ПРОХАНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ
ПРОХАНОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ - русский писатель, публицист.
Внучатый племянник И.С. Проханова. Окончил Московского авиационный институт (1960 год). Главный редактор газеты «День» (1991-1993 годы), с 1993 года - газеты «Завтра». Много ездил по стране, неоднократно бывал в Афганистане и других «горячих точках». Выступает с радикальных национал-имперских позиций. Живёт в Москве.
Печатается с 1960 года. Первая книга - сборник очерков и рассказов о деревне «Иду в путь мой» (1971 год). Автор военно-политических романов «Дерево в центре Кабула» (1982 год), «В островах охотник» (1984 год; о Камбодже), «Африканист» (1984 год; о Мозамбике), «И вот приходит ветер» (1985; о Никарагуа), а также «Рисунки баталиста» (1988 год), «Шестьсот лет после битвы» (1990 год), «Последний солдат империи» (1993 год), «Чеченский блюз» (1998) и др. В романе-памфлете «Господин Гексоген» (2001 год) - смешение мистики и реальности. Книга «Поступь Русской Победы» (2012 год) - размышления о прошлом России и её будущем.