КАРИБСКИЙ КРИЗИС 1962
КАРИБСКИЙ КРИЗИС 1962 года - наиболее острый военно-политический кризис в советско-американских отношениях периода «холодной войны», поставивший мир на грань ядерной катастрофы.
Ему предшествовало обострение отношений между США и Республикой Куба после победы Кубинской революции и прихода к власти в 1959 году леворадикального правительства Ф. Кастро Рус, начавшего проводить независимую от США политику, а с 1960 года взявшего курс на сближение с СССР. Кризис в американо-кубинских отношениях достиг высшей точки в середине апреля 1961 года, когда американские самолёты, закамуфлированные под кубинские ВВС, осуществили налёт на военные аэродромы Кубы, на города Гавана и Сантьяго-де-Куба, после чего в заливе Кочинос (залив Свиней) высадилось при содействии американских ВМС свыше 1,5 тысяч вооруженных кубинских эмигрантов с целью свержения Ф. Кастро Рус. 18 апреля 1961 года председатель СМ СССР и 1-й секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущёв в послании президенту США Дж.Ф. Кеннеди заявил, что СССР окажет кубинскому народу и правительству всю необходимую помощь для того, чтобы отбить вооруженное нападение на Кубу. Население Кубы поддержало революционное руководство, а кубинские вооруженные силы к 20.04.1961 году разгромили вторгшийся десант. Провал операции против Кубы, разработанный ещё при президенте США Д.Д. Эйзенхауэре, нанёс ощутимый ущерб престижу молодого президента Дж.Ф. Кеннеди. Куба для него и его администрации стала одной из наиболее болезненных проблем как во внешнеполитическом, так и во внутриполитическом плане. ЦРУ и Пентагон по поручению президента США начали разрабатывать новый план («Мангуст») по свержению правительства Ф. Кастро Рус, вместе с тем продолжал действовать и сверхсекретный план ЦРУ по уничтожению кубинского лидера. После того как в 1961 году Ф. Кастро Рус стал публично заявлять, что он коммунист и будет вести Кубу по пути социалистического строительства, Куба стала играть большую роль в идеологическом противостоянии двух систем. В начале 1962 года США инициировали исключение Кубы из Организации американских государств, в мае американские вооруженные силы провели учения в Карибском море по отработке плана вторжения на Кубу. 21.05.1962 года на заседании Президиума ЦК КПСС Н.С. Хрущёв впервые поднял вопрос о размещении советских ракет с ядерными боезарядами на Кубе как меры, направленной на защиту кубинской революции от амерериканской агрессии. 24 мая решение об этом было принято на расширенном заседании Президиума ЦК КПСС. Размещение ракет на Кубе рассматривалось советским политическим и военным руководством также и в качестве адекватного ответа на размещение незадолго до этого в Турции и Италии аналогичных американских средств (Р. Макнамара, министр обороны США, оценивал превосходство США над СССР в ядерных силах и средствах, способных достигать территории друг друга, как 17:1, поскольку СССР был окружён кольцом американских баз в других государствах, с которых можно было наносить ядерные удары по его территории и без межконтинентальных средств доставки ракет). В конце июня - начале июля 1962 года в Москве министр обороны Кубы Р. Кастро Рус и министр обороны СССР Р.Я. Малиновский подготовили и парафировали проект советско-кубинского секретного договора о размещении советских ракет на Кубе (Ф. Кастро Рус первоначально предлагал Н.С. Хрущёву сделать это открыто), формально этот договор так и не был подписан высшими руководителями Кубы и СССР. Для доставки и размещения на Кубе ракетных систем средней и промежуточной дальности, средств ПВО, другой техники, а также крупной группировки советских войск Министерство обороны СССР разработало и осуществило масштабную операцию «Анадырь» (17.06-22.10.1962 года); была образована Группа советских войск на Кубе (ГСВК) во главе с генералом армии И.А. Плиевым. В октябре советское руководство направило в этот район 4 дизельные подводные лодки с торпедами, оснащёнными ядерными боезарядами, но в силу огромного преобладания там ВМС США никакого воздействия на ситуацию они не оказали. Н.С. Хрущёв планировал объявить Дж.Ф. Кеннеди о наличии советских ракет на Кубе в ноябре 1962 года, во время их предстоящей встречи на Генеральной Ассамблее ООН, поставив американскую сторону уже перед свершившимся фактом (в заявлении ТАСС 11 сентября 1962 года сообщалось об отсутствии у СССР намерения размещать на Кубе наступательное ядерное оружие). Однако режим секретности при развёртывании на Кубе пусковых установок был нарушен, а советское военное командование недооценило реальные возможности США по получению разведывательной информации средствами аэрофотосъёмки. 14 октября американская разведка подтвердила предположение о размещении на острове советских ракет, способных нести ядерные боеголовки. 16 октября о наличии советских ракет на Кубе стало известно президенту и высшему военному командованию США. В тот же день Дж.