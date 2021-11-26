КОРБУТ ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА

КОРБУТ ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА - белорусская спортсменка , заслуженный мастер спорта СССР.

Од­на из луч­ших гим­на­сток в ми­ре в 1970-х годах Об­ла­да­тель­ни­ца 4 зо­ло­тых олим­пий­ских ме­да­лей: 1972 год - за уп­раж­не­ния на брев­не, воль­ные уп­раж­не­ния и в ко­манд­ном пер­вен­ст­ве; 1976 год - в ко­манд­ном пер­вен­ст­ве.

На­ча­ла за­ни­мать­ся гим­на­сти­кой в 8 лет. В 1965 году её при­ня­ли в гим­на­стическую сек­цию дет­ско-юно­шес­кой спор­тив­ной шко­лы. О.В. Корбут от­ли­ча­ли во­ле­вой ха­рак­тер, пла­стич­ность, бес­стра­шие при вы­пол­не­нии слож­ней­ших эле­мен­тов. Со­вер­шен­ст­во­ва­ла мас­тер­ст­во у заслуженноготре­не­ра СССР Р. И. Кны­ша.

Сре­ди из­вест­ных, впер­вые ис­пол­нен­ных О.В. Корбут эле­мен­тов: саль­то на брев­не; ори­ги­наль­ное саль­то (т. н. пет­ля) на брусь­ях, ко­то­рое во­шло в ис­то­рию спор­тив­ной гим­на­сти­ки под названием «саль­то Кор­бут».

В 1970 году вклю­че­на в со­став сбор­ной СССР и ста­ла чем­пи­он­кой ми­ра в ко­манд­ном пер­вен­ст­ве. В 1972 году вы­иг­ра­ла Ку­бок СССР. По­сле вы­сту­п­ле­ния на Олим­пий­ских иг­рах в Мюн­хе­не (1972 год), где она вы­иг­ра­ла три зо­ло­тые и од­ну се­реб­ря­ную (на брусь­ях) ме­дали, О.В. Корбут в со­ста­ве сбор­ной СССР уча­ст­во­ва­ла в тур­не по го­ро­дам США (1973 год) и спо­соб­ст­во­ва­ла за­ро­ж­де­нию гим­на­стического бу­ма в Северной Аме­ри­ке; в США от­кры­лось около 100 клу­бов им. Кор­бут, в Чи­ка­го день вы­сту­п­ле­ния советских гим­на­сток (26 марта 1973 год) объ­яв­лен Днём Оль­ги Кор­бут.

В 1973 году её тре­не­ром ста­ла Т.С. Алек­сее­ва. На чем­пио­на­те ми­ра в Вар­не (1974 год) О.В. Корбут ис­пол­ни­ла уни­каль­ный по слож­но­сти опор­ный пры­жок, при­нёс­ший ей зо­ло­тую ме­даль; вто­рую зо­ло­тую ме­даль она по­лу­чи­ла за по­бе­ду в ко­манд­ном пер­вен­ст­ве. Аб­со­лют­ная чем­пи­он­ка СССР (1975 год), мно­го­крат­ная чем­пи­он­ка СССР (1970, 1974, 1976 годы) в отдельных ви­дах. На Олим­пий­ских иг­рах в Мон­реа­ле (1976 год) удо­стое­на се­реб­ря­ной ме­да­ли за уп­раж­не­ния на брев­не.

В 1977 году окон­чи­ла ис­то­рический факультет Грод­нен­ско­го пе­да­го­гического института и вско­ре пре­кра­ти­ла спор­тив­ную карь­е­ру. Ра­бо­та­ла тре­не­ром Гос­ком­спор­та СССР по Бе­ло­рус­сии. В начале 1990-х годов вме­сте с семь­ёй уе­ха­ла в США; в Ат­лан­те ру­ко­во­дит гим­на­стической ака­де­ми­ей им. Кор­бут. Ос­но­ва­ла Бе­ло­рус­ско-американский фонд дет­ско­го здра­во­охра­не­ния.