УСТИНОВ ДМИТРИЙ ФЁДОРОВИЧ

Советский военачальник и государственный деятель. Маршал Советского Союза (1976). Герой Советского Союза (1978). Член Политбюро ЦК КПСС с 05.03.1976 г. по 20.12.1984 г.

Происхождение и довоенная карьера.

Родился в рабоче-крестьянской семье. Когда пришло время получать образование, он отправился в приходскую школу, где проучился 3 класса, научился читать, писать и считать и уже 10-летним мальчиком стал работать курьером в губернском исполкоме. В 1922 — 1923 гг. в Красной Армии. Служил в частях особого назначения, затем в 12-м Туркестанском стрелковом полку. После демобилизации в 1923 г. окончил профессионально-техническую школу в г. Макарьеве Костромской губернии. В ноябре 1927 г. вступил во Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков). В 1927 — 1929 гг. работал слесарем на Балахнинском бумажном комбинате Нижегородской губернии, машинистом-дизелистом на фабрике «Зарядье» в Иваново-Вознесенске. В 1929 г. поступил в Ивановский политехнический институт, где был избран секретарём комсомольской организации, членом партийного бюро института. Перевелся в Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана, а затем в Ленинградский военно-механический институт, который существовал еще в царские времена и после революции множество раз видоизменялся, в том числе и в среднеобразовательное учреждение. Теперь там открыли факультеты артиллерии и боеприпасов. В 1934 г. Устинов выпускается оттуда со специальностью инженера и пришел на работу в Артиллерийский научно-исследовательский морской институт. Руководителем Устинова был прославленный Алексей Николаевич Крылов – механик, математик и кораблестроитель. Он был известен многочисленными теоретическими работами, отмеченными государственными наградами. По словам самого Устинова, это был его главный учитель, который привил ему организованность и пытливость в собственных изысканиях. С 1937 г. на ленинградском заводе «Большевик» (бывший Обуховский завод, ныне – ОАО «ГОЗ Обуховский завод» в составе концерна «Алмаз-Антей»), где сделал блестящую карьеру в условиях развернувшихся массовых репрессий, затронувших и предприятие: инженер-конструктор, начальник бюро эксплуатации и опытных работ, заместитель главного конструктора, с 1938 г. директор завода. На «Большевик» он попал по протекции первого секретаря Ленинградского обкома и горкома А.А. Жданова. Устинов принял предприятие в печальном состоянии, перед ним стояла задача наладить производства крупных артиллерийских орудий. Но он не побоялся пойти на рискованные меры: менял оборудование на импортные образцы, переквалифицировал рабочих и т. д. В итоге завод стал поставлять качественные орудия и танки. Госплан был перевыполнен: 8 февраля 1939 г. «Большевик» награждается орденом Ленина. 116 работников завода отмечены орденами и медалями. Д. Ф. Устинов удостоен высшей государственной награды — ордена Ленина. В предвоенный год предприятие значительно превысило производственную программу. «Большевику» вручается переходящее знамя наркомата и ЦК профсоюза.

Великая Отечественная война.

В июне 1941 г. — марте 1953 г. нарком, министр вооружения СССР. За две недели до начала войны молодой и перспективный директор был назначен Народным комиссаром вооружения СССР. До него на этом посту был Борис Львович Ванников , который попал под сталинские репрессии и был арестован, но через некоторое время помилован и возвращен, но уже на пост заместителя молодого Устинова. Вместе они проработали до февраля 1942 г., а потом Ванников был назначен руководителем созданного еще в 1939 г. наркомата боеприпасов. Наркомат занимался производством всех видов артиллерии (полевой, противотанковой, зенитной, береговой, корабельной, самоходной), танкового и авиационного вооружения. Для сухопутных войск, кавалерии, специальных войск наркомат поставлял практически всю номенклатуру вооружения. За первые три месяца войны в восточные районы (Свердловск, Пермь, Ижевск, Челябинск, Миасс, Казань, Горький) было эвакуировано 1360 крупных предприятий наркомата. 455 заводов разместили на Урале, 210 — в Западной Сибири, 250 — в Средней Азии и Казахстане, а также значительно увеличено производство вооружений на заводах Москвы, Ленинграда, Тулы. Под руководством Устинова в декабре 1941 г. падение производства было приостановлено, с начала 1942 г. наметился общий рост производства. Промышленность наращивала выпуск вооружения, непрерывно обновляла артиллерийский парк и стрелковое вооружение. В годы войны были сконструированы более 40% типов вооружения. В 1944 г. Д. Устинову присвоили первое воинское звание - сразу генерал-лейтенанта инженерно-артиллерийских служб.

