общественная деятельность поэтессы по поиску пропавших во время войны детей и воссоединению их с родителями и близкими. В 1965 году на радиостанции «Маяк» начала выходить передача «Ищу человека» - ежемесячный 25-ти- минутный эфир. Уникальным опытом в методике поиска людей была опора на яркие и порой неожиданные детальные воспоминания потерявшихся в годы войны детей, собранные писательницей. По этим неповторимым фрагментам детской памяти очень многие взрослые смогли узнать своих сыновей, дочерей, братьев, сестер. За девять лет розыскной работы А. Барто смогла воссоединить почти тысячу покалеченных войной семей. В 1969 году вышла документальная книга писательницы «Найти человека», посвященная ее работе по розыску пропавших во время войны детей и их родных. По сценарию А. Барто был также снят документальный фильм «Ищу человека» о годах трудной, но такой важной поисковой работы.

Деятельность Агнии Львовны на этом поприще помогла заглушить ее собственные душевные раны. Поэтесса рано вышла замуж за молодого поэта Павла Барто, чью фамилию и носила всю жизнь, несмотря на повторный счастливый брак. Старший сын писательницы от первого брака Гарик, талантливый восемнадцатилетний юноша, погиб в результате несчастного случая в мае 1945 года во дворе собственного дома.

Вторым мужем Агнии Львовны был известный советский ученый-энергетик Андрей Владимирович Щегляев. От этого брака в семье родилась дочь Татьяна («Наша Таня громко плачет»…), на которую Агния Львовна обратила всю свою материнскую любовь после трагической смерти сына. Позже, после рождения внука Владимира, Агния Львовна посвятила ему множество известных стихотворений, в том числе поэтический цикл «Вовка – добрая душа», повествующий о мальчике из подмосковного Загорска.

Агния Львовна Барто много ездила по миру в составе различных советских делегаций. Во всех поездках поэтесса представала ярким и неординарным послом советской культуры. Говорившая на нескольких языках, эрудированная, со вкусом одетая, она прекрасно держалась в обществе и была «лицом» любой делегации.

Круг знакомых Агнии Львовны был весьма обширен. Это были писатели, поэты, режиссеры, актеры, художники, ученые. В годы репрессий многим из них Барто с риском для карьеры и жизни тайно помогала. Благодаря связям Агнии Львовны, многие нуждающиеся люди смогли получить жилье, причем зачастую поэтесса была с ними даже незнакома.

В 1976 году увидела свет книга Агнии Барто «Записки детского поэта» - обобщающий труд писательницы в жанре публицистики, посвященный ее работе, творчеству, путешествиям. Книга во многом автобиографична, в ней много воспоминаний, лирических отступлений, размышлений на тему вечных ценностей, отрывков из дневников, интересных фактов, рассказов о разных людях.

Агния Львовна Барто прожила долгую насыщенную жизнь. Родившись в дореволюционной России, писательница вместе со своей страной и детьми этой страны прошла все этапы сложной, изломанной российской истории ХХ века, отразив ее в своих жизнерадостных и талантливых книгах и фильмах. Поэтесса ушла из жизни 1 апреля 1981 года. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище.