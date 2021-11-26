НАГРАДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ

В РФ выс­шая фор­ма по­ощ­ре­ния гра­ж­дан за за­слу­ги в об­лас­ти государственного строи­тель­ст­ва, эко­но­ми­ки, нау­ки, куль­ту­ры, искусства и про­све­ще­ния, в ук­ре­п­ле­нии за­кон­но­сти, ох­ра­не здо­ро­вья и жиз­ни, за­щи­те прав и сво­бод гра­ж­дан, вос­пи­та­нии, раз­ви­тии спор­та, за зна­чительный вклад в де­ло за­щи­ты Оте­че­ст­ва и обес­пе­че­ние безо­пас­но­сти го­су­дар­ст­ва, за ак­тив­ную бла­го­тво­ри­тель­ную дея­тель­ность и иные за­слу­ги пе­ред го­су­дар­ст­вом.

Н. г. РФ мо­гут быть удо­стое­ны иностр. гра­ж­да­не и ли­ца без гра­ж­дан­ст­ва. Н. г. мо­гут быть так­же удо­стое­ны во­ин­ские час­ти, со­еди­не­ния, объ­е­ди­не­ния Воо­руж. Сил РФ, др. войск, во­ин­ских фор­ми­ро­ва­ний и ор­га­нов за под­ви­ги и от­ли­чия в бо­ях по за­щи­те Оте­че­ст­ва и вос­ста­нов­ле­нию ме­ж­ду­нар. ми­ра, а так­же в контр­тер­ро­ри­стич. опе­ра­ци­ях.

Ви­ды Н. г.: зва­ние Ге­роя Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции; ор­де­на; зна­ки от­ли­чия РФ; ме­да­ли; поч. зва­ния РФ.

При пред­став­ле­нии к на­гра­ж­де­нию Н. г. вид на­гра­ды оп­ре­де­ля­ет­ся ха­рак­те­ром и сте­пе­нью за­слуг на­гра­ж­дае­мо­го, ко­то­рые долж­ны со­от­вет­ст­во­вать ста­ту­там ор­де­нов, по­ло­же­ни­ям о зна­ках от­ли­чия, ме­да­лях и поч. зва­ни­ях. На­гра­ж­де­ние од­но­имён­ны­ми Н. г. (имею­щи­ми сте­пе­ни) про­из­во­дит­ся по­сле­до­ва­тель­но – от низ­шей сте­пе­ни к выс­шей. По­втор­ное на­гра­ж­де­ние од­ной и той же Н. г. не про­из­во­дит­ся, за ис­клю­че­ни­ем на­гра­ж­де­ния од­но­им. на­гра­дой бо­лее вы­со­кой сте­пе­ни, а так­же на­гра­ж­де­ния Му­же­ст­ва ор­де­ном, «За от­ва­гу» ме­да­лью и ме­да­лью «За спа­се­ние по­ги­бав­ших» – за со­вер­ше­ние под­ви­га, про­яв­лен­ные му­же­ст­во, сме­лость и от­ва­гу.

Пра­во на­граж­дать Н. г. и при­сваи­вать поч. зва­ния пре­до­став­ле­но Пре­зи­ден­ту РФ.

Не­за­кон­ное при­об­ре­те­ние или сбыт, под­дел­ка, не­за­кон­ное но­ше­ние Н. г. РФ и Н. г. СССР, уч­ре­ж­де­ние или из­го­тов­ле­ние зна­ков, имею­щих схо­жее на­зва­ние или внеш­нее сход­ст­во, вле­кут от­вет­ст­вен­ность в со­от­вет­ст­вии с за­ко­ном.

По­ря­док пред­став­ле­ния к на­гра­ж­де­нию. Ре­ше­ние о на­гра­ж­де­нии при­ни­ма­ет­ся Пре­зи­ден­том РФ на ос­но­ва­нии пред­став­ле­ния, вне­сён­но­го по ре­зуль­та­там рас­смот­ре­ния хо­да­тай­ст­ва о на­гра­ж­де­нии и пред­ло­же­ния Ко­мис­сии при Пре­зи­ден­те РФ по гос. на­гра­дам. Хо­да­тай­ст­во о на­гра­ж­де­нии воз­бу­ж­да­ет­ся по мес­ту осн. (по­сто­ян­ной) ра­бо­ты ли­ца, пред­став­лен­но­го к на­гра­де кол­лек­ти­ва­ми ор­га­ни­за­ций, гос. ор­га­на­ми или ор­га­на­ми ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния. Хо­да­тай­ст­во о на­гра­ж­де­нии мо­жет быть воз­бу­ж­де­но по мес­ту об­ществ. дея­тель­но­сти. Пред­став­ле­ния о на­гра­ж­де­нии Н. г. вме­сте с со­от­вет­ст­вую­щи­ми на­град­ны­ми до­ку­мен­та­ми вно­сят­ся Пре­зи­ден­ту РФ Пред­се­да­те­лем Пра­ви­тель­ст­ва РФ; ру­ко­во­ди­те­лем Ад­ми­ни­ст­ра­ции Пре­зи­ден­та РФ; за­мес­ти­те­лем Пред­се­да­те­ля Пра­ви­тель­ст­ва РФ – ру­ко­во­ди­те­лем ап­па­ра­та Пра­ви­тель­ст­ва РФ; ру­ко­во­ди­те­ля­ми фе­де­раль­ных ор­га­нов гос. вла­сти и иных фе­де­раль­ных гос. ор­га­нов; пол­но­моч­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми Пре­зи­ден­та РФ в фе­де­раль­ных ок­ру­гах; выс­ши­ми долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми субъ­ек­тов РФ; пре­зи­ден­та­ми гос. ака­де­мий на­ук. Мин. ин. дел РФ по хо­да­тай­ст­вам пре­зи­ден­тов гос. ака­де­мий на­ук вно­сит пред­став­ле­ния о на­гра­ж­де­нии Н. г. иностр. чле­нов гос. ака­де­мий на­ук.

Вру­че­ние на­град. Н. г. вру­ча­ют­ся Пре­зи­ден­том РФ или по его по­ру­че­нию и от его име­ни Пред­се­да­те­лем и чле­на­ми Пра­ви­тель­ст­ва РФ, ру­ко­во­ди­те­ля­ми фе­де­раль­ных ор­га­нов гос. вла­сти и иных фе­де­раль­ных гос. ор­га­нов, долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми Ад­ми­ни­ст­ра­ции Пре­зи­ден­та РФ, выс­ши­ми долж­но­ст­ны­ми ли­ца­ми субъ­ек­тов РФ, ру­ко­во­ди­те­ля­ми ди­пло­ма­тич. пред­ста­ви­тельств и кон­суль­ских уч­ре­ж­де­ний, пре­зи­ден­та­ми гос. ака­де­мий на­ук, ко­ман­ди­ра­ми во­ин­ских час­тей, со­еди­не­ний, ко­ман­дую­щи­ми объ­е­ди­не­ния­ми в тор­жеств. об­ста­нов­ке не позд­нее чем че­рез 3 мес со дня всту­п­ле­ния в си­лу ука­за Пре­зи­ден­та РФ о на­гра­ж­де­нии.

Н. г. и до­ку­мен­ты к ним лиц, на­гра­ж­дён­ных по­смерт­но, пе­ре­да­ют­ся (вру­ча­ют­ся) для хра­не­ния суп­ру­ге (суп­ру­гу), от­цу, ма­те­ри, сы­ну или до­че­ри на­гра­ж­дён­но­го ли­ца. При от­сут­ст­вии на­след­ни­ков Н. г. и до­ку­мен­ты к ним под­ле­жат воз­вра­ту в Ад­ми­ни­ст­ра­цию Пре­зи­ден­та РФ.

Хра­не­ние на­град. Хра­не­ние Н. г. и до­ку­мен­тов к ним осу­ще­ст­в­ля­ет­ся на­гра­ж­дён­ны­ми ли­ца­ми. По ре­ше­нию Ко­мис­сии ли­ца, на­гра­ж­дён­ные Н. г., мо­гут пе­ре­да­вать их на по­сто­ян­ное хра­не­ние и для экс­по­ни­ро­ва­ния в гос. или му­ни­ци­паль­ные му­зеи. Пе­ре­да­ча Н. г. на по­сто­ян­ное хра­не­ние и для экс­по­ни­ро­ва­ния в му­зеи осу­ще­ст­в­ля­ет­ся, как пра­ви­ло, на ос­но­ва­нии до­го­во­ра да­ре­ния, и пе­ре­дан­ные му­зе­ям на по­сто­ян­ное хра­не­ние и для экс­по­ни­ро­ва­ния Н. г. не воз­вра­ща­ют­ся.

Н. г. не мо­гут пе­ре­да­вать­ся на по­сто­ян­ное хра­не­ние и для экс­по­ни­ро­ва­ния не­го­су­дар­ст­вен­ным или не­му­ни­ци­паль­ным му­зе­ям, а так­же гос. или му­ни­ци­паль­ным му­зе­ям, в ко­то­рых не соз­да­ны не­об­хо­ди­мые ус­ло­вия для хра­не­ния на­град.

В слу­чае ут­ра­ты Н. г. в бое­вой об­ста­нов­ке, в ре­зуль­та­те сти­хий­но­го бед­ст­вия ли­бо при др. чрез­вы­чай­ных си­туа­ци­ях по ре­ше­нию Ко­мис­сии на­гра­ж­дён­ным ли­цам мо­гут быть вы­да­ны дуб­ли­ка­ты Н. г. ли­бо их му­ля­жи. При иных об­стоя­тель­ст­вах ут­ра­ты Н. г. и до­ку­мен­тов к ним на­гра­ж­дён­но­му ли­цу вы­да­ёт­ся справ­ка о на­гра­ж­де­нии.

Но­ше­ние на­град. Но­ше­ние Н. г. осу­ще­ст­в­ля­ет­ся в со­от­вет­ст­вии со ста­ту­та­ми ор­де­нов, по­ло­же­ния­ми о зна­ках от­ли­чия, ме­да­лях и поч. зва­ни­ях. При на­ли­чии од­но­имён­ных Н. г. разл. сте­пе­ней но­сит­ся толь­ко знак бо­лее вы­со­кой сте­пе­ни, за ис­клю­че­ни­ем зна­ков ор­де­на Св. Ге­ор­гия и зна­ков от­ли­чия – Ге­ор­ги­ев­ских кре­стов . Зна­ки ор­де­нов и ме­да­ли, за ис­клю­че­ни­ем зна­ков ор­де­нов РФ, ко­то­рые но­сят­ся на пле­че­вой лен­те, ор­ден­ской це­пи или шей­ной лен­те, но­сят­ся на ко­лод­ках.

Ана­ло­гич­ное ре­гу­ли­ро­ва­ние на­гра­ж­де­ния су­ще­ст­ву­ет в за­ру­беж­ных стра­нах.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)