Атомный проект и система ПВО вокруг столицы СССР.

После войны оставался на своей должности. Наркомат вооружения не имел прямого отношения к ракетной технике, но уже в 1945 г. Дмитрий Устинов дал верный прогноз развитию военной техники и оружия. Во многом благодаря его настойчивости вышло Постановление ЦК ВКП (б) от 13 мая 1946 г., которое предусматривало учреждение ракетной промышленности, ракетного полигона и специализированных ракетных частей. В стране создавался Специальный комитет по реактивной технике при Совете Министров СССР (так называемый «Комитет № 2»), в котором номинальным руководителем был Г.М. Маленков , а фактически им управлял его заместитель Д.Ф. Устинов. В 1946 г. произошла реформа наркоматов, появилось Министерство вооружения СССР, которое он и возглавил. В Министерстве обороны СССР было создано 7-е Главуправление, занимавшееся исключительно разработкой и осуществлением ракетных проектов. На легендарном первом пуске ракеты Р-1 18 октября 1947 г. Устинов был заместителем председателя государственной комиссии. Под его непосредственным управлением в 1950 г. было создано Третье главное управление СМ СССР (ТГУ). В кратчайшие сроки — за четыре с половиной года, создали систему ПВО Москвы, где на дежурстве стояли системы С-25.

Атомный флот и первый полет человека в космос.

После смерти И. В. Сталина , в марте 1953 г. — декабре 1957 г., министр оборонной промышленности СССР (министерство было создано на базе объединения Министерства вооружений и Министерства авиационной промышленности). Участвовал в разработке новейшего вооружения для армии и флота: в 1957 г. Устинов стал руководителем приёмки первой атомной подводной лодки, был «крестным отцом» многих атомоходов, включая тяжёлые ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 941 «Акула».

С декабря 1957 г. по 1963 гг. заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель комиссии Президиума Совета Министров СССР по военно-промышленным вопросам. На этих ответственных постах Д.Ф. Устинов отвечал за испытания всех образцов ракетной техники, за полёты в космическое пространство первых советских орбитальных спутников, затем кораблей-спутников с животными на борту, и, наконец, за первые пилотируемые полёты в космос. В 1961 г. за подготовку первого полета человека в космос был второй раз удостоен звания Герой Социалистического труда с награждением Золотой медали «Серп и Молот». В тоже время серьёзный урон в этот период понёс советский флот, поскольку бытовало мнение о моральной устарелости крупных надводных кораблей (в том числе авианосцев).

Новая военная доктрина и программа перевооружения советских войск.

С марта 1963 г. первый заместитель Председателя Совета Министров СССР, председатель Высшего совета народного хозяйства СССР. В марте 1965 г. — октябре 1976 г. секретарь ЦК КПСС. Горой стоял за свое ведомство, отстаивал его интересы, невзирая ни на чьи авторитеты. Обладал колоссальным влиянием на Л.И. Брежнева . В апреле 1976 г. — декабре 1984 г. министр обороны СССР. Сменил на этом посту внезапно скончавшегося А. А. Гречко . В том же году стал маршалом Советского Союза. Назначение Д. Ф. Устинова министром обороны СССР в 1976 г. привело к существенным подвижкам в Советской Армии и в советской военной доктрине. Прежде основной упор делался на создание мощных бронетанковых сил в соответствие со сценариями «неядерного конфликта высокой интенсивности» в Центральной Европе и на Дальнем Востоке. При Д. Ф. Устинове больший упор делается на тактическое и оперативно-тактическое ядерное оружие (теория «укрепления евростратегического направления»). В соответствие с ней в 1976 г. началась плановая замена моноблочных ракет средней дальности Р-12 (SS-4) и Р-14 (SS-5) на новейшие РСД-10 «Пионер» (SS-20). В 1983—1984 гг. в дополнение к ним СССР развернул на территории Чехословакии и ГДР оперативно-тактические комплексы ОТР-22 и ОТР-23 «Ока», которые позволяли поражать цели на всей территории ФРГ. К середине 80-х предусматривалось, что наступление группы советских войск в Германии будет обеспечиваться более чем 500 ядерными ударами мощностью от 3-5 до 100-150 килотонн по целям непосредственно на поле боя, в ближнем и оперативном тылу войск НАТО. Но Устинов усиливал ракетные войска не в ущерб остальным. При нем армия получила танки Т-80 с турбореактивным двигателем, новейшие боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, самолеты Су-27, МиГ-29, Ту-160. Воздушно-десантные войска получили БМД – боевую машину десанта, способную десантироваться вместе с экипажем. Флот впервые получил авианесущие крейсера. Устинов также был активным сторонником принятия на вооружение зенитно-ракетного комплекса дальнего радиуса действия С-200. Под его контролем были созданы ЗРК С-300.

