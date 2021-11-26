КОСЫГИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Выдающийся советский и партийный деятель.

Начало карьеры

Родился в Петербурге, участник Гражданской войны, по окончании которой закончил техникум, а затем и Ленинградский текстильный институт. С 1935 работает на предприятиях Ленинграда, а в годы массовых репрессий был передвинут на работу в партийный аппарат. В 1938-1939 гг. занимает высокую должность председателя Ленгорисполкома. В 1939 получает новое высокое назначение – был назначен на пост народного комиссара текстильной промышленности СССР, а в 1940 – был назначен заместителем председателя Совета Народных Комиссаров СССР по производству товаров народного потребления. Эту должность Косыгин занимал в течение 6 лет до 1946. В годы Великой Отечественной войны Косыгин занимал пост Председателя Совета Народных Комиссаров РСФСР (1943-1946 гг.). После войны Косыгин был избран кандидатом в члены Политбюро ЦК ВКП (б). Стремительная карьера Косыгина объясняется с одной стороны его совершенно исключительными деловыми качествами, позволявшими ему быстро схватывать суть практически любого вопроса, а с другой стороны – высокой оценкой этих качеств Косыгина Сталиным, покровительствовавшего молодому ленинградцу и не боявшемуся выдвигать его на высокие и ответственные посты. «Косыга», как называл Сталин Алексея Николаевича, в свою очередь до конца своих дней сохранил уважительное отношение к Сталину.

Косыгин в послесталинский период

После смерти Сталина Косыгин на короткое время был отодвинут от высоких должностей, но с начала 1960-х годов фактически выполняет роль Председателя Советского правительства, в виду частых отъездов главы СССР Хрущева за границу. Косыгин поддержал заговор против Хрущева в октябре 1964, став преемником Никиты Сергеевича на посту Председателя Совета министров СССР, каковую должность был вынужден оставить лишь за два месяца до смерти в октябре 1980. В 1960-1980 Косыгин – член Политбюро ЦК КПСС. Отличался невероятной работоспособностью, эрудицией, исключительным профессионализмом в решении задач, стоявших перед правительством. Несмотря на испытываемое к нему со стороны Брежнева недоброжелательство, авторитет Косыгина как на Западе, так и в партии и народе был очень высок. Хорошо знавший Косыгина Е. К. Лигачев писал о нем: «Алексей Николаевич был крупным политиком, хорошо знающим экономические проблемы общества, умеющим по-новому их решать. Он много сделал в формировании крупнейших народнохозяйственных комплексов на востоке страны, где заложены современные принципы территориального и отраслевого развития. Не терпел прожектерство, требовал факты и аргументы. Тонко чувствовал настроения людей, адекватно отвечал на них. Человек высокой организованности, деловитости, особой скромной и порядочности…». Вторит Лигачеву и другой видный партийный деятель В. И. Воротников: «Алексей Николаевич Косыгин – личность выдающаяся. Думаю, что в послесталинский период, с середины 50-х и до кончины в 1980 г., он был наиболее авторитетным и популярным в народе государственным и политическим деятелем. Великолепный управленец, эрудированный экономист-финансист, разносторонне образованный и воспитанный, с богатым жизненным опытом, А. Н. Косыгин являлся примером истинно русского интеллигента… Всех поражала его эрудиция, феноменальная память, умение найти решение трудных народно-хозяйственных задач. Подчеркивали его строгость, даже суровость, никакого «руководящего чванства», принципиальность, жесткая требовательность, в то же время, – умение выслушать, оказать поддержку в решении насущных проблем, внимательное и заботливое отношение к людям».

Косыгин и Брежнев

С именем Косыгина связано осуществление экономической реформы, начавшей осуществляться с 1965. Основный упор делался в реформе на производстве товаров легкой промышленности, но реформа завершена не была во многом из-за противодействия партийного аппарата и в первую очередь Брежнева и его ближайшего окружения, видевших в дальнейшем осуществлении экономических преобразований как «чехословацкий след», памятуя о событиях «пражской весны» 1968 г., так и возможность утраты партией контроля над экономическими процессами, а также угрозу для тяжелой, т. е. оборонной промышленности. Самостоятельность Косыгина и популярность его в народе вызывала у Брежнева ревность и раздражение. Вместе с тем обойтись без Косыгина Брежнев не мог, так как второго управленца такого ранга в его команде не было. Последние годы Косыгин работает уже превозмогая боль, его состояние становится все более тяжелым. Под давлением Политбюро, находясь в больнице, Косыгин вынужден был написать заявление с просьбой об увольнении, которое было немедленно удовлетворено. Через два месяца, 18 декабря 1980, А. Н. Косыгин скончался.