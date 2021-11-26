ЖУКОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ЖУКОВ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ - русский писатель, переводчик, литературовед.
Родился в семье инженера-нефтяника. В 1944-1945 годах участвовал в Великой Отечественной войне. Окончил Военный институт иностранных языков в Москве (1954). В середине 1950-х годов выступил как переводчик сербской (Б. Нушич, М. Глишич), английской (Дж. Голсуорси, Г. Уэллс и др.) и американской (Дж. Стейнбек, Р. Брэдбери и др.) литератур; занимался проблемами машинного перевода (книга «Переводчик, историк, поэт? Слово тебе, машина!», 1965). Автор биографий протопопа Аввакума, А.К. Толстого, Б.В. Савинкова, В.В. Верещагина, М.Д. Скобелева, И.В. Поддубного и др.; работ об истории биографического жанра («Биография биографии», 1980), о переводческом искусстве («Мы - переводчики», 1977) и др.
Сочинения:
Загадочные письмена. М., 1962;
Огнепальный. М., 1979; Владимир Иванович. М., 1981;
Портреты. М., 1984. Т. 1–2;
Таинственные встречи. М., 1992;
Русские биографии. М., 2003.