«Малое» Политбюро.

Начиная с конца 70-х годов Д.Ф. Устинов входил в неофициальное, так называемое «малое» Политбюро ЦК КПСС. В нём участвовали старейшие и наиболее влиятельные руководители СССР: генеральный секретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев, секретарь ЦК КПСС и главный идеолог КПСС М.А. Суслов , председатель КГБ, а в дальнейшем секретарь ЦК КПСС Ю.В. Андропов , министр иностранных дел А.А. Громыко , секретарь ЦК КПСС К.У. Черненко . 12.12.1979 г. на узком заседании Политбюро вместе с Ю. В. Андроповым и А. А. Громыко решили ввести советские войска в Афганистан .

После смерти Л.И. Брежнева, которая последовала 10 ноября 1982 года, Д.Ф. Устинов поддержал кандидатуру Ю.В. Андропова на должность генерального секретаря ЦК КПСС, преодолев сопротивление внутрипартийных групп, желавших видеть на этом посту секретаря ЦК КПСС К.У. Черненко. Однако Андропов, пробыв на посту генсека всего лишь один год и три месяца, умер 9 февраля 1984 года. После смерти Ю.В. Андропова Устинов уступил Черненков пост Генерального секретаря ЦК КПСС (февраль 1983 г.). В силу внутриполитических причин способствовал продвижению на вторую роль в партии М.С. Горбачева .

Военные учения.

Особо важной заслугой Д. Ф. Устинова по праву считается установление, совершенствование, развитие и достижение максимальных результатов в системе учений высших органов военного управления и войск. Даже названия учений: «Центр», «Запад», «Восток», «Юг», проведенных Д. Ф. Устиновым с помощью Генштаба, — показывают широкий охват проблем обороны страны на всех геостратегических направлениях.

Из всех учений, проведенных Д. Ф. Устиновым, особо следует выделить по значению, масштабам и результатам стратегические учения «Запад-81» (сентябрь 1981 г.). На них были приглашены руководящие работники государств — участников Варшавского Договора . Практически все виды и рода войск: армия, авиация, флот, РВСН, воздушно-десантные войска, железнодорожные войска — на территории Белоруссии, Прибалтики, в акваториях нескольких морей стали наиболее масштабными учениями стран ОВД. Скончался после возвращения с совместных учений Вооруженных Сил стран-участниц Варшавского Договора. Почувствовал общее недомогание, появилась небольшая лихорадка и изменения в легких. Оказалось, что на фоне гриппа у министра обострилась болезнь сердца. Было решено делать ему операцию на сердце, которая прошла довольно успешно, однако организм дал сбой, и кровь не желала свертываться, что и привело к смерти. Приблизительно в это же время и с такой же клинической картиной заболели и скоропостижно умерли участвовавшие в маневрах министры обороны ГДР, Венгрии и Чехословакии Г. Гофман (02.12.1984), Олах (15.12.1984) и М. Дзур (16.12.1984).

Дмитрий Устинов стал последним из советских государственных деятелей, чей прах, помещенный в урну, был замурован в Кремлевскую стену в Москве.