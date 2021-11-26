АДАМОВИЧ, Александр Михайлович

Советский, белорусский писатель.

Родился в семье врачей. Участник партизанского движения во время ВОВ . Окончил филологич. факультетет БГУ (1950), аспирантуру (1953), Высшие сценарные курсы (1964). Печатался как критик (с 1953), прозаик (с 1960) и публицист. Докт. филолог. наук (1962), проф. (1971), член-корр. АН Белоруссии (1980). В 1954–1962 и 1967–1987 работал в Институте литературы им. Я. Купалы (с 1976 — зав. сектором). В 1962–1966 преподавал в МГУ. Был отстранен от преподавания за отказ подписать письмо против писателей- диссидентов А. Синявского и Ю. Даниэля . Член СП СССР с 1957, в 1986–1991 — член правления, в августе 1991 — секретарь правления, в сентябре 1991–1992 — сопредседатель правления. Член Союза журналистов с 1967, Союза кинематографистов с 1977. Лауреат литературной премии Министерства обороны СССР, лауреат государственной премии БССР, награжден орденом Трудового Красного Знамени и «Знак почета». Автор произведений: «Партизаны» (1960–1963), «Хатынская повесть» (1971), «Каратели» (1980), «Последняя пастораль великого драматурга» (1987), «Белорусский роман» и др. В соавторстве с Д. Граниным — «Блокадная книга» (1977–1981). Автор сценариев к фильмам «Война под крышами» (1967), «Сыновья уходят в бой» (1969), «Иди и смотри» (совместно с Э. Климовым) (1985). Автор исследований «Становление жанра. Белорусский роман» (1960), «Масштабность прозы» (1972), «Горизонты белорусской прозы» (1974) и др. В начале 80-х на официальных мероприятиях выступал с пацифистских позиций. С 1987 — директор Всесоюзного института киноискусства, зам. председателя комиссии СССР по делам ЮНЕСКО. Входил в редколлегии журнала «Неман», «Феникс — ХХ», общественный редсовет альманаха «Детектив и политика». С 1989 — сопредседатель общественного совета общества «Мемориал». Народный депутат СССР от союза кинематографистов (1989–1991). Входил в Межрегиональную депутатскую группу. Член бюро клуба «Московская трибуна» (с 1989), Координационного совета движения «Апрель» (с 1990). В 1989–1992 — Сопредседатель Международного фонда «Помощь жертвам Чернобыля».

Сочинения:

Адамович А. «Додумывать до конца. Литература и тревоги века». М., «Советский писатель», 1988;

Адамович А. «Отвоевались!». Статьи, выступления. М., «Молодая гвардия», 1990;

Адамович А. Избранные произведения. В 2 тт. Минск, 1977;

Адамович А. «Vixi (Я прожил)» Повести, воспоминания, размышления. М., «Материк», 1994;

Адамович А. Собрание сочинений в 4 тт. Минск, 1981–1983;

Адамович А. Мы — шестидесятники. М., 1991;

Адамович А. «Прожито». Автобиографические рассказы, повесть. М.: Слово, 2001.

Автор статьи: А. В. Шубин.