В закладки
КАЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица в Татарской АССР на территории СССР.
Образована постановлением ВС СССР от 08.05.1952 года в составе Татарской АССР. Административный центр - город Казань. В состав Казанской области входили 37 районов, а также город Зеленодольск. 24.02.1953 года 5 районов (Бондюжский, Елабужский, Кзыл-Юлдузский, Мамадышский, Мортовский) переданы в состав Чистопольской области.
30.04.1953 года упразднена, её территория оставлена в составе Татарской АССР.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)
746
Мне нравится
Надо подумать
Тема для дискуссии
Это неожиданно!
Материал – огонь!
Мне не нравится