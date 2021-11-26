КАЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КАЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица в Татарской АССР на территории СССР .

Об­ра­зо­ва­на по­ста­нов­ле­ни­ем ВС СССР от 08.05.1952 года в со­ста­ве Татарской АССР. Административный центр - город Ка­зань. В со­став Казанской области вхо­ди­ли 37 рай­онов, а так­же город Зе­ле­но­дольск. 24.02.1953 года 5 рай­онов (Бон­дюж­ский, Ела­буж­ский, Кзыл-Юл­дуз­ский, Ма­ма­дыш­ский, Мор­тов­ский) пе­ре­да­ны в со­став Чис­то­поль­ской об­лас­ти.

30.04.1953 года уп­разд­не­на, её тер­ри­то­рия ос­тав­ле­на в со­ста­ве Татарской АССР.

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