ЗИМИН Александр Александрович

Историк.

Учился на историческом факультете МГУ, окончил историко-филологический факультет Среднеазиатского ГУ (1942). Кандидатская диссертация: «Землевладение и хозяйство Иосифо-Волоколамского монастыря в конце XV – начале XVII века» (ИИ АН СССР, 1947). Докторская: « И.С. Пересветов и его современники» (ИИ АН СССР, 1959). Профессор (1970). Старший референт отделения истории АН СССР (1947), младший научный, старший научный сотрудник Института истории (Института истории СССР) АН СССР (1947-80). Старший преподаватель, доцент, профессор Московского государственного историко-архивного института (1947-72). Доцент Московского государственного педагогического института (1967-68).

Являлся выдающимся специалистом по истории средневековой Руси. Считал, что политика опричнины была направлена на централизацию Московского государства. Широкий общественный резонанс вызвала его попытка доказать подложность «Слова о полку Игореве». В конце жизни развивал полицентрическую концепцию формирования русского централизованного государства.

Сочинения :

И. С. Пересветов и его современники. Очерки по истории русской общественно-политической мысли середины XVI в. М., 1958;

Реформы Ивана Грозного: Очерки социально-экономической истории России середины XVI в. М.,

1960; Опричнина Ивана Грозного. М., 1964;

Россия на пороге нового времени: (Очерки политической истории России первой трети XVI в.). М., 1972;

Холопы на Руси (с древнейших времён до конца XV в.). М., 1973;

Крупная феодальная вотчина и социально-политическая борьба в России (конец XV—XVI вв.). М., 1977;

Россия на рубеже XV-XVI столетий (очерки социально-политической истории). М., 1982;

В канун грозных потрясений: Предпосылки первой крестьянской войны в России. М., 1986;

Формирование боярской аристократии в России во второй половине XV – первой трети XVI в. М., 1988;

Витязь на распутье: феодальная война в России XV в. М., 1991;

Правда Русская. М., 1999;

«Слово о полку Игореве». СПб., 2006.