КОРБУТ ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА
КОРБУТ ОЛЬГА ВАЛЕНТИНОВНА - белорусская спортсменка, заслуженный мастер спорта СССР.
Одна из лучших гимнасток в мире в 1970-х годах Обладательница 4 золотых олимпийских медалей: 1972 год - за упражнения на бревне, вольные упражнения и в командном первенстве; 1976 год - в командном первенстве.
Начала заниматься гимнастикой в 8 лет. В 1965 году её приняли в гимнастическую секцию детско-юношеской спортивной школы. О.В. Корбут отличали волевой характер, пластичность, бесстрашие при выполнении сложнейших элементов. Совершенствовала мастерство у заслуженноготренера СССР Р. И. Кныша.
Среди известных, впервые исполненных О.В. Корбут элементов: сальто на бревне; оригинальное сальто (т. н. петля) на брусьях, которое вошло в историю спортивной гимнастики под названием «сальто Корбут».
В 1970 году включена в состав сборной СССР и стала чемпионкой мира в командном первенстве. В 1972 году выиграла Кубок СССР. После выступления на Олимпийских играх в Мюнхене (1972 год), где она выиграла три золотые и одну серебряную (на брусьях) медали, О.В. Корбут в составе сборной СССР участвовала в турне по городам США (1973 год) и способствовала зарождению гимнастического бума в Северной Америке; в США открылось около 100 клубов им. Корбут, в Чикаго день выступления советских гимнасток (26 марта 1973 год) объявлен Днём Ольги Корбут.
В 1973 году её тренером стала Т.С. Алексеева. На чемпионате мира в Варне (1974 год) О.В. Корбут исполнила уникальный по сложности опорный прыжок, принёсший ей золотую медаль; вторую золотую медаль она получила за победу в командном первенстве. Абсолютная чемпионка СССР (1975 год), многократная чемпионка СССР (1970, 1974, 1976 годы) в отдельных видах. На Олимпийских играх в Монреале (1976 год) удостоена серебряной медали за упражнения на бревне.
В 1977 году окончила исторический факультет Гродненского педагогического института и вскоре прекратила спортивную карьеру. Работала тренером Госкомспорта СССР по Белоруссии. В начале 1990-х годов вместе с семьёй уехала в США; в Атланте руководит гимнастической академией им. Корбут. Основала Белорусско-американский фонд детского здравоохранения.