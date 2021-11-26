ВИТАЛИЙ (УСТИНОВ)

Биография и служение церкви

Родился в Санкт-Петербурге в семье морского офицера. В 1920 г. вместе со всей семьей перебирается в Крым, где поступает в кадетский корпус. Вскоре корпус со всеми воспитанниками был эвакуирован в Константинополь (Стамбул), а затем в Королевство сербов, хорватов и словенцев (вначале в хорватский Бакар, а затем в лагерь Стрнище на территории Словении). В 1923 г. со своей матерью переезжает во Францию, где учится в иезуитском колледже имени св. Людовика в г. Ле Ман, после чего переезжает в Канны. После принятия французского гражданства в 1934 г. служит во французской армии. Два года спустя переезжает в Чехословакию. В 1938 г. принимает монашество в монастыре св. Иова Почаевского в Ладомировой (ныне Словакия). С 1940 г. – иеродиакон, с 1941 г. – иеромонах. Оставаясь насельником монастыря, проживал на границе Чехословакии и Польши, духовно окормляя жителей окрестных сел.

В конце 1944 г. ввиду приближения советских войск глава РПЦЗ митрополит Анастасий (Грибановский) принял решение об эвакуации монастыря. В начале 1945 г. братия монастыря переезжает в Германию. Виталий (Устинов), перебравшийся в Берлин, а затем в Гамбург, принимает участие в духовном окормлении заключенных из лагерей для перемещенных лиц и беженцев.

В 1947 г. он переезжает в Великобританию и, будучи уже архимандритом, возглавляет Успенский приход в Лондоне. Вел активную миссионерскую работу по всей Англии. В 1951 г. перебирается в Бразилию и становится православным епископом Монтевидеоским, викарием Сан-Паульской епархии. Три года спустя переезжает в Канаду (Эдмонтон), став епископом Эдмонтонским и Западноканадским. С 1958 г. – Монреальский и Канадский, член Архиерейского Синода РПЦЗ.

После кончины главы РПЦЗ митрополита Филарета (Вознесенского), в 1986 г. Виталий (Устинов) был избран Первоиерархом РПЦЗ, митрополитом Нью-Йоркским и Восточно-Американским. При Виталии (Устинове) РПЦЗ канонизировала собор Оптинских старцев, преподобного Паисия Величковского, святителя Филарета Московского и многих других.

После распада СССР Виталий (Устинов) еще долгое время относился с недоверием к Московскому Патриархату, отказываясь даже от каких-либо контактов с ним. Тем не менее, в 2000 г. Архиерейский Собор РПЦЗ под его председательством приветствовал решения Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, в частности, относительно канонизации новомучеников и принятия «Основ социальной концепции РПЦ». Однако в декабре того же года Первоиерарх РПЦЗ заявил о невозможности объединения РПЦЗ и РПЦ.

В 2001 г. Виталий (Устинов) подписал прошение об уходе на покой. Однако это прошение было выработано Архиерейским Синодом РПЦЗ с процедурными нарушениями и сопровождалось попытками давления на Первоиерарха. Многие люди, знавшие Виталия (Устинова), утверждали, что в последние годы жизни он утратил способность в полной мере адекватно воспринимать реальность и подвергался манипуляциям со стороны своего ближайшего окружения. От его имени распространялось «Чрезвычайное заявление», в котором говорилось, что митрополит Виталий снимает свою подпись об уходе с поста главы РПЦЗ и о передаче полномочий архиепископу Лавру (Шкурле), стороннику сближения с РПЦ. В подчинении Виталия (Устинова) остались несколько приходов РПЦЗ, которые образовали неканоническую структуру под тем же названием «Русская Православная Церковь заграницей» (для ее обозначения используется аббревиатура РПЦЗ(В)).

Скончался в 2006 г., похоронен в Канаде рядом с православным Свято-Преображенским скитом.