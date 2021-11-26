КАРАКУМСКИЙ КАНАЛ
КАРАКУМСКИЙ КАНАЛ (с 1954 года им. В. И. Ленина; с конца 1990-х годов Большой Каракумский канал имени Туркменбаши) - один из крупнейших в мире оросительно-обводнительных каналов.
Проложен в Туркменистане, подаёт воды Амударьи на южные территории, в маловодные бассейны Мургаба, Теджена и ряда малых рек, стекающих с Копетдага. Канал протягивается от реки Амударья выше города Керки на запад через южную часть Каракумов и предгорья Копетдага. Длина свыше 1100 км, среднегодовой забор воды в начале канала 10-12 км3.
Строительство начато в 1954 году. От Амударьи до Мургаба, протяжением 400 км, канал построен в 1959 году; до Теджена, 140 км, - в 1960 году; до Геок-Тепе, 300 км, - в 1967 году (в 1962 году доведён до Ашхабада). В 1973 году были построены Копетдагская плотина и две плотины в Ашхабаде. Далее канал протянут до города Берекет, затем до реки Атрек и до города Небит-Даг (длина 270 км). Строительство было завершено в 1988 году.
Канал обеспечивает потребности в воде городов, промышленности и сельского хозяйства засушливого региона. Регулярно проводятся работы по очистке канала от твёрдых наносов и водной растительности. Его создание повлияло на все компоненты географической среды: микроклимат, рельеф, почвы, растительность, животный мир. Наблюдается ряд негативных явлений: подъём уровня грунтовых вод, засоление почв; увеличение фильтрации вод и потерь на испарение, приводящих к истощению водных ресурсов региона, и других. Разрабатываются меры по улучшению сложившейся ситуации, в том числе по опреснению и переброске вод Каспийского моря по системе трубопроводов, и другие.