Ф. Кеннеди образовал особый орган кризисного управления - Исполнительный комитет Совета национальной безопасности. На его заседаниях рассматривались различные варианты действий США: точечные удары авиации по пусковым установкам советских ракет, массированные бомбардировки всех основных военных объектов, а также возможность масштабного вторжения вооруженных сил на Кубу. На военном решении настаивали члены Комитета начальников штабов, бывший госсекретарь США Д. Ачесон, ряд деятелей Конгресса США и особенно начальник штаба ВВС генерал К. Лимей. Некоторые члены Исполнительного комитета предположили, что в ответ советские войска сравнительно легко займут Западный Берлин и нанесут другие чувствительные для США и их союзников удары, что приведёт к эскалации военных действий и новой мировой войне - с применением ядерного оружия. Помощник президента по национальной безопасности М. Банди и ряд других членов Исполнительного комитета меняли свои позиции. Дж.Ф. Кеннеди, после некоторого колебания, сделал выбор в пользу политического разрешения кризиса, его брат министр юстиции Р.Ф. Кеннеди поддерживал президента США. Р. Макнамара, изначально заявивший, что размещение ракет на Кубе - это политическая проблема, предложил осуществить промежуточный вариант между политико-дипломатическими мерами и силовыми акциями - военно-морскую блокаду Кубы (официально именовалась «карантин», так как объявление блокады означало бы акт войны в соответствии с нормами международного права). Тем самым было получено дополнительное время для ведения переговоров. 22 октября Дж.Ф. Кеннеди выступил по телевидению с заявлением, в котором сообщил о советских ракетах на Кубе, о решимости США устранить эту угрозу, о введении (с 24 октября) «карантина» Кубы, направленного против размещения там «советского наступательного оружия», что означало досмотр всех судов, приходящих на Кубу в радиусе 800, а позднее 500 морских миль от острова. Он предупредил, что если разведка США обнаружит продолжающуюся подготовку пусковых площадок, то «будут оправданы дальнейшие шаги». В тот же день кубинское правительство обратилось в Совет Безопасности (СБ) ООН с просьбой срочно созвать заседание «ввиду акта войны, предпринятого в одностороннем порядке правительством США». 23 октября Н.С. Хрущёв в послании Дж.Ф. Кеннеди заявил, что своими агрессивными акциями против Кубы США нарушают Устав ООН и международные нормы свободы судоходства, угрожают миру и безопасности народов и что оружие, находящееся на Кубе, предназначено для оборонительных целей. Он выразил надежду, что США проявят благоразумие и откажутся от действий, которые «могут привести к катастрофическим последствиям». В тот же день президент США в ответном письме призвал сделать всё возможное, чтобы удержать положение под контролем. Он также выразил надежду, что Хрущёв даст необходимые инструкции советским судам соблюдать условия «карантина» Кубы. За политическое и дипломатическое урегулирование карибского кризиса высказалось большинство членов СБ ООН, поддержанное представителями 45 афро-азиатских стран. 25-26 октября при содействии исполняющего обязанности генерального секретаря ООН У Тана советская и американская стороны в обстановке нарастания угрозы выхода ситуации из-под контроля обменялись сообщениями о готовности пойти на компромисс: СССР вывезти ракеты с острова, а США дать гарантию неприкосновенности Кубы. Однако 27 октября в послании президенту США (текст был передан по московскому радио) Хрущёв выдвинул дополнительное условие - демонтаж американских ракет в Турции; в этот же день советской ракетой над Кубой был сбит (без санкций из Москвы) американский разведывательный самолёт. Вечером того же дня Р.Ф. Кеннеди (основной переговорщик с американской стороны) предупредил советского посла А.Ф. Добрынина (через которого преимущественно вела переговоры советская сторона) о сильном давлении на Дж.Ф. Кеннеди со стороны ряда известных американских политиков и военных в пользу решения об уничтожении советских ракетных установок на Кубе с воздуха, если Москва не даст согласия на их вывоз в течение 12-24 часов. В тот же день на созванном заседании Президиума ЦК КПСС советским руководством было принято решение о демонтаже и вывозе ракет с Кубы, о чём срочно, также по радио (одновременно с телеграммой в советское посольство в США), было передано в сообщении американскому президенту. В свою очередь Дж.Ф. Кеннеди дал личное конфиденциальное обещание Н.С. Хрущёву вывезти американские ракеты из Турции. Публично он заявил, что ни США, ни другие страны Западного полушария не нападут на Кубу (впоследствии острых кризисных ситуаций вокруг Кубы не возникало), де-факто согласился с присутствием там части советского военного персонала. В ноябре - декабре 1962 года ракеты, ПУ, боезаряды, другая техника и значительная часть военного персонала ГСВК были отправлены в СССР. 20 ноября президент Дж.Ф. Кеннеди объявил о снятии «карантина» Кубы. Позднее были демонтированы американские ракеты с ядерными боезарядами в Турции.
Решение СССР о вывозе ракет с Кубы, принятое без согласования с Ф. Кастро Рус, было воспринято им болезненно и расценено как недопустимое отступление перед империалистической агрессией США. 1-й заместитель председателя СМ СССР А.И. Микоян, занимавшийся урегулированием советско-кубинских отношений в ноябре 1962 года, приводил другие доводы: Советский Союз, сделав уступку США, сохранил мир на Земле и обеспечил дальнейшее существование Кубы как независимого государства. 07.01.1963 года, после переговоров по урегулированию карибского кризиса, длившихся 2 мес, представители СССР и США - 1-й заместитель министра иностранных дел В.В. Кузнецов и Э. Стивенсон в совместном письме к Генеральному секретарю ООН У Тану сообщили, что достигнутая между ними степень согласия по урегулированию кризиса делает ненужным оставлять данную проблему в повестке дня СБ ООН.
В ходе карибского кризиса в более высокую степень боеготовности были переведены многие компоненты вооруженных сил СССР и США, в том числе ядерные силы и средства. Не раз возникали инциденты, грозившие выходом ситуации из-под контроля государственного руководства обеих стран, существовала опасность случайного и несанкционированного использования ядерного оружия, поскольку значительная часть средств не имела полномасштабной технической системы контроля за его применением со стороны высшего американского и советского государственного руководства. Карибский кризис показал, насколько медленной и ненадёжной была в то время связь между высшим руководством двух государств, а фактор времени играл существенную роль в исходе кризиса.
Карибский кризис в числе других причин побудил руководство СССР и США к разработке механизма предупреждения развязывания ядерной войны. В 1963 году были подписаны Договор о запрещении испытаний ядерного оружия (в трёх средах) и соглашение о линии «горячей связи» между Москвой и Вашингтоном. Преодоление карибского кризиса продемонстрировало всему миру возможность политико-дипломатических решений самых острых международных проблем при условии обоюдного стремления противоборствующих сторон не допустить развязывания ядерной войны. Вместе с тем одним из последствий карибского кризиса стала развернувшаяся гонка вооружений - резкое наращивание стратегических ядерных вооружений СССР и США, попытки создания широкомасштабной противоракетной обороны каждой из сторон. После достижения военно-стратегического паритета были заключены Договор об ограничении систем ПРО 1972 года и Договоры об ограничении стратегических вооружений 1972, 1979 годов.
Дополнительная литература:
Kennedy R.F. Thirteen days: a memoir of the Cuban missile crisis. L., 1969;
Рассекреченные документы. К публикации документов по «Карибскому кризису» // Дипломатический вестник. 1992. № 2/3;
На краю пропасти (Карибский кризис 1962 г.). М., 1994;
Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США. М., 1997;
Allison G.T., Zelikow P.Essence of decision: explaining the Cuban missile crisis. 2th ed. N. Y., 1999;
Стратегическая операция «Анадырь»: как это было / Под ред. В.И. Есина. М., 1999;
Фурсенко А.А., Нафтали Т. Адская игра. Секретная история Карибского кризиса: (1958-1964). М., 1999;
Garthoff R.L. A journey through the Gold War. Wash., 2001;
The Kennedy Tapes: Inside the White House during the Cuban missile crisis. 2nd ed. N. Y., 2002.