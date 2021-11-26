НЕПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЕРЕВНИ
НЕПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЕРЕВНИ - принятое в советских официальных документах и публицистике название деревень и сёл, предназначенных к ликвидации при проведении политики создания «агрогородов» в 1960-1970-х годах.
Термин «Неперспективные деревни» впервые появился в рекомендациях по проектированию сельских населённых пунктов, подготовленных в 1960 году Академией строительства и архитектуры СССР в соответствии с решениями Пленума ЦК КПСС (декабрь 1959 года) о разработке новых схем «районных и внутрихозяйственных планировок» в сельской местности. Рекомендации предусматривали деление сёл и деревень в зависимости от численности населения, обеспеченности коммуникациями, соответствия условиям и задачам хозяйственного развития местности на перспективные (не менее 1-1,5 тыс. человек) и неперспективные. По первоначальным расчётам к 1979 году предполагалось сократить число сельских поселений в СССР более чем в 6 раз (с 705 тыс. до 115 тыс.), однако впоследствии эти показатели постоянно корректировались по мере разработки проектных планов. В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 20 марта 1974 года в Нечернозёмной зоне РСФСР планировалось ликвидировать 114 тыс. населённых пунктов из 143 тыс., переселить 170 тыс. семей в «благоустроенные колхозные и совхозные поселения», предоставить им значительные льготы и кредиты для индивидуального строительства.
Первоначально ликвидация «Неперспективных деревень» проводилась в ограниченных масштабах и носила локальный характер. Основное внимание уделялось ревизии и перерегистрации сельских поселений, проектированию территориальной и хозяйственной организации районов. С 1968 года прекращались новое строительство и капитальный ремонт зданий и сооружений в «Неперспективных деревнях», сворачивалась социальная и производственная инфраструктура, ограничивалось транспортное сообщение. Однако средств для благоустройства и расширения индивидуального жилищного строительства на центральных усадьбах не хватало (часто людям для переселения предоставляли многоквартирные панельные дома городского типа), часть жителей «Неперспективных деревень» негативно относилась к перемене местожительства. Вытесняемые с привычных мест проживания селяне переезжали преимущественно в города, что усилило миграцию из сельской местности и привело к демографическому старению деревни. В 1959-1979 годы число селений в СССР сократилось на 54,3% (до 383,1 тыс.), в РСФСР - на 60,2% (до 177,1 тыс.); наибольших масштабов переселение жителей «Неперспективных деревень» достигло в Нечернозёмной зоне.
На фоне назревавшего социально-демографического кризиса и депопуляции в сельской местности несостоятельность политики ликвидации «Неперспективных деревень» становилась всё более очевидной. В обществе развернулась полемика о судьбе русской деревни, демограф Б.С. Хорев, писатели В.Г. Распутин, Ф.А. Абрамов, В.И. Белов и другие подвергли критике официальные критерии перспективности сельских населённых пунктов. В 1980 годк деление деревень на перспективные и неперспективные отменено решением Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, однако процесс деградации и разрушения русской деревни продолжился.