НАГРАДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
В РФ высшая форма поощрения граждан за заслуги в области государственного строительства, экономики, науки, культуры, искусства и просвещения, в укреплении законности, охране здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, воспитании, развитии спорта, за значительный вклад в дело защиты Отечества и обеспечение безопасности государства, за активную благотворительную деятельность и иные заслуги перед государством.
Н. г. РФ могут быть удостоены иностр. граждане и лица без гражданства. Н. г. могут быть также удостоены воинские части, соединения, объединения Вооруж. Сил РФ, др. войск, воинских формирований и органов за подвиги и отличия в боях по защите Отечества и восстановлению междунар. мира, а также в контртеррористич. операциях.
Виды Н. г.: звание Героя Российской Федерации; ордена; знаки отличия РФ; медали; поч. звания РФ.
При представлении к награждению Н. г. вид награды определяется характером и степенью заслуг награждаемого, которые должны соответствовать статутам орденов, положениям о знаках отличия, медалях и поч. званиях. Награждение одноимёнными Н. г. (имеющими степени) производится последовательно – от низшей степени к высшей. Повторное награждение одной и той же Н. г. не производится, за исключением награждения одноим. наградой более высокой степени, а также награждения Мужества орденом, «За отвагу» медалью и медалью «За спасение погибавших» – за совершение подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу.
Право награждать Н. г. и присваивать поч. звания предоставлено Президенту РФ.
Незаконное приобретение или сбыт, подделка, незаконное ношение Н. г. РФ и Н. г. СССР, учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство, влекут ответственность в соответствии с законом.
Порядок представления к награждению. Решение о награждении принимается Президентом РФ на основании представления, внесённого по результатам рассмотрения ходатайства о награждении и предложения Комиссии при Президенте РФ по гос. наградам. Ходатайство о награждении возбуждается по месту осн. (постоянной) работы лица, представленного к награде коллективами организаций, гос. органами или органами местного самоуправления. Ходатайство о награждении может быть возбуждено по месту обществ. деятельности. Представления о награждении Н. г. вместе с соответствующими наградными документами вносятся Президенту РФ Председателем Правительства РФ; руководителем Администрации Президента РФ; заместителем Председателя Правительства РФ – руководителем аппарата Правительства РФ; руководителями федеральных органов гос. власти и иных федеральных гос. органов; полномочными представителями Президента РФ в федеральных округах; высшими должностными лицами субъектов РФ; президентами гос. академий наук. Мин. ин. дел РФ по ходатайствам президентов гос. академий наук вносит представления о награждении Н. г. иностр. членов гос. академий наук.
Вручение наград. Н. г. вручаются Президентом РФ или по его поручению и от его имени Председателем и членами Правительства РФ, руководителями федеральных органов гос. власти и иных федеральных гос. органов, должностными лицами Администрации Президента РФ, высшими должностными лицами субъектов РФ, руководителями дипломатич. представительств и консульских учреждений, президентами гос. академий наук, командирами воинских частей, соединений, командующими объединениями в торжеств. обстановке не позднее чем через 3 мес со дня вступления в силу указа Президента РФ о награждении.
Н. г. и документы к ним лиц, награждённых посмертно, передаются (вручаются) для хранения супруге (супругу), отцу, матери, сыну или дочери награждённого лица. При отсутствии наследников Н. г. и документы к ним подлежат возврату в Администрацию Президента РФ.
Хранение наград. Хранение Н. г. и документов к ним осуществляется награждёнными лицами. По решению Комиссии лица, награждённые Н. г., могут передавать их на постоянное хранение и для экспонирования в гос. или муниципальные музеи. Передача Н. г. на постоянное хранение и для экспонирования в музеи осуществляется, как правило, на основании договора дарения, и переданные музеям на постоянное хранение и для экспонирования Н. г. не возвращаются.
Н. г. не могут передаваться на постоянное хранение и для экспонирования негосударственным или немуниципальным музеям, а также гос. или муниципальным музеям, в которых не созданы необходимые условия для хранения наград.
В случае утраты Н. г. в боевой обстановке, в результате стихийного бедствия либо при др. чрезвычайных ситуациях по решению Комиссии награждённым лицам могут быть выданы дубликаты Н. г. либо их муляжи. При иных обстоятельствах утраты Н. г. и документов к ним награждённому лицу выдаётся справка о награждении.
Ношение наград. Ношение Н. г. осуществляется в соответствии со статутами орденов, положениями о знаках отличия, медалях и поч. званиях. При наличии одноимённых Н. г. разл. степеней носится только знак более высокой степени, за исключением знаков ордена Св. Георгия и знаков отличия – Георгиевских крестов. Знаки орденов и медали, за исключением знаков орденов РФ, которые носятся на плечевой ленте, орденской цепи или шейной ленте, носятся на колодках.
Аналогичное регулирование награждения существует в зарубежных